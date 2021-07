Xebec annonce la signature d'un contrat de service cadre pour les unités BGX Biostream™ avec le plus important développeur de GNR dans les fermes laitières des États-Unis et lance la production de 30 systèmes

English French

MONTRÉAL, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) («Xebec»), fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui qu'il a signé un contrat-cadre de service avec un important développeur de projet de ferme laitière de gaz naturel renouvelable (GNR) basé aux États-Unis pour l'achat d'unités BGX Biostream™. Le contrat-cadre de service soutiendra dans une première étape la commande de 18 unités, avec la possibilité de commandes supplémentaires dans le cadre du même contrat de service. Cet accord représente la plus grande commande d'unités que la société ait reçue à ce jour pour Biostream et la plus importante en nombre de systèmes jamais attribuée en Amérique du Nord pour des projets de valorisation du biogaz de fermes laitières.



En raison de l'accord de services multiples et des commandes supplémentaires prévues, Xebec a également commencé la production de 30 unités Biostream qui seront livrées au cours de la prochaine année. Les besoins accrus de la société en matière de fabrication sont en partie soutenus par l'acquisition récemment annoncée de la société Nortec située au Tennessee. L'usine de fabrication canadienne de Xebec est en cours de modification et devrait permettre la production annuelle d'environ 30 à 40 unités Biostream. De plus, l'entreprise explore de nouvelles capacités aux États-Unis au fur et à mesure que d'autres bons de commande sont signés.

« Il s'agit d'une validation fantastique de notre nouveau produit Biostream qui est axé sur les matières premières à base de fumier animal. L'équipe a travaillé dur au cours des deux dernières années pour mettre au point ce système conteneurisé qui offre de nombreux avantages aux clients, tels que des délais de livraison courts, une installation rapide, la modularité, la capacité de gérer automatiquement des débits fluctuants, des coûts d'exploitation faibles et, aussi important, un prix très compétitif. Ce contrat-cadre de service montre la forte proposition de valeur que les développeurs et les agriculteurs voient dans nos produits, puisqu'ils accélèrent le développement de la production de gaz naturel renouvelable sans émission de carbone. Nous sommes fiers de jouer un rôle aussi important dans cette transition énergétique et nous avons hâte d'augmenter notre capacité de production », a déclaré Kurt Sorschak, président et chef de la direction de Xebec Adsorption Inc.

À partir d'un prix catalogue de 1,5 million de dollars américains, Biostream est une solution idéale pour les producteurs laitiers en raison de sa conception conteneurisée et entièrement automatisée qui offre une installation et une mise en service faciles et rapides, qui, combinées, prennent environ 10 jours. Les clients auront également la tranquillité d'esprit de savoir que le Cleantech Service Network (CSN) de Xebec les soutiendra localement tout au long du processus d'installation et pendant toute la durée de vie de leur équipement de gaz naturel renouvelable.

Biostream est positionné pour conquérir le marché américain du GNR à base de fumier animal

Selon l'American Biogas Council, on estime que 8 574 exploitations laitières, avicoles et porcines sont prêtes à produire du biogaz et du gaz naturel renouvelable. On estime que Biostream couvre plus de 80 % de ces cas d'utilisation du fumier animal grâce à de multiples configurations standardisées dont la capacité varie de 50 à 840 SCFM (90 à 1350 NCMH).

Les exploitations laitières sont en tête de la production de GNR à base de fumier de bétail aux États-Unis.

Selon la base de données des projets AgSTAR de l'EPA, en date de mai 2021, il y avait 333 projets de digesteurs opérationnels ou en construction qui acceptent les effluents d'élevage. La majorité (environ 82 %) des projets de digesteurs à base de fumier se trouvent dans des fermes laitières, et le reste dans des fermes porcines et avicoles. Sur les 333 projets de biogaz, environ 98 produisent du GNR pour le marché local de transport de GNC ou pour l'injection dans le pipeline local.

Le GNR issu du fumier de bovins laitiers est unique en raison de ses attributs de neutralité carbone, avec un score d'intensité carbone négatif allant de -100 à -400 (selon le California Air Resources Board), contre un score d'intensité carbone de 102 et 34-75 pour le diesel et l'éthanol de maïs, respectivement.

Xebec continue de voir une évolution positive et accélérée de l'industrie du GNR, car les organisations et les gouvernements du monde entier cherchent à gérer plus efficacement les déchets organiques et à décarboniser l'approvisionnement en énergie, les transports et l'industrie.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L’entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec sept usines de fabrication, huit centres de services de technologies propres et trois bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com .

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Ces énoncés ont trait à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les attentes de la direction concernant la croissance, les résultats d'exploitation, les performances et les perspectives et opportunités commerciales de la société ou de son secteur d'activité. Les énoncés prospectifs contiennent généralement des mots tels que " croit ", " s'attend ", " anticipe ", " continue ", " pourrait ", " indique ", " planifie ", " sera ", " a l'intention ", " peut ", " projette ", " prévoit ", " ferait " ou des expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs, bien que les énoncés prospectifs ne contiennent pas tous ces mots d'identification. Des exemples de telles déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant : (i) le potentiel d'achat d'unités Biostream supplémentaires dans le cadre du même MSA ; (ii) la montée en puissance des unités de production Biostream jusqu'à une production annuelle de 30 à 40 unités et (iii) la capacité de la société à s'emparer du marché à grande échelle du fumier laitier au GNR aux États-Unis, comme indiqué dans le présent communiqué de presse.

Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité ou les performances réels de la Société soient sensiblement différents des résultats, niveaux d'activité ou performances futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent, en général, les risques liés à la capacité de la société à exécuter sa stratégie, à ses résultats d'exploitation, à l'achat de fournitures tierces pour des matériaux et des composants clés en temps opportun et de manière rentable, à l'industrie et aux produits, à la technologie, à la concurrence, à la capacité d'attirer et de retenir du personnel qualifié, à la capacité de gérer avec succès l'expansion prévue de nos activités, à l'économie, à la suffisance de l'assurance et à d'autres facteurs qui sont discutés plus en détail dans le plus récent rapport de gestion trimestriel et dans la notice annuelle de la société déposée sur SEDAR à www.sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses que la Société juge raisonnables à la date du présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses sur les tendances dans certains segments de marché, le climat économique en général, le rythme et les résultats du développement technologique, l'identité et les actions prévues des concurrents et des clients, la valeur du dollar canadien et les fluctuations des devises étrangères, les taux d'intérêt, les marges prévues dans le cadre de l'attribution de nouveaux contrats, l'état du carnet de commandes actuel de la Société, l'environnement réglementaire et l'approvisionnement en matériaux et composants clés des produits. Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont faites à la date du présent communiqué de presse et sont expressément qualifiées dans leur intégralité par la présente mise en garde. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives.