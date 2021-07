Les Journées de l’animation sont de retour

MONTRÉAL, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conseil québécois du loisir (CQL) et les partenaires du Programme DAFA sont fiers d’annoncer le retour des Journées de l’animation afin de souligner l’indispensable et essentielle contribution des milliers d’animateurs·trices au Québec. Cet événement, sous le thème « Pour recharger ses batteries… L’animation, une source d’énergie! », se déroulera du 3 au 5 août prochains permettant ainsi de mettre en lumière la résilience, la ténacité et l’énergie des animateurs·trices qui ont su s’adapter tout au long de l’année à un fonctionnement hybride et qui sont prêts·es à motiver et à faire sourire des milliers d’enfants au Québec.



Ces Journées seront l’occasion de remercier les animateurs·trices pour leur dévouement auprès de milliers de jeunes pendant cette période estivale se déroulant, cette année encore, dans un contexte particulier. Remercions-les de leur faire vivre des expériences enrichissantes et mémorables dans les différents milieux du loisir tels que dans les centres communautaires, les camps de jour, les centres de vacances familiales, les clubs 4-H et les groupes scouts. Grâce à leur résilience, leur capacité d’adaptation et leur énergie, les animateurs·trices contribuent significativement et ce, sur une base quotidienne au bien-être général des jeunes du Québec de manière ludique et sécuritaire. Toujours dans le but de faire en sorte que les jeunes auprès desquels ils·elles interviennent s’amusent sans arrêt, les animateurs et les animatrices relèvent chaque jour de nombreux défis et se veulent une source d’énergie essentielle dans le milieu de l’animation en loisir.

« Les Journées de l’animation sont l’occasion de valoriser le choix de ces milliers de jeunes qui ont décidé de faire de l’animation en loisir, entre autres, durant l’été. Elles-ils ont investi du temps de préparation comme la formation DAFA afin d’être prêts·es pour offrir une animation de qualité et sécuritaire aux milliers d’enfants particulièrement dans ce contexte particulier de la COVID-19. Un énorme merci aux animatrices et aux animateurs pour votre implication qui fait une différence auprès des enfants et des familles qui bénéficient de vos compétences, de votre enthousiasme et de votre énergie positive permettant aux enfants de vivre des activités mémorables. », a déclaré Sonia Vaillancourt, directrice générale du Conseil québécois du loisir. Rappelons que les partenaires du Programme DAFA ont rapidement réagi dans le contexte de la COVID-19 pour développer l’offre de formation DAFA à distance sur la plateforme FC3 du Comité sectoriel de la main d’œuvre en économie sociale et action communautaire (CSMO-ESAC).

À propos du Programme DAFA

Récipiendaire du prix de l’innovation en loisir 2016 remis par l’Organisation mondiale du loisir, le Programme DAFA a établi un standard de formation en animation afin de garantir une animation de qualité et sécuritaire auprès des milliers d’enfants qui fréquentent les organisations de loisir, quel que soit le milieu ou le type d’activité. Reconnu par les organisations nationales de loisir, ce Programme de certification des animateurs·trices est offert partout au Québec.

*Partenaires : Association des camps du Québec (ACQ), Association québécoise du loisir municipal (AQLM), Association des Scouts du Canada, Les Clubs 4-H du Québec, Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL), Réseau des unités régionales loisir et sport du Québec (RURLS). Avec la participation du Ministère de l'Éducation du Québec (MEQ).

Source : Conseil québécois du loisir

Information : info@programmedafa.com