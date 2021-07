LVMH : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA

English French

Paris, le 06 juillet 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par LVMH à Oddo BHF SCA, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

24 000 titres

37 568 859,53 euros en espèces

Au cours du premier semestre 2021, les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du contrat de liquidité LVMH :

988 transactions exécutées à l’achat, portant sur un volume total de 118 330 titres et un montant total de 66 768 598,50 euros

1 088 transactions exécutées à la vente, portant sur un volume total de 132 330 titres et un montant total de 75 014 514,90 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat qui a été mis en œuvre au cours du premier semestre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

40 000 titres

32 476 235,80 euros en espèces

ACHATS VENTES Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Total 988 118 330 66 768 598,50 Total 1 088 132 330 75 014 514,90 04/01/2020 13 2 000 1 026 500,00 04/01/2020 1 1 000 518 000,00 05/01/2020 10 2 000 1 013 000,00 07/01/2020 31 4 000 2 047 960,20 06/01/2020 12 2 000 1 003 500,00 08/01/2020 3 1 000 521 000,00 11/01/2020 1 1 000 520 000,00 11/01/2020 3 1 000 522 400,00 12/01/2020 6 2 000 1 033 800,00 13/01/2020 3 1 000 520 000,00 13/01/2020 14 3 000 1 536 599,10 18/01/2020 25 1 000 499 000,00 15/01/2020 44 8 000 3 988 253,60 20/01/2020 32 7 000 3 512 824,40 19/01/2020 36 3 000 1 480 850,00 21/01/2020 9 2 000 1 021 500,00 22/01/2020 1 1 000 505 000,00 22/01/2020 21 4 000 2 040 900,00 25/01/2020 21 5 000 2 518 900,00 26/01/2020 16 4 000 2 039 333,20 27/01/2020 29 8 018 4 023 963,10 27/01/2020 31 3 018 1 536 324,00 28/01/2020 5 1 000 502 000,00 28/01/2020 24 8 000 4 097 400,00 29/01/2020 22 6 000 3 015 600,00 29/01/2020 4 1 000 510 000,00 05/02/2020 9 1 000 525 000,00 01/02/2020 15 3 000 1 522 494,40 08/02/2020 20 1 000 528 000,00 02/02/2020 20 6 000 3 116 800,00 10/02/2020 21 3 000 1 588 000,00 03/02/2020 23 1 000 525 600,00 12/02/2020 2 1 000 527 000,00 05/02/2020 4 1 000 530 000,00 17/02/2020 7 2 000 1 067 000,00 09/02/2020 17 3 000 1 610 000,00 18/02/2020 13 1 000 531 000,00 15/02/2020 5 2 000 1 067 000,00 22/02/2020 4 1 000 537 000,00 16/02/2020 6 1 000 539 309,10 23/02/2020 9 3 000 1 606 000,00 17/02/2020 4 2 000 1 075 500,00 24/02/2020 7 2 000 1 067 000,00 18/02/2020 3 1 000 535 000,00 25/02/2020 4 1 000 531 000,00 19/02/2020 7 2 000 1 081 000,00 26/02/2020 17 3 000 1 565 600,00 22/02/2020 1 1 000 540 000,00 03/03/2020 24 1 000 544 200,00 23/02/2020 11 2 000 1 077 400,00 04/03/2020 53 2 000 1 075 500,00 26/02/2020 36 3 000 1 582 903,00 05/03/2020 5 2 000 1 054 000,00 01/03/2020 30 3 000 1 602 000,00 09/03/2020 28 1 500 796 700,00 02/03/2020 6 1 000 542 000,00 24/03/2020 2 500 275 000,00 03/03/2020 8 1 000 547 000,00 25/03/2020 4 1 000 550 000,00 05/03/2020 5 2 000 1 060 000,00 19/04/2020 2 1 000 624 000,00 09/03/2020 47 3 500 1 883 800,00 20/04/2020 77 6 000 3 683 433,90 10/03/2020 51 2 500 1 366 580,00 23/04/2020 4 1 000 627 000,00 12/03/2020 2 500 281 700,00 26/04/2020 6 1 000 625 800,00 24/03/2020 22 500 278 000,00 29/04/2020 2 1 000 633 000,00 25/03/2020 21 1 000 555 000,00 30/04/2020 7 2 000 1 260 000,00 30/03/2020 36 3 000 1 700 200,00 03/05/2020 51 1 500 944 950,00 16/04/2020 12 3 000 1 882 000,00 04/05/2020 11 2 000 1 245 000,00 19/04/2020 5 1 000 630 000,00 06/05/2020 77 2 500 1 562 950,10 21/04/2020 19 3 000 1 854 000,00 07/05/2020 3 500 311 000,00 22/04/2020 20 2 000 1 266 000,00 10/05/2020 16 1 000 626 000,00 23/04/2020 5 27 17 010,00 11/05/2020 54 3 000 1 838 475,20 27/04/2020 11 973 614 157,60 12/05/2020 7 1 000 608 000,00 29/04/2020 8 1 000 639 000,00 13/05/2020 10 1 000 605 000,00 30/04/2020 1 1 000 634 500,00 17/05/2020 7 1 000 622 000,00 03/05/2020 9 2 000 1 267 000,00 18/05/2020 3 1 000 624 500,00 05/05/2020 53 3 500 2 193 300,00 19/05/2020 8 2 000 1 231 200,00 07/05/2020 37 1 000 627 800,00 31/05/2020 5 1 000 652 000,00 12/05/2020 14 1 000 617 000,00 03/06/2020 8 2 000 1 311 700,00 13/05/2020 41 3 000 1 843 111,00 04/06/2020 51 1 000 650 260,00 14/05/2020 13 2 000 1 252 600,00 09/06/2020 4 1 000 662 300,00 18/05/2020 5 1 000 630 000,00 10/06/2020 6 1 000 656 000,00 19/05/2020 11 2 000 1 240 700,00 14/06/2020 7 1 000 669 000,00 20/05/2020 84 1 000 625 000,00 18/06/2020 9 3 000 2 054 100,00 24/05/2020 1 1 000 637 500,00 21/06/2020 9 1 812 1 227 348,00 25/05/2020 22 1 000 641 200,00 23/06/2020 12 2 000 1 347 900,00 27/05/2020 7 2 000 1 295 200,00 28/06/2020 23 1 000 668 500,00 28/05/2020 4 1 000 655 000,00 30/06/2020 66 4 000 2 661 215,50 01/06/2020 12 1 000 658 000,00 02/06/2020 5 1 000 661 500,00 07/06/2020 13 1 000 655 000,00 08/06/2020 14 1 000 660 000,00 09/06/2020 8 1 000 667 000,00 11/06/2020 2 2 000 1 334 000,00 14/06/2020 7 2 000 1 348 000,00 15/06/2020 14 1 000 679 000,00 17/06/2020 1 1 000 687 600,00 18/06/2020 5 1 000 694 000,00 22/06/2020 8 812 555 408,00 24/06/2020 2 1 000 674 000,00 29/06/2020 32 1 000 673 000,00



LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans et Château du Galoupet. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna et Maison Francis Kurkdjian. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bvlgari, Tiffany & Co, TAG Heuer, Chaumet, Dior Montres, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

