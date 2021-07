Amolyt Pharma annonce le recrutement de Louis J. Arcudi III au poste de Directeur financier

LYON, France et CAMBRIDGE, Mass., 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes et métaboliques rares, annonce aujourd’hui le recrutement d’un haut dirigeant, spécialiste du secteur des biotechnologies, Louis J. Arcudi III, au poste de Directeur financier. Avant de rejoindre Amolyt, Louis J. Arcudi III était Directeur général de Millendo Therapeutics depuis février 2021 et précédemment, Directeur financier de la société de novembre 2018 a février 2021. Louis J. Arcudi III est basé dans la région de Boston.



« Lou est un leader reconnu du secteur des biotechnologies. Il possède les compétences idéales pour nous aider à atteindre nos objectifs opérationnels et stratégiques afin de construire une entreprise mondiale de premier plan dans le développement de thérapies ciblant les maladies endocriniennes rares. Je suis heureux de l’accueillir au sein de notre équipe », a déclaré Thierry Abribat, Ph. D., fondateur et PDG d’Amolyt Pharma. « En particulier, son expérience récente, à la fois en tant que Directeur général et que Directeur financier, illustre son leadership dans le domaine financier ; autant d’atouts pour accompagner une entreprise en pleine croissance. Le recrutement de Lou vient renforcer une équipe dirigeante internationale déjà très solide »

« J’ai suivi avec une attention particulière les avancées importantes réalisées par Amolyt ces derniers mois et notamment son programme phare, AZP-3601 pour le traitement de l’hypoparathyroïdie, et l’expansion de son pipeline », a indiqué Louis J. Arcudi III . « Je suis ravi de rejoindre l’équipe à ce stade de développement et je me réjouis à l’idée de contribuer à la croissance d’Amolyt, tout particulièrement aux États-Unis. »

Avant de rejoindre Millendo, Louis J. Arcudi III a exercé la fonction de Vice-président des Opérations et de Directeur financier d’Idera Pharmaceuticals. Précédemment, il avait occupé le poste de Vice-président Finances et Administration de Peptimmune avec pour mission de gérer l’ensemble des fonctions financières et opérationnelles. Avant Peptimmune, Louis J. Arcudi III a été Directeur financier et administratif de Genzyme Molecular Oncology, après avoir été Directeur des Finances internationales et des Opérations commerciales chez Genzyme Corporation. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé des postes financiers avec un périmètre de responsabilités croissant au sein de Cognex Corporation, Millipore et General Motors.

Louis J. Arcudi III est titulaire d’un MBA de l’université Bryant et d’un B.Sc. en comptabilité et systèmes d’information de l’université du sud du New Hampshire.

À propos d'AZP-3601

L’AZP-3601 est un peptide thérapeutique qui agit sélectivement sur une conformation spécifique du récepteur de la parathormone (PTH) pour induire un effet prolongé sur le métabolisme du calcium, et contrôler ainsi les symptômes de l’hypoparathyroïdie. L’action sélective de l’AZP-3601 sur cette conformation distincte du récepteur de la PTH pourrait également limiter l’excrétion urinaire du calcium en stimulant de façon continue la réabsorption de calcium par le rein, dans le but de prévenir les maladies rénales. De plus, le mode d’action unique de l’AZP-3601 et sa demi-vie courte devraient préserver l’intégrité osseuse, un bénéfice majeur compte tenu du fait que la majorité des patients atteints d’hypoparathyroïdie sont des femmes péri- ou post-ménopausées, souvent à risque d’ostéoporose.

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe dans le domaine des peptides thérapeutiques pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes et métaboliques rares. Son portefeuille comprend l’AZP-3601, un traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, l’AZP-38XX, une famille de petits peptides en cours d’évaluation pour sélectionner un candidat médicament pour le traitement de l’acromégalie et l’AZP-3404, dont les indications cliniques potentielles sont en cours d’évaluation. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, visitez www.amolytpharma.com et suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma.

Amolyt :

Média :

Cherilyn Cecchini, M.D.

LifeSci Communications

ccecchini@lifescicomms.com

+1 646 876.5196

Relations investisseurs

Ashley Robinson

LifeSci Advisors, LLC

arr@lifesciadvisors.com

+1 617 430.7577