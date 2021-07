Artefact : bilan semestriel S1 du contrat de liquidité contracté avec la société de Bourse Gilbert Dupont

Bilan semestriel S1 du contrat de liquidité contracté avec la société de Bourse Gilbert Dupont

Paris, le 6 juillet 2021 – 17h45 CEST - au titre du contrat de liquidité confié par la société ARTEFACT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 88 355 titres

Solde en espèces du compte de liquidité : 359 499,20 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 1 368 865 titres 5 508 709,35 € 4 194 transactions VENTE 1 321 373 titres 5 293 974,99 € 4 041 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 40 863 titres

Solde en espèces du compte de liquidité : 74 233,55 €

Depuis le 31 décembre 2020, il a été procédé à :

Un apport complémentaire de 500 000,00 € (en date du 16/02/2021).





Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 57 794 titres

Solde en espèces du compte de liquidité : 48 917,21 €

A propos d’ARTEFACT I artefact.com

Artefact est une nouvelle génération de société de conseils et services data-driven transformant la donnée en valeur ajoutée et en impact commercial pour ses clients. Fortement implantée sur de grands marchés mondiaux (France, Allemagne, Royaume-Uni, Asie, Dubaï, les Etats-Unis), Artefact intervient auprès d’un large portefeuille de plus de 300 clients intégrant de nombreux leaders mondiaux comme Samsung, Danone, L'Oréal et Sanofi. S’appuyant sur l'exploitation et l'analyse de la donnée, les activités du Groupe sont structurées en 3 grandes offres : Data Consulting, Data Marketing et Digital Marketing. Artefact est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0000079683).

Contacts

Artefact

Hayette Soltani

Directrice Financière

Tél : +33 1 40 40 27 00

investor-relations@artefact.com NewCap

Louis-Victor Delouvrier / Quentin Massé

Relations investisseurs

Tél. : +33 1 44 71 98 53

artefact@newcap.eu

ANNEXE S1 2021

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 4 194 1 368 865 5 508 709,35 4 041 1 321 373 5 293 974,99 04/01/2021 5 1007 3124,72 19 2405 7508,65 05/01/2021 30 4127 12735,92 15 3097 9581,19 06/01/2021 11 3322 10280,26 10 2555 7937,87 07/01/2021 12 2111 6495,76 22 7949 25013,12 08/01/2021 5 2745 8786,47 12 3055 9813,58 11/01/2021 13 2759 8834,59 8 1477 4774,99 12/01/2021 13 3219 10137,6 20 3696 11727,41 13/01/2021 25 3075 9782,19 9 3122 9923,59 14/01/2021 14 3343 10543,82 9 3558 11230,47 15/01/2021 34 5338 16674,84 15 4875 15229,99 18/01/2021 32 3912 11739,13 14 5716 17143,43 19/01/2021 15 1465 4481,44 15 2054 6321,39 20/01/2021 16 3565 10931 11 3808 11691,7 21/01/2021 37 3101 9452,16 8 3024 9235,6 22/01/2021 29 6668 20096,69 5 643 1903,73 25/01/2021 55 8128 23129,04 32 5443 15893,02 26/01/2021 5 504 1443,2 9 2958 8358,12 27/01/2021 21 4448 12558,48 2 797 2276,63 28/01/2021 12 2950 8011,02 42 9565 27082,34 29/01/2021 26 8265 24917,32 23 11596 36759,32 01/02/2021 16 3048 9140,95 18 2862 8677,87 02/02/2021 13 2786 9116,07 46 6979 22535,89 03/02/2021 4 501 1727,45 12 1733 5884,05 04/02/2021 36 20752 72266,76 25 15352 53553,92 05/02/2021 51 15938 54861,78 43 10901 37570,3 08/02/2021 11 6000 21259,8 51 22722 79638,34 09/02/2021 47 19098 68334,55 29 8707 31171,06 10/02/2021 45 18027 63181,03 47 20978 74318,76 11/02/2021 0 0 0 43 14524 53185,44 12/02/2021 40 18057 69226,93 33 12089 46529,35 15/02/2021 38 18738 73690,93 79 22738 89439,92 16/02/2021 66 31361 125409,5 52 23767 95210,6 17/02/2021 145 40171 158546,9 4 2246 9036,56 18/02/2021 55 12494 46277,78 75 18011 66739,76 19/02/2021 48 21162 80089,71 79 24174 91694,4 22/02/2021 52 16656 63674,22 42 17209 65898,42 23/02/2021 58 26206 99126,82 48 20036 76359,2 24/02/2021 52 21851 83042,54 57 12159 46460,75 25/02/2021 23 11506 43734,31 74 24356 92969,29 26/02/2021 50 17604 65513,29 12 3395 12681,34 01/03/2021 63 22481 83062,8 24 13380 49629,1 02/03/2021 33 13627 50652,92 55 21836 81284,51 03/03/2021 57 27099 100163,32 34 8300 31042,83 04/03/2021 69 18557 66235,5 40 17180 61159,08 05/03/2021 67 22355 79275,3 39 18555 66146,72 08/03/2021 60 13742 47635,27 46 15491 53763,06 09/03/2021 77 25900 93377,27 60 23829 85112,42 10/03/2021 60 20382 75482,7 42 35600 130612,84 11/03/2021 49 13214 50124,67 29 22381 84973,94 12/03/2021 81 34005 128532,1 26 20654 78059,73 15/03/2021 0 0 0 91 29548 116286,15 16/03/2021 83 41536 165242,67 72 28509 114435,13 17/03/2021 70 26823 105417,07 14 4708 18791,98 18/03/2021 45 22614 86815,15 51 21382 82160,34 19/03/2021 15 10865 41301,12 47 20004 76331,26 22/03/2021 11 1743 6705,32 43 11069 42812,68 23/03/2021 0 11225 43986,29 0 11938 46863,81 24/03/2021 53 14596 56895,21 5 1876 7309,46 25/03/2021 57 16939 64720,53 2 1430 5519,8 26/03/2021 1 2 7,66 39 22407 86101,14 29/03/2021 25 11508 44257,47 18 11342 43709,8 30/03/2021 12 6646 25691,44 22 9564 36988,77 31/03/2021 21 4768 18416,88 22 6807 26375,76 01/04/2021 13 5778 22684,43 24 9949 39017,99 06/04/2021 30 7004 27805,88 23 11512 45737,18 07/04/2021 66 23826 94672,61 36 8807 35202,46 08/04/2021 16 6542 25606,7 28 9865 38541,57 09/04/2021 34 12366 48442,57 32 10447 41077,6 12/04/2021 36 13478 52518,37 29 14145 55089,12 13/04/2021 0 0 0 36 14142 55288,15 14/04/2021 21 6149 24218,45 34 8152 32219,96 15/04/2021 40 8743 35230,79 70 15973 64633,15 16/04/2021 16 3886 17275,99 37 10400 44577,52 19/04/2021 37 11589 52464,56 48 11089 50721,09 20/04/2021 46 12575 55905,94 39 15769 69505,02 21/04/2021 72 21755 97166,53 42 12255 55379,12 22/04/2021 9 3926 17495,04 23 6095 27174,56 23/04/2021 67 20996 92607,06 20 5388 24553,12 26/04/2021 17 5174 22709,2 77 14331 63225,51 27/04/2021 14 5045 23457,23 82 11923 54105,38 28/04/2021 30 13170 60905,98 36 6464 29988,44 29/04/2021 16 10439 48284,55 43 17145 79731,11 30/04/2021 61 19155 87281,67 8 6306 28946,43 03/05/2021 53 14658 64518,65 7 5500 24240,7 04/05/2021 63 14274 61539,5 14 5218 22540,72 05/05/2021 11 5149 21738,05 30 6940 29439,48 06/05/2021 51 12888 54538,15 18 8156 34380,8 07/05/2021 5 1960 8288,64 20 6506 27589,99 10/05/2021 0 873 3712,43 0 7357 31527,69 11/05/2021 59 12584 52978,64 9 1129 4721,37 12/05/2021 21 4739 19518,52 34 5987 24717,93 13/05/2021 30 6095 24983,41 16 4629 18990,01 14/05/2021 2 620 2614,79 61 12570 52889,53 17/05/2021 63 9890 41652,72 24 6060 25779,85 18/05/2021 6 679 2835,1 49 7040 29660,93 19/05/2021 24 4005 17143,8 49 13856 59839,91 20/05/2021 35 14513 63504,53 55 11311 49683,57 21/05/2021 21 7748 33820,79 53 15870 70121,6 24/05/2021 42 10141 44931,73 12 3972 17586,03 25/05/2021 8 1987 8803,4 16 3346 14843,19 26/05/2021 29 14904 65789,24 18 10052 44450,95 27/05/2021 48 18821 82388,93 21 5585 24570,65 28/05/2021 48 14628 62727,79 27 10863 46934,68 31/05/2021 18 11287 48373,82 40 9616 41374,76 01/06/2021 0 0 0 74 18077 79549,65 02/06/2021 27 8267 37265,16 35 14005 63049,11 03/06/2021 22 12892 59825,33 28 7796 36086,12 04/06/2021 23 7268 33967 56 16049 75019,45 07/06/2021 30 10388 50800,44 37 9093 44274,73 08/06/2021 41 12136 60048,93 12 4467 22162,13 09/06/2021 44 9769 47263,4 24 8258 40013,31 10/06/2021 15 6000 29055 28 9059 43971,48 11/06/2021 17 6985 34534,54 44 11795 58042,02 14/06/2021 31 10111 49905,87 16 2340 11666,3 15/06/2021 42 10007 48642,03 14 2879 14109,98 16/06/2021 27 8325 39029,27 62 6808 31867,57 17/06/2021 7 2812 13253,24 35 5412 25742,72 18/06/2021 29 8657 40711,27 11 1864 8848,41 21/06/2021 25 6217 28224,56 8 1527 6958,08 22/06/2021 58 16213 73140,09 52 12554 56681,31 23/06/2021 36 12001 54898,57 20 6600 30350,76 24/06/2021 24 3612 16682,02 45 15058 70879,51 25/06/2021 32 10458 52016 49 16115 80570,17 28/06/2021 34 10135 50808,78 16 3370 16863,82 29/06/2021 36 12677 63220,2 36 19120 96131,54 30/06/2021 47 13261 65905,84 9 3286 16106,33

Pièce jointe