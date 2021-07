Bombardier lance un programme d’avions d’occasion certifiés offrant encore plus d’options aux clients

English French

En tant que chef de file du marché des modifications et mises à niveau de ses jets, Bombardier est idéalement placée pour améliorer l’expérience des clients sur le marché des avions d’occasion

Des avions triés sur le volet sont dotés des dernières améliorations en fait de fiabilité par des inspections de maintenance, des bulletins de service et des mises à niveau recommandées, le cas échéant

Une garantie exclusive du constructeur d’une durée d’un an* comprend du soutien opérationnel pendant la première année



MONTRÉAL, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui le lancement du programme d’avions d’occasion certifiés Bombardier, offrant aux clients une catégorie de produits d’occasion de premier ordre. Chaque avion disponible est méticuleusement sélectionné, inspecté et mis à niveau selon les normes de qualité et de sécurité les plus élevées de Bombardier. Pour les acheteurs recherchant une expérience digne d’un avion neuf, chaque avion d’occasion certifié Bombardier est couvert par une garantie exclusive du constructeur d’une durée d’un an*.

« Alors que nous revenons progressivement une certaine normalité, l’offre d’avions d’affaires à l’échelle de l’industrie ne suffit pas à répondre à la demande, a déclaré Chris Milligan, vice-président, Services des avions d’occasion chez Bombardier. Un avion d’occasion certifié Bombardier offre aux acheteurs un produit d'occasion de la meilleure qualité et équipé des plus récentes améliorations en matière de sécurité et de cabine, tout en leur offrant la nouvelle expérience de livraison d'avion que les clients recherchent. »

Le programme d’avions d’occasion certifiés Bombardier permet aux clients de découvrir l’éventail d’avions d’affaires Bombardier de haute qualité et de s’inscrire pour recevoir un message d’alerte dès qu’un avion devient disponible. Comme pour tous les avions d’affaires neufs de Bombardier, les avions d’occasion certifiés Bombardier constituent une promesse d’excellence sur les plans de la qualité et de la fiabilité, et respectent notre engagement de maintenir la valeur résiduelle globale de tout avion Bombardier. Les clients peuvent compter sur l’expertise et le savoir-faire inégalés d’équipementier d’origine de Bombardier pour avoir accès à la sélection la plus exclusive d’avions d’occasion Bombardier sur le marché, les faire remettre en état et obtenir des services pour ces avions.

« Le programme des avions d’occasion certifiés Bombardier mise sur un marché résilient où l’offre n’a pas encore rattrapé la demande, a indiqué Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Services et soutien, et Stratégie d’entreprise, Bombardier. Avec de si nombreux nouveaux acheteurs potentiels sur le marché, Bombardier peut répondre à cette demande et tirer parti de la connaissance qu’elle a de ses produits, de ses capacités de remise à neuf des avions et de son savoir-faire, lesquels sont reconnus dans le monde entier. »

Pour offrir une plus grande tranquillité d’esprit à nos clients, chaque avion est doté des dernières améliorations sur le plan de la fiabilité par des inspections de maintenance, des bulletins de service et des mises à niveau de systèmes recommandés, et bénéficie du programme Smart Parts de Bombardier, le cas échéant. Le confort est aussi un des principaux éléments de cette expérience haut de gamme, car les avions sont livrés avec une cabine impeccable bénéficiant du plus haut niveau de services allant d’un nettoyage et d’une désinfection approfondis gratuits à la remise à neuf complète de l’intérieur.

Un avion d’occasion certifié Bombardier allie efficacité opérationnelle et esthétique, alors qu’une couche toute fraîche de peinture blanc Cervin devient la toile de fond parfaite pour accueillir la touche personnelle des couleurs de la marque du client. À la livraison de leur avion, les clients ont la garantie que Bombardier, en tant qu’équipementier d’origine, saura tenir ses promesses relativement à ses produits, en leur fournissant du soutien dès le début de l’exploitation et au delà.

Les clients peuvent compter sur une garantie exclusive du constructeur qui s’étend au soutien opérationnel pendant la première année, tout comme les avions neufs Bombardier. Les clients en quête de la meilleure qualité pour un avion d’occasion peuvent voler en toute confiance sachant que les avions à l’avant-garde de l’industrie des gammes Learjet, Challenger et Global de Bombardier peuvent bénéficier de la force et du rayonnement des services à la clientèle de l’avionneur offerts par son réseau de soutien mondial primé.

Le lancement de ce nouveau programme suit de près la récente publication du premier Rapport sur le marché des avions d’occasion Bombardier, un guide indispensable pour toute transaction touchant un avion d’occasion Bombardier.

*Garantie d’un an sur la cellule. Certaines conditions s'appliquent

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Bombardier, Smart Parts, Learjet, Challenger et Global sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Anna Cristofaro

Bombardier

+1-514-855-8678

anna.cristofaro@aero.bombardier.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8eaf77fd-a917-4271-9c5d-a350fefbfdee/fr