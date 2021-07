PWT et Genesys deviennent le groupe de produits chimiques de spécialité d’H2O Innovation et augmentent leur force de vente ainsi que leur capacité manufacturière

QUÉBEC, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») annonce que ses deux lignes d’affaires de produits chimiques, PWTMC et GenesysMD, sont réunies depuis le 1er juillet 2021 pour former le groupe de produits chimiques de spécialité d’H 2 O Innovation. La Société augmentera en même temps sa force de vente avec l’ajout de nouveaux directeurs de territoire et sa capacité manufacturière de son usine de Cheshire (Royaume-Uni). Bien que les deux entités continuent d’exister dans ce nouveau groupe et qu’il n’y aura aucun changement au portefeuille de produits actuel, la nouvelle structure de direction combinée saura tirer profit des forces de Genesys et de PWT.



Cela fait maintenant 18 mois qu’H 2 O Innovation a complété l’acquisition de Genesys International Ltd, dans le but de créer éventuellement, avec PWT, un seul groupe de produits chimiques de spécialité ayant en tête une vision commune. M. Steve Chesters chapeautera cette équipe et occupera désormais le poste de vice-président et directeur général – produits chimiques de spécialité, M. Ryan Furukawa assumera le rôle de vice-président – technologies, Matt Armstrong deviendra vice-président – ventes internationales et Mazen Ellabban sera responsable de l'industrie minière au niveau international.

« Cette nouvelle structure apportera à nos clients la richesse des connaissances membranaires qui existe au sein des équipes de vente, de recherche et de fabrication de PWT et de Genesys. Ils auront également accès à une gamme étendue de produits chimiques et de services. Nous nous engageons, bien entendu, à respecter les accords actuellement en place, car nous recherchons toutes les opportunités d’apporter la synergie du groupe combiné sur le marché via notre réseau de distribution », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

L'équipe de produits chimiques considère depuis longtemps les avantages d'une présence locale dans des régions à fort potentiel, comme le Moyen-Orient et l'Asie. À compter du 1er juillet 2021, M. Iqbal Ahmad représentera H 2 O Innovation en Asie du Sud-Est. Iqbal a développé une grande expertise après avoir travaillé intensivement sur des projets importants dans ces régions au cours de sa longue carrière dans l'industrie du traitement d'eau. Actuellement basé en Nouvelle-Zélande, il sera chargé de soutenir la croissance des distributeurs de Genesys et de PWT, tout en poursuivant la mise en œuvre de la stratégie comptes clés de la Société. D'autres embauches en Amérique du Nord ainsi qu'à l'étranger sont également attendues d'ici la fin de l’année financière.

La Société est également heureuse d'annoncer l'expansion des opérations dans l'usine de fabrication de Cheshire, au Royaume-Uni. Le projet en cours permettra de pratiquement doubler la superficie de l'entrepôt, permettant à l’usine de fabriquer l'antitartre à base de dendrimère de PWT, qui continuera également d’être fabriqué à Vista, en Californie, aux États-Unis. Ce projet augmentera également les capacités de mélange des produits en poudre de Genesys et de PWT afin de mieux servir les clients européens et asiatiques, réduire les délais d'expédition ainsi que les coûts de transport et améliorer la marge brute en fabriquant à l’interne.

« Ce projet d'agrandissement de notre usine au Royaume-Uni est une décision stratégique qui réduit les risques associés au fait d'avoir un seul point de fabrication pour notre inhibiteur de tartre à base de dendrimère. Il nous permet également d’être plus compétitifs sur les produits que nous vendons, d’avoir un meilleur contrôle qualité, de profiter de meilleures marges et de réduire notre empreinte hydrique. Nous travaillons pour être en mesure de fabriquer tous les produits de Genesys et de PWT dans l'une ou l’autre de nos deux usines, Cheshire, Royaume-Uni ou Vista, Californie aux États-Unis. En fabriquant et en mélangeant les bons produits au bon endroit, nous serons en mesure de gérer efficacement les coûts d’expéditions et les tarifs », a ajouté Gregory Madden, chef des stratégies d’affaires d’H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux opérations et aux activités d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs, tels que la capacité de la Société à réussir l'intégration du groupe combiné de produits chimiques de spécialité, à être plus concurrentielle et à vendre des produits de haute qualité à de meilleures marges brutes. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 23 septembre 2020 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

