Futurpreneur dévoile les noms des lauréat.e.s des prix cap sur ma nouvelle entreprise RBC

English French

Huit entrepreneur.e.s en herbe de toutes les régions du Canada se partagent un montant de 80 000 $ pour lancer l’entreprise de leurs rêves

TORONTO, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Futurpreneur , le seul organisme national sans but lucratif à offrir du financement, du mentorat et des ressources aux jeunes qui aspirent à devenir entrepreneur.e.s, a dévoilé aujourd’hui les noms des huit lauréat.e.s qui remportent les prix Cap sur ma nouvelle entreprise RBC. Chaque gagnant.e recevra une bourse de 10 000 $ pour lancer l’entreprise de ses rêves. Ces jeunes ont été récompensés pour leur participation à la nouvelle série d’ateliers numériques gratuits Cap sur mon entreprise de Futurpreneur.

Cette année, 160 personnes ont posé leur candidature dans le cadre de cette remise de prix annuelle qui vise à favoriser un écosystème entrepreneurial plus diversifié au Canada. Ainsi, six lauréat.e.s âgé.e.s de 18 à 29 ans se sont vu décerner le Prix jeune entrepreneur.e, une lauréate a reçu le Prix de l’entrepreneur.e noir.e de demain et une autre, le Prix de l’entrepreneur.e de demain, destiné aux jeunes de 30 à 39 ans qui aspirent à devenir propriétaires d’entreprise.

« Futurpreneur aide les jeunes entrepreneur.e.s à surmonter les obstacles liés au démarrage d’une entreprise, et notre objectif est de rendre l’entrepreneuriat accessible à quiconque a une bonne idée, a déclaré Charles Finley, chef de l’expérience client chez Futurpreneur. Grâce au soutien de RBC, nous sommes ravis de fournir à ces huit lauréat.e.s les connaissances et le financement nécessaires pour faire de leur entreprise une réalité. Ces jeunes entrepreneur.e.s en herbe constituent des modèles d’excellence pour notre série numérique en trois parties, remaniée et élargie, Cap sur mon entreprise, laquelle s’adresse à tous ceux qui en sont aux premières étapes du développement d’une entreprise. »

La présentation de la série de trois ateliers Cap sur mon entreprise a débuté en 2017, grâce au financement de la Fondation RBC, en appui au programme Objectif avenir, mis sur pied dans le cadre de l’engagement de la banque à investir 500 millions de dollars sur dix ans pour donner aux jeunes les moyens d’occuper les emplois de demain. Après avoir été entièrement présentée en ligne, la série, qui comprend un accompagnement professionnel par nos entrepreneur.e.s en résidence, a permis à plus de 2 000 jeunes de tout le Canada d’acquérir les compétences, la confiance et les connaissances nécessaires pour élaborer un plan d’affaires en vue de lancer leur entreprise.

« À RBC, nous sommes motivés par l’objectif de contribuer à l’épanouissement de nos client.e.s et à la prospérité des collectivités. Dans le cadre d’un écosystème économique riche et diversifié, les petites entreprises dirigées par des jeunes contribuent de façon importante à leur milieu, a déclaré Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux, RBC. En soutenant la programmation élargie de Futurpreneur, nous concrétisons la promesse d’Objectif avenir RBC à l’égard des jeunes entrepreneur.e.s de tout le pays. Nous contribuerons à faire tomber les barrières, en démocratisant l’accès à la programmation et aux ressources nécessaires pour que tous les jeunes du Canada soient bien préparés au marché du travail de l’avenir. »

Pour soutenir les entrepreneur.e.s en herbe du Canada, la série d’ateliers Cap sur mes affaires aide les futurs propriétaires d’entreprise à déterminer ce qui constitue une entreprise viable, avant d’apprendre les fondements de l’élaboration d’un plan d’affaires réussi et d’états des flux de trésorerie réalistes. La série d’ateliers est présentée chaque année, et les personnes qui souhaitent y participer peuvent visiter la page Cap sur mes affaires pour s’inscrire.

De plus amples détails au sujet des lauréat.e.s figurent ci-dessous.

PRIX DE L’ENTREPRENEUR.E DE DEMAIN

Lauréat : Kole Casey

Entreprise : Nordic Vale Honey Farm.

Emplacement : Dawson Creek, Colombie-Britannique

Située dans la région de Dawson Creek, la Nordic Vale Honey Farm est un rucher nordique familial qui propose une expérience agricole enrichissante, récolte du miel et fabrique d’autres articles dérivés du produit d’abeilles élevées à la ferme. En se concentrant sur une production de miel à haut rendement et en diversifiant ses produits, Nordic Vale Honey Farm prévoit offrir aussi de l’hydromel, des créations artisanales et des bougies, du pollen et de l’équipement.

PRIX JEUNE ENTREPRENEUR.E NOIR.E DE DEMAIN

Lauréate : Ajokée Olorundare

Entreprise : SUGR Wax inc.

Emplacement : Toronto, Ontario

SUGR WAX INC. est une entreprise de beauté fièrement canadienne qui est née du désir de rendre l’épilation au sucre accessible à tous. Nous croyons qu’il faut encourager l’utilisation de produits de haute qualité, sûrs, fonctionnels et efficaces. Nous nous efforçons d’offrir à nos clients une expérience globale exceptionnelle et de créer une communauté sûre pour que les consommateurs puissent apprendre l’art de l’épilation au sucre. SUGR WAX aide ses clients à percevoir le monde avec une plus grande confiance en soi.

PRIX JEUNE ENTREPRENEUR.E

Lauréate : Adèle Blouin

Entreprise : I Got it From MAMA

Emplacement : La Prairie, Québec

Tout au long de la grossesse, I Got it From MAMA soutient les nouvelles mamans en leur offrant un espace maternité complet et une communauté où elles peuvent apprendre, au moyen de séances éducatives, et profiter d’une plateforme pour partager leurs expériences, obtenir des conseils et des vêtements de maternité qui ont du style. I Got It From My MAMA vise à devenir la plus importante communauté de parents et un nom reconnu pour tout ce qui concerne la maternité.

Lauréat : Alex Neumeyer

Entreprise : Canadian Filaments Inc.

Emplacement : Edmonton, Alberta

Canadian Filaments sera le premier fabricant de filaments d’impression 3D de l’Alberta. Son objectif est de vendre des filaments de haute qualité à des prix concurrentiels et d’agir comme grossiste auprès des entreprises de détail existantes, des établissements d’enseignement et de la ville d’Edmonton. Un site de commerce électronique permettra également à l’entreprise de vendre directement en ligne aux amateurs d’impression 3D de la région d’Edmonton et de partout au Canada.

Lauréate : Sarah Davies

Entreprise : More Granola

Emplacement : Toronto, Ontario

La mission de More Granola est de contribuer à changer la relation qu’entretiennent les consommateurs avec les aliments « sains », en les incitant à découvrir les saveurs naturelles de la même manière qu’ils savourent leur dessert préféré. En tant que marque de granola gourmet visant à rendre l’alimentation saine plus « satisfaisante », More Granola propose des saveurs inspirées des desserts, avec des ingrédients simples et bons pour la santé. More Granola jette un pont entre les céréales et les barres granolas.

Lauréate : Bonnie Yang

Entreprise : Make Nice Company

Emplacement : Vancouver, Colombie-Britannique

Make Nice Company est une savonnerie artisanale de Vancouver, spécialisée dans les savons à vaisselle solides et les accessoires. Composés d’ingrédients entièrement naturels et végétaliens, sans parabène ni huile de palme, les savons de la collection visent à réduire la consommation mondiale de plastiques à usage unique en proposant une solution de rechange au traditionnel savon à vaisselle : un produit ultraconcentré qui remplace jusqu’à trois bouteilles.

Lauréate : Maria Munoz Castillo

Entreprise : Planted Souls

Emplacement : Mississauga, Ontario

Planted Souls offre aux amateurs de plantes une expérience d’achat exceptionnelle. Les visiteurs peuvent s’attendre à y trouver, outre des végétaux, des jardinières, des accessoires sur le thème des plantes et des décorations d’intérieur. Dans le cadre de cette expérience unique, la petite boutique Planted Souls offrira aux amateurs de plantes un espace ludique où exprimer et explorer leur passion, au sein d’une communauté de pairs aux idées similaires.

Lauréate : Hannah Brennen

Entreprise : Sleepout Inc.

Emplacement : Toronto, Ontario

Sleepout inc. crée des rideaux d’obscurcissement portables pour les nouveaux parents, les travailleurs de quarts et les personnes confrontées à des problèmes de sommeil afin de les aider à mieux se reposer à tout moment et en tout lieu. L’idée est née d’un besoin personnel de devoir obscurcir des chambres à coucher et de l’examen d’un produit à succès dont les critiques étaient mitigées. Le rideau obscurcissant portable se fixe temporairement aux fenêtres, grâce à une technologie de succion en attente de brevet.

À PROPOS DE FUTURPRENEUR CANADA

Futurpreneur Canada alimente les passions entrepreneuriales des jeunes depuis plus de 25 ans. Il est le seul organisme sans but lucratif à offrir du financement, du mentorat et des ressources aux jeunes et nouveaux propriétaires d’entreprise de 18 à 39 ans. Dans toutes les provinces et tous les territoires, plus de 13 000 jeunes entrepreneur.e.s ont réussi à lancer leur entreprise avec l’aide de Futurpreneur Canada. Leurs petites entreprises contribuent à la prospérité économique inclusive des collectivités réparties d’un océan à l’autre du pays.

Futurpreneur Canada est membre fondateur de l’Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20, représentant du Canada au réseau Youth Business International et hôte officiel de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Canada.

www.futurpreneur.ca | Facebook : Futurpreneur | Twitter : @Futurpreneur

CONTACTS AVEC LES MÉDIAS

Savanah Ebeling

Idea Workshop, au nom de Futurpreneur

C : savanah@ideaworkshop.ca

T : 647-570-1060

Cole Crawford

Stellick Marketing Communications, au nom de RBC

C : ccrawford@gotoguys.net

T : 416-953-8577

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/271d6584-1c78-4de6-8b19-61a02bc57e54