Les Produits Turf Care Canada et Toro annoncent un partenariat à long terme avec The Pulpit Club

NEWMARKET, Ontario, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Produits Turf Care Canada et The Toro Company viennent d'annoncer un partenariat de 10 ans avec The Pulpit Club à Caledon, ON. Ce partenariat à long terme entre le distributeur, le fabricant, et le club de golf est le 1er du genre au Canada. Cela comprendra l'utilisation exclusive par The Pulpit Club d'équipements et de systèmes d'irrigation Toro de classe mondiale sur leurs deux parcours de golf primés de 18 trous, ainsi que The Pulpit Club comme nouveau centre de formation en équipement et en irrigation Toro.

Turf Care, Distributeur exclusif de l’équipement, et des systèmes d’irrigation Toro en Ontario et au Québec, a eu une relation bien établie avec The Pulpit Club. « Ce partenariat est la prochaine étape de notre relation de 30 ans », a déclaré Tim Trimper, président de Turf Care. « Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de travailler avec The Pulpit Club en tant que centre de formation sur l’équipement Toro et l’irrigation des pratiques exemplaires pour les professionnels de l’industrie de toute la province. »

Situé au milieu des collines et de l'air pur de Caledon, ON, The Pulpit Club (anciennement Devil's Pulpit Golf Association), a généré des distinctions incroyables au cours de son histoire. Fondé en 1990, le club est le seul établissement privé au Canada avec deux parcours classés parmi les 25 meilleurs au pays. The Pulpit et Paintbrush sont des exemples uniques de génie du design de golf, créés par le Dr Michael Hurdzan et Dana Fry.

Rebaptisé The Pulpit Club en 2021 avec un nouveau groupe de direction ambitieux aux commandes, le club s'est engagé à améliorer ses terrains de golf de renommée mondiale, avec la vision de devenir la destination quatre saisons ultime pour ceux qui recherchent du temps passé à l'extérieur. « L'équipement et les systèmes d'irrigation de classe mondiale de Toro nous aideront à tenir cet engagement », a expliqué Rob Roxborough, Directeur général chez The Pulpit Club.

Rob Wright, Surintendant du terrain de golf au The Pulpit Club depuis 2015, est très enthousiasmé par ce partenariat. « Notre relation avec Turf Care en tant que distributeur a été très positive, et je ne doute pas qu’elle continuera de croître à mesure que nous nous embarquerons ensemble dans ce voyage passionnant. »." Crédités d’avoir maintenu les cours primés en pleine forme et d’offrir une expérience exceptionnelle aux membres, Wright et son équipe ont « la plus grande confiance dans le gazon et l’équipement d’irrigation de qualité de Toro, ainsi que dans le service et le soutien incroyables de Turf Care ».

« Le partenariat avec The Pulpit Club, deux des meilleurs parcours du Canada, est une de nos aspirations depuis des années, et nous sommes très reconnaissants de faire partie de leur vision de l'avenir », a déclaré Bob Golden, Directeur des ventes de golf, The Toro Company. Golden a travaillé en étroite collaboration avec Brian Dawson, Directeur des ventes de district chez Toro, pour établir le partenariat. « Nous sommes ravis de prouver notre équipement et nos technologies d'irrigation sur deux des décors de golf les plus spectaculaires et les plus distingués au Canada. »



À propos The Pulpit Club

Avec deux des 25 meilleurs terrains de golf au Canada et de nombreuses activités de plein air pour les membres tout au long de l'année, The Pulpit Club de Caledon, en Ontario, offre une expérience de club privé distincte. En 2020, le club a été acheté par un groupe d'investisseurs composé de membres, géré par Longridge Partners, et a été rebaptisé The Pulpit Club en 2021. « L’adhésion partenaire » unique du club permet aux membres de partager la hausse de la valeur de la propriété. https://thepulpitclub.com

À propos des Produits Turf Care Canada

En activité depuis plus de 45 ans et comptant plus de 150 employés, Turf Care est le distributeur exclusif d’équipements d’entretien de pelouse et des systèmes d'irrigation Toro en Ontario et au Québec, et le distributeur exclusif de pièces Toro au Canada. Avec 7 succursales en Ontario et au Québec, Turf Care est fier de servir plus de

5000 clients, y compris des terrains de golf, municipalités, entreprises, entrepreneurs et détaillants. https://www.turfcare.ca

À propos de Toro

Avec des racines remontant à 1914, Toro est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions innovantes pour l'environnement extérieur, notamment l'entretien du gazon et du paysage, la gestion de la neige, la location d'équipements de construction et des solutions d'irrigation. Grâce à un solide réseau de distributeurs, concessionnaires, détaillants et magasins de location dans plus de 125 pays, Toro aide ses clients à prendre soin des terrains de golf, des terrains de sport, des espaces verts publics, des propriétés commerciales et résidentielles, des chantiers de construction et des exploitations agricoles. https://www.toro.com

Coordonnées : Tim Trimper, président, 905-836-0988, x7206 | tim.trimper@turfcare.ca