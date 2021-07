Beanfield Metroconnect s'associe à Cisco pour lancer une nouvelle solution de voix hébergée avec Webex, outil de collaboration virtuelle tout-en-un

English French

TORONTO, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beanfield Metroconnect s'est associée à Cisco pour lancer sa meilleure expérience de collaboration complète : La solution de voix hébergée avec Webex.



La nouvelle expérience de collaboration tout-en-un basée sur le nuage lie la solution d'appel BroadWorks de Beanfield aux fonctionnalités avancées de messagerie et de réunion de Webex, le tout dans une seule application riche en fonctionnalités. La voix hébergée avec Webex est le prochain chapitre de l'engagement de Beanfield à continuer d'offrir des technologies modernisées à ses clients partout au Canada.

« Beanfield s’est taillé une répitation grâce à ses services fiables. Nous nous efforçons de demeurer concurrentiels et d'ajouter continuellement de la valeur à nos offres de services. C'est pourquoi nous sommes si heureux d'avoir lancé notre expérience de collaboration de voix hébergée avec Webex, a déclaré Dan Armstrong, chef de la direction et chef des technologies de Beanfield Metroconnect. La main-d'œuvre est plus mobile que jamais et nous sommes fiers d'avoir pour partenaire Cisco, un chef de file mondial qui partage nos valeurs en matière de soutien aux PME, afin d'offrir une solution tout-en-un qui améliorera la façon dont les Canadiens travaillent. »

Les PME établies à Toronto et à Montréal peuvent choisir parmi des forfaits flexibles allant des réunions de base par téléphone logiciel aux réunions premium, qui permettent d'accueillir jusqu'à 1 000 participants dans une seule réunion. Les possibilités sont infinies avec la vidéo, la voix, la messagerie, le partage de fichiers, le partage d'écran et les conférences HD dans une application facile à utiliser et sécurisée qui peut s'intégrer aux autres outils que vous utilisez, ce qui vous simplifie la vie.

« En s'appuyant sur notre vision commune de satisfaire nos clients des petites et moyennes entreprises, Cisco est ravie de se joindre à Beanfield pour offrir la solution de voix hébergée avec Webex. Grâce à la technologie Webex entièrement intégrée, les utilisateurs de la solution de voix hébergée profiteront d'un outil de collaboration moderne tout-en-un qui leur permettra de communiquer de façon simple et flexible, rendant ainsi leurs entreprises plus productives et plus sécuritaires, et ce, avec tous les périphériques et depuis n'importe quel endroit, » a expliqué Tony Lopresti, directeur de la gestion de produits chez Webex.

Beanfield aide les PME à poursuivre leur travail grâce à des fonctionnalités d'appels en nuage, de messageries avancées et de réunions au sein d'une seule et même application. Les utilisateurs continueront d'apprécier les fonctionnalités comme les clavardages directs et en équipe, le partage d'écran, les émojis et GIPHYS, les réunions faciles à rejoindre en un seul clic, et le partage simple de fichiers. En prime, les clients peuvent accéder aux intégrations disponibles pour des applications tierces telles que Google, Salesforce, Microsoft et plus encore.

Riche en fonctionnalités, la solution de voix hébergée avec Webex offre des forfaits flexibles qui permettent d'entamer une collaboration inégalée pour vous et votre équipe.

Aucune planification de la capacité ou de lignes supplémentaires n'est requise. Il suffit d'ajouter de nouveaux utilisateurs au fur et à mesure que vous ajoutez des employés.

La migration vers Beanfield est simple, quelle que soit la configuration actuelle de votre fournisseur ou de votre système téléphonique. Vous pouvez conserver votre numéro.

Il n'y a pas de PBX sur place pour assurer la maintenance, la mise à niveau ou l'existence d'un point de défaillance.

L'utilisation de plusieurs applications n'est plus nécessaire : faites des appels, écrivez des messages et tenez des réunions, le tout sur le nuage dans une seule application.

Votre équipe sera toujours présente avec vous, n'importe quand, n'importe où, sur n'importe quel périphérique.

En partenariat avec Cisco, nous fournissons une plateforme de solution géoredondante Broadworks de catégorie transporteur, ainsi que l'infrastructure de collaboration infonuagique de Webex.

Le tout est livré à votre établissement par fibre optique dédiée sans frais supplémentaires : un avantage qu'aucun autre fournisseur de voix par protocole IP ne peut offrir.



L'heure des communications unifiées a sonné. L'époque où les équipes étaient cloisonnées et où les employés devaient jongler avec plusieurs applications sur plusieurs périphériques pour communiquer est révolue. Les entreprises peuvent désormais permettre à leurs équipes internes de rester connectées en appelant, en transmettant des messages, en se réunissant et en collaborant à partir de tous les périphériques, où qu'elles se trouvent. C'est aussi simple et facile qu'il y paraît!

Consultez le site Web de Beanfield Metroconnect pour en savoir plus!

Pour toute question ou pour recevoir une démonstration, communiquez avec nous aujourd'hui à sales@beanfield.com. Nous avons hâte de vous guider et de répondre à vos questions!

À propos de Beanfield Metroconnect

Beanfield est une entreprise de télécommunications pas comme les autres. Depuis 1988, nous déployons nos propres équipes de construction, d’épissage de fibres, d’installation, d’exploitation du réseau et de soutien. Nous desservons plus de 2 800 adresses commerciales et résidentielles au moyen d’installations qui nous appartiennent.

Beanfield s’engage à bâtir non seulement des réseaux, mais des communautés . Nous reconnaissons l’importance de connecter les communautés et les entreprises qui les composent et nous nous efforçons d’y parvenir sans sacrifier l’excellence de notre soutien à la clientèle et de nos services. Comme il se doit.

