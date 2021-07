EDC s’engage à verser 200 M$ en appui aux exportateurs canadiens issus de la diversité et sous-représentés

English French

OTTAWA, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exportation et développement Canada (EDC) s’est engagée à fournir du financement par actions à hauteur de 200 millions de dollars et a établi de nouvelles cibles pour 2023 afin de créer plus de débouchés pour les entreprises détenues ou dirigées par des femmes ou des membres de minorités en s’attaquant à l’un des principaux obstacles à leur croissance : le manque d’accès équitable au capital.



Le nouveau Programme d’investissement pour le commerce inclusif a donc pour objet d’y remédier en finançant par actions des entreprises canadiennes détenues ou dirigées par des femmes, des Autochtones, des personnes noires, des personnes de couleur, des personnes de la communauté LGBTQ2+ et des personnes ayant diverses aptitudes et compétences. Dans la foulée du Programme d’investissement pour les femmes en commerce d’EDC, cet engagement élargi vient doubler le soutien pour toucher encore plus d’entreprises issues de la diversité et de groupes sous-représentés.

Le programme s’inscrit dans la stratégie de commerce inclusif d’EDC, qui vise à soutenir ces milieux d’affaires et à accroître la portée de l’action de la Société en matière d’inclusion, de diversité et d’équité. Dans cette optique, EDC a aussi établi de nouvelles cibles pour 2023 concernant son aide aux femmes en commerce et aux entrepreneurs autochtones. À mesure que nous en apprenons davantage sur les besoins et la meilleure façon d’appuyer d’autres entreprises issues de groupes de la diversité et historiquement sous-représentés, nous entendons adapter notre stratégie – et définir des cibles – en conséquence. Nous avons hâte de travailler de pair avec nos partenaires et les entrepreneurs canadiens au fur et à mesure que nous progressons à ce chapitre.

Cibles pour 2023 – Femmes en commerce

Porter à 2 000 le nombre de clients servis (1 052 en 2020)

Faire passer à 6 milliards de dollars le total des activités commerciales facilitées (2,83 milliards de dollars en 2020)

Cibles pour 2023 – Entreprises autochtones

Porter à 400 le nombre de clients servis (77 en 2020)

Faire passer à 650 millions de dollars le total des activités commerciales facilitées (119,3 millions de dollars en 2020)

« La portée du programme s’est maintenant élargie pour inclure les entreprises autochtones, en plus de celles détenues et dirigées par des femmes, et nous sommes résolus à continuer d’améliorer notre approche pour aider encore plus d’entrepreneurs canadiens issus de la diversité », souligne Jennifer Cooke, directrice du commerce inclusif à EDC. « Notre stratégie de commerce inclusif – et le programme qui en est le cœur – vise à améliorer l’accès aux services financiers et aux solutions du savoir d’EDC pour que toutes les entreprises exportatrices canadiennes puissent réaliser pleinement leur potentiel de croissance à l’étranger. »

Dans le cadre du Programme d’investissement pour le commerce inclusif, EDC cherche à investir dans des entreprises exportatrices détenues ou dirigées par des femmes, des Autochtones ou des membres de minorités ayant un fort potentiel de croissance. De plus, EDC est ouverte à la possibilité d’investir son capital au moyen de sociétés en commandite avec la collaboration de fonds d’investissement bien établis ayant des objectifs semblables en matière de soutien aux entrepreneurs issus de la diversité et sous-représentés, ou encore de fonds comptant un nombre considérable de femmes ou de personnes issues de la diversité parmi leurs décideurs. En augmentant l’accès au capital, EDC contribuera à pallier le manque de liquidités chronique qui afflige ces entreprises, tout en injectant les fonds nécessaires pour concrétiser leurs objectifs d’exportation.

« Nous croyons qu’il est plus important que jamais de renforcer notre soutien aux entreprises détenues ou dirigées par des personnes issues de la diversité et de contribuer à uniformiser les règles du jeu en améliorant l’accès au capital », déclare Mairead Lavery, présidente et chef de la direction d’EDC. « Non seulement ces entreprises ont été incroyablement éprouvées par les effets de la pandémie, mais elles ont aussi été confrontées – et demeurent confrontées – à une discrimination systémique et à des obstacles injustifiés provenant du contexte social et commercial. Cette situation a rendu encore plus pressante la nécessité de redoubler d’efforts pour mieux aider ces grands contributeurs à l’économie canadienne et à nos collectivités. »

Ces dernières années, le souci d’EDC à promouvoir le commerce inclusif n’a cessé de croître. Par exemple, entre 2018 et 2020, la Société a considérablement augmenté son aide aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes, le nombre de clientes servies ayant bondi de 65 %, et le volume d’activités totales facilitées, de 258 %.

EDC a nommé en 2019 un responsable national, Entreprises exportatrices dirigées par des Autochtones et a mis en œuvre une stratégie visant à accélérer l’essor des entreprises autochtones sur la scène internationale en 2020. Depuis, elle a bâti d’importants partenariats, augmenté son appétit pour le risque et en matière d’emprunt, et plus récemment, participé au nouveau Fonds de croissance autochtone – qui s’élève à 150 millions de dollars –, pour ne nommer que quelques initiatives.

