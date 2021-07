Avis aux médias : Ce matin, le Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 (GTIC) et Statistique Canada publieront les résultats finaux de l’étude sur les anticorps la plus représentative menée au Canada

English French

MONTRÉAL, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 (GTIC) et Statistique Canada publieront ce matin les résultats finaux de l’étude la plus représentative menée au Canada à ce jour pour déterminer combien de Canadiens ont des anticorps contre le SRAS-CoV-2, le virus causant la COVID-19.



Entre novembre 2020 et avril 2021, des milliers de Canadiens de partout au pays ont participé à de l’Enquête canadienne sur la santé et les anticorps contre la COVID-19 (ECSAC) de Statistique Canada après avoir reçu par la poste un colis contenant un test de piqure au doigt et un questionnaire. Ce matin, les résultats seront annoncés. Ils comprendront le groupe d'âge le plus touché par les infections au SRAS-CoV-2 au Canada avant la troisième vague, le pourcentage de Canadiens ayant des anticorps au SRAS-CoV-2 selon l'appartenance à une minorité visible et selon la province/région.

Des porte-paroles de Statistique Canada seront disponibles pour discuter et expliquer les données et la méthodologie. Un porte-parole du GTIC sera disponible pour expliquer les données dans le contexte de la pandémie et ce que cela signifie pour le Canada.

