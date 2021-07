INTEMA annonce la nomination de Art Manteris, membre du Temple de la renommée des paris sportifs, à son conseil d'administration

English French

MONTRÉAL, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est très heureuse d'annoncer la nomination de Art Manteris à son conseil d'administration. M. Manteris a récemment pris sa retraite de Station Casinos après 20 ans au sein de la société, et apporte plus de 35 ans d'expertise dans le domaine des courses et des paris sportifs dans son nouveau rôle comme administrateur d'Intema.



« Nous sommes très fiers et honorés que Art, intronisé en 2019 au Temple de la renommée de la SBC Sports Gaming, ait accepté de se joindre à notre conseil d'administration, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « Sa vaste expérience et ses nombreuses réalisations dans le monde des paris et des jeux contribueront grandement au succès de notre expansion stratégique dans les vastes secteurs et en pleine croissance du iGaming et du esport. »

Avant de prendre sa retraite en mai 2021, Art était vice-président des opérations de courses et de sports à Station Casinos, où il supervisait les opérations des 16 centres de paris sportifs de la société dans le sud du Nevada. Depuis 2001, Art a aidé Station Casinos à concevoir et à développer 10 centres de courses et de paris sportifs ultramodernes, nouveaux ou rénovés. Il a également participé à la création de l'application de jeu mobile STN Sports et au développement d'un produit de paris sportifs in-play « live » lancé en 2017, et a introduit les concours populaires de football et de basket-ball « Last Man Standing » de Station Casinos. Avant de se joindre à Station Casinos, Art a passé 15 ans au Las Vegas Hilton (maintenant le Westgate Las Vegas) et plus tard chez sa société mère, Park Place Entertainment (maintenant Caesars Entertainment), notamment en tant que vice-président des opérations de courses et de sports. Au Las Vegas Hilton, il a joué un rôle déterminant dans la conception et l'exploitation du SuperBook, le premier mégacentre de paris sportifs de Las Vegas, et a lancé le célèbre « SuperContest » de l’établissement. Il a également occupé diverses fonctions dans le domaine des paris sportifs au Caesars Palace, où il a popularisé le très populaire pari de proposition du Super Bowl, ainsi qu'au Barbary Coast, au Stardust et au Fremont Hotel and Casino.

Art a également conseillé le Nevada State Gaming Control Board, le Nevada State Gaming Commission, le Nevada Resort Association et l'American Gaming Association. Il est l'auteur des règles et règlements originaux sur les paris des maisons de paris sportifs, utilisés pendant de nombreuses années par la plupart des centres de courses et de paris sportifs du Nevada et des opérations de paris dans le monde entier. Art est diplômé de la University of Nevada, à Las Vegas, et est titulaire d'une licence de la Nevada State Gaming Commission depuis 1991.

À propos d’Intema

Intema est à l'avant-garde du esport et du iGaming avec un éventail d'actifs de valeur qui offrent un divertissement dynamique et varié, renforçant ainsi notre position de leader dans l'industrie. Nous nous efforçons de connecter nos utilisateurs à des plateformes de jeu qui procurent de l'action, des résultats palpitants et un plaisir sans fin. Et nous connectons nos partenaires à nos solides communautés en utilisant les données de manière intelligente afin de garantir un engagement et une récompense maximale pour tous. Notre écosystème actuel comprend HypeX, Advertiise, TheSMACK et eFlyerMaker. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à intema.ca .

À propos de HypeX.gg

Du côté des activités de détail, HypeX.gg est une plateforme sociale et de tournois d'esport. Du côté commercial, HypeX est une plateforme publicitaire de nouvelle génération spécialisée dans les opportunités publicitaires endémiques et non endémiques. HypeX a regroupé la demande du esport en trois grandes catégories de personnes : athlètes, membres du public et créateurs de contenu. En concevant des fonctionnalités et des incitatifs pour attirer ces trois catégories, HypeX crée des opportunités publicitaires homogènes pour les marques de détail, les organisations et les entreprises. Dans le cadre de ces engagements, HypeX est en mesure de susciter des comportements spécifiques des consommateurs au nom de la marque, offrant un retour sur investissement nettement plus important sur leur budget publicitaire. En plus de compter 50 000 utilisateurs, HypeX a organisé des tournois et établi des partenariats avec plus de 20 marques et organisations différentes à l'échelle internationale. hypex.gg

À propos de Advertiise

Advertiise est une place de marché publicitaire qui met en relation les acheteurs et les vendeurs de nouvelles opportunités publicitaires uniques ainsi que l'inventaire publicitaire traditionnel existant sur tous les supports publicitaires. Elle a été l'une des premières entreprises à développer une place de marché publicitaire de pair à pair et continue de faire évoluer le secteur de la publicité grâce aux technologies de la chaîne de blocs et de l'intelligence artificielle. Advertiise se consacre à l'expansion et à la démocratisation des opportunités publicitaires à l'échelle locale, régionale et mondiale et se veut la « Maison de l'espace publicitaire ». advertiise.com

À propos de TheSMACK.gg

TheSMACK.gg est un fournisseur B2B et B2C de produits et services liés au esport qui permet aux marques de détail et aux particuliers de participer à des opportunités publicitaires endémiques et non endémiques. La gamme de services de détail de TheSMACK.gg comprend la valorisation de la marque des produits, la publicité numérique et la conception de campagnes de marketing. Ayant accès à un large éventail d'actifs, la société se spécialise dans l'augmentation de l'engagement et de la valeur de la marque au sein de niches démographiques liées au jeu. TheSMACK.gg

À propos d'eFlyerMaker

eFlyerMaker est une plateforme de courriel bilingue (EN/FR) en libre-service qui vous permet de créer des campagnes de courriel personnalisées, professionnelles et ciblées en quelques minutes, en tirant parti du marketing par courriel pour rester en contact avec vos clients. Notre logiciel répond aux normes les plus strictes en matière de marketing par courriel. Nous sommes entièrement conformes à toutes les dispositions de la LACP (Loi canadienne anti-pourriel) et du RGPD (Règlement général sur la protection des données). eflyermaker.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris, sans s'y limiter: la signature d'une Entente définitive, tout financement potentiel et la conclusion réussie de la Transaction proposée. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à des incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles significatives, ainsi qu'à des contingences. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ces termes ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futurs diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future. Les déclarations de la Société exprimées ou sous-entendues par ces énoncés prospectifs sont soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de la Société, et il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents à la Transaction proposée, y compris: le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; des conditions de marché et une concurrence générales défavorables; l'incapacité de financer les opérations et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en œuvre de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une présence plus forte en ligne grâce à de nouveaux produits dans les esports et les jeux; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions de marché liées à la pandémie de la COVID-19 puissent affecter négativement le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.