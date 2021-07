Kia Canada affiche le meilleur premier semestre de vente et le meilleur mois de juin de son histoire

English French

Meilleur deuxième trimestre de vente dans l’histoire de l’entreprise, avec 25 510 unités livrées



Le Seltos reste le meilleur vendeur, avec 8 134 unités vendues en 2021

Le mois de juin est un mois historique pour les ventes de véhicules d’occasion certifiés (VOC)



TORONTO, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le premier trimestre 2021 de Kia Canada était déjà un record, avec ses 15 760 véhicules livrés. Le deuxième trimestre a lui aussi très performant, devenant le deuxième meilleur trimestre de l’histoire de l’entreprise, avec un total de 25 510 livraisons. De ce fait, le premier semestre de 2021 a pulvérisé tous les records de vente de l’entreprise, atteignant des livraisons cumulées de 41 270 véhicules. Le préféré des consommateurs reste le Kia Seltos, avec 8 134 livraisons, suivi des célèbres modèles Forte et Sportage, totalisant respectivement 7 486 et 6 322 ventes.

Après deux mois records consécutifs en février et en mars, Kia continue sur son élan avec trois records mensuels consécutifs au deuxième trimestre, le premier en avril, avec 8 040 unités, et le second en mai, avec 8 850 unités et le troisième en juin avec 8 850 unités. Encore une fois, les modèles populaires de Kia ont pris la tête, avec 5 040 ventes pour la Forte, 4 682 pour le Seltos et 3 568 pour le Sportage. Les performances du Kia Carnival sont également à noter, atteignant une croissance de 146 % des ventes en mai et juin.

Les ventes des véhicules d’occasion certifiés (VOC) de Kia ont également atteint des records en juin, accumulant 779 ventes, ce qui représente un record historique et une croissance de 243 % par rapport à juin 2020. C’est le troisième record pour les VOC, faisant suite à ceux de mars, avec 667 unités et d’avril, avec 580 unités.

« L’élan de Kia est tout simplement incroyable, » affirme M. Elias El-Achhab, chef de l’exploitation de Kia Canada. « La demande des clients pour tous nos modèles est exceptionnelle et nous sommes ravis de voir nos parts de marché augmenter de cette façon. »

Pour obtenir davantage de renseignements sur les produits à venir ou pour connaître les dernières nouvelles concernant Kia, veuillez visiter www.kia.ca.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services innovants, dynamiques, bien pensés et primés par le biais d’un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de Kia « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à inspirer ses clients par ses produits et ses services.

Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Veuillez joindre Frédéric Tremblay ou David Marcille pour obtenir davantage de renseignements.

Frédéric Tremblay

Directeur relations publiques et marketing de détail – Région de l’est

Kia Canada

ftremblay@kia.ca

T. 514-955-0505 x 2209

David Marcille

Strategic Objectives

dmarcille@strategicobjectives.com

T. 416-366-7735 x0308