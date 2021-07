Vanstar annonce une mise à jour de l’exploration sur Nelligan

English French

MONTRÉAL, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Minières Vanstar Inc. (« Vanstar », ou la « Société ») (TSX. V - VSR) a le plaisir de confirmer que le forage sur le projet de coentreprise Nelligan (IAMGOLD 75 %, Vanstar 25 %), situé à 60 km au sud-ouest de Chibougamau, au Québec, a débuté le 30 juin. Le partenaire de coentreprise de la Société, IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » TSX-IMG), devrait forer environ 9 500 m et comprendra à la fois des forages de définition dans la principale zone de ressources ainsi que du forage d’extension axé sur l’extension ouest de la minéralisation connue. Ce forage permettra de compléter une future mise à jour de l’estimation des ressources.



Figure 1: Programme de forage proposé

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/82f3b473-cf37-4caa-93c7-037758df3014/fr



JC St-Amour, président et chef de la direction de Vanstar Mining, a déclaré : «Nous sommes heureux de voir le programme de forage en cours sur Nelligan alors que l’exploration se poursuit sur le projet. Nelligan est un actif avec des ressources présumées de 3,2 millions d’onces d’or en 2019. Les résultats de ce programme de forage seront inclus dans une prochaine mise à jour des ressources qui, selon nous, permettra à la fois d’élargir et de mettre à niveau les ressources existantes. De plus, nous sommes heureux de voir que l’exploration se poursuit ailleurs sur la propriété afin d’identifier des cibles supplémentaires pour de futurs forages. "

Au-delà de la zone de forage, la cartographie des zones sous-explorées se poursuit en se concentrant sur une zone identifiée par le levé PP et par des résultats préliminaires du levé du till. Quinze nouveaux affleurements ont été identifiés à ce jour. Ailleurs, l’examen des résultats reçus d’échantillonnage de 2020 et 2021 est en cours. Deux autres anomalies aurifères se développent dans le till à l’extérieur de la région des ressources de Nelligan, avec des résultats d’analyse de concentré de minéraux lourds et de fractions fines des échantillons de till encore en attente.

Le programme de cartographie comprend également la cartographie des zones décapées en octobre 2020 sur la propriété de la coentreprise. Des échantillonnages en rainures ont été prélevés dans les 3 zones non échantillonnées, incluant une qui est située au nord de la zone de ressources. La zone de décapage nord a été achevée en mai avec la cartographie et l’échantillonnage en rainures. Le décapage a exposé un sédiment modérément à fortement ciselé, contenant jusqu’à 30% des veinules fumées transposées et des traces de pyrite mais localement jusqu’à 5%. Vingt-deux échantillons en rainures ont été prélevés. Les résultats sont en attente. Les futures cibles d’exploration seront déterminées une fois que tous les résultats seront disponibles et interprétés.

Figure 2: Avancement des travaux de terrain de l’été 2021 au projet Nelligan

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2fbeba1c-4ebb-412b-8e23-6a599e70d094/fr



À propos du projet Nelligan

Le projet aurifère Nelligan est détenu en vertu d’une option d’acquisition de participation à une coentreprise entre IAMGOLD (75 %) et Vanstar (25%). IAMGOLD a l’option d’acquérir une participation supplémentaire de 5 % afin de détenir une participation de 80 % dans le projet Nelligan en complétant et en livrant une étude de faisabilité. Vanstar conserverait alors un intérêt indivis non contributif reporté de 20 % jusqu’au début de la production commerciale, après quoi : (1) l’intérêt indivis de 20 % devient participatif; et (2) Vanstar paiera sa part attribuable des coûts totaux de développement et de construction jusqu’au début de la production commerciale à partir de 80 % de sa part de toute distribution continue de la coentreprise. Vanstar conservera également une redevance NSR de 1 % sur certaines réclamations du projet.

M. Gilles Laverdière, géologue-conseil et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101, a lu et approuvé le présent communiqué de presse.

À propos de Vanstar

Ressources Minières Vanstar inc. est une société d’exploration aurifère possédant des propriétés situées dans le Nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25 % dans le projet Nelligan (3,2 millions d’onces d’or inférées, NI 43-101 octobre 2019) et 1 % en NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l’année » lors du gala Xplor 2019 de l’Association d’exploration minière du Québec. Vanstar détient également 100 % de la propriété Felix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l’est de la propriété Amex Perron) et 100 % d’Amanda, une propriété de 7677 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques allant jusqu’à 12,1 g/t Au sur 3 mètres.

SOURCE:

JC St-Amour

Président et chef de la direction

+1 (647) 296-9871

jc@vanstarmining.com

www.vanstarmining.com