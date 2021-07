Campagne annuelle de la Croix-Rouge canadienne et Walmart Canada au profit des opérations de secours

English French

OTTAWA, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne est heureuse d’annoncer le lancement de sa 18e campagne de financement annuelle au profit de ses opérations de secours dans les succursales Walmart. Tout au long du mois de juillet, les clients et clientes de Walmart seront invité(e)s à faire un don à la Croix-Rouge au moment de passer à la caisse en succursale et sur le site Walmart.ca. L’entreprise jumellera les dons versés jusqu’à concurrence de 820 000 $. Le soutien de Walmart, de ses associé(e)s et de ses client(e)s est plus important que jamais. En effet, la Croix-Rouge continue d’offrir des services essentiels aux communautés touchées par la pandémie de COVID-19 tout en répondant aux urgences saisonnières, comme les feux de forêt et les inondations.



Walmart Canada aide la Croix-Rouge à renforcer la résilience des communautés d’un océan à l’autre. Plus tôt cette année, l’entreprise a fait un don de 250 000 $ en soutien au déploiement du Programme d’appels amicaux en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. Ce programme vise à briser l’isolement et la solitude des bénéficiaires et à les aider à tisser des liens avec leur communauté.

En décembre 2020, l’entreprise a soutenu la banque alimentaire mobile de la Croix-Rouge à Toronto à hauteur de 90 000 $, montant investi dans l’achat de deux fourgonnettes qui viennent remplacer l’ancienne flotte de véhicules. Cette contribution permettra au personnel de la Croix-Rouge de livrer des paniers de nourriture aux bénéficiaires qui ne peuvent accéder aux banques alimentaires traditionnelles.

« Nous sommes très reconnaissants envers Walmart Canada d’avoir renouvelé cet engagement, qui nous aide à répondre aux besoins générés par les catastrophes et les situations d’urgence partout au pays, se réjouit Jean-Philippe Tizi, chef de la gestion des urgences pour la Croix-Rouge canadienne. Cette campagne annuelle donne aux Canadiens et aux Canadiennes l’occasion de soutenir les efforts déployés par la Croix-Rouge pour venir en aide à ceux et celles qui en ont le plus besoin, et nous tenons à remercier toutes les personnes qui y participeront. »

« Lorsqu’une catastrophe survient, les Canadiennes et les Canadiens en situation de grande vulnérabilité savent qu’ils peuvent se tourner vers la Croix-Rouge pour obtenir de l’aide d’urgence, que ce soit pour se loger ou se nourrir », explique Nabeela Ixtabalan, vice-présidente principale, Service des ressources humaines et affaires de Walmart Canada. « Nous sommes très fiers de nous associer avec la Croix-Rouge canadienne pour la soutenir dans le rôle essentiel qu’elle joue auprès des personnes qui en ont le plus besoin. »

Principale entreprise partenaire de la Croix-Rouge canadienne, Walmart Canada soutient les interventions d’urgence de la Croix-Rouge et la préparation aux catastrophes depuis 2003. La campagne annuelle de Walmart Canada, menée en collaboration avec ses associé(e)s et ses client(e)s, a permis d’amasser plus de 54 millions de dollars au profit de la Croix-Rouge au cours des 18 dernières années.

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici au pays ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.

Ligne de relations avec les médias

En anglais : 1 877 599-9602

En français : 1 888 418-9111