Communiqué du 6 juillet 2021- Changement d'établissement teneur de compte-conservateur

ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR

Société anonyme au capital de 14.234.997,50 euros

Siège social : Spaces Les Halles - 40, rue du Louvre 75001 Paris

RCS Paris B 602 036 782

C o m m u n i q u e

Changement d’établissement teneur de compte-conservateur

Paris, le 6 juillet 2021

Le communiqué du 31 mai 2021 informait les actionnaires de la décision de la société CACEIS CORPORATE TRUST de résilier le contrat de prestations de services de tenue des comptes nominatifs d’actionnaires et de réception-transmission d’ordres la liant à la Société ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR (ci-après la « Société ») avec effet au 23 avril 2021.

Depuis le 15 juin 2021, ces missions de tenue des comptes nominatifs d’actionnaires et de réception-transmission d’ordres sont assurées par la société LA FINANCIÈRE D’UZÈS, nouvel établissement teneur de compte-conservateur de la Société.

Chaque actionnaire au nominatif pur de la Société recevra, en outre, une communication de LA FINANCIERE D’UZÈS l’informant du transfert par CACEIS CORPORATE TRUST à LA FINANCIERE D’UZÈS des informations le concernant.

Les actionnaires au nominatif pur de la Société peuvent contacter pour toute demande relative aux titres de la Société qu’ils détiennent (attestation d’inscription, mouvement de titre, etc.), le service Back Office de la société LA FINANCIÈRE D’UZÈS (teneur de registre affilié 509) aux coordonnées suivantes :





Madame SYPRASEUTH Monsieur TAHIRI

Responsable Back Office

Tél : (+33) 4 78 42 85 55 Tél : (+33) 4 78 42 51 18

Fax : (+33) 4 78 38 17 83 Fax : (+33) 4 78 38 17 83

sypraseuth@finuzes.fr tahiri@finuzes.fr

À propos d’Electricité et Eaux de Madagascar

Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (immobilier, papier, casinos) est coté sur le marché Eurolist C NYSE Euronext Paris (ISIN FR0000035719).

Electricité et Eaux de Madagascar détient la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuse - SAIP, agissant directement et indirectement via la SNC Paris Croix des Petits Champs, et la SARL Les Vergers, société immobilière ayant la qualité de marchand de biens. Electricité et Eaux de Madagascar détient une participation dans Gascogne qui en fait un des plus importants actionnaires de cette société cotée sur Eurolist C.

