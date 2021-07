Valneva renforce ses équipes dirigeantes et nomme Vincent Dequenne Vice-Président Senior en charge des Opérations Industrielles et Joshua Drumm Vice-Président des Relations Investisseurs

English French

Saint-Herblain (France), 6 juillet 2021 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux a annoncé aujourd’hui la nomination de Vincent Dequenne comme Vice-Président Senior en charge des Opérations Industrielles et Joshua Drumm comme Vice-Président en charge des Relations Investisseurs.

Vincent Dequenne, ingénieur de formation, possède une très grande connaissance de l’industrie pharmaceutique avec plus de 20 ans d’expérience en fabrication et production notamment dans des fonctions de direction chez Eli Lilly, GSK Vaccines, Pierre Fabre et plus récemment Eurogentec. Vincent prendra la responsabilité des opérations industrielles de Valneva et travaillera en étroite collaboration avec Perry Celentano, Chief Operating Officer de Valneva.

Joshua Drumm a plus de douze ans d’expérience en Relations Investisseurs au sein de sociétés du secteur de la santé cotées et privées. Il possède un Ph.D. en Microbiologie et Immunologie de l’Albert Einstein College of Medicine et des qualifications en comptabilité et modélisation financières obtenues auprès de l’Université de New York. Joshua se concentrera notamment sur le développement des Relations Investisseurs de Valneva aux Etats-Unis suite à l’introduction récente du Groupe au Nasdaq. Il travaillera en étroite collaboration avec Laetitia Bachelot-Fontaine qui continuera de diriger les Relations Investisseurs en Europe et la communication mondiale de Valneva. Josh sera basé à Boston.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a indiqué, « Je me réjouis d'accueillir Vincent et Joshua au sein de notre société et de bénéficier ainsi de leur vaste expérience. Valneva ne cesse de se renforcer et il est important que nous continuions à intégrer des dirigeants expérimentés pour accompagner cette croissance. »

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée du développement de vaccins en identifiant des maladies infectieuses mortelles et débilitantes pour lesquelles il n'existe pas de solution vaccinale prophylactique et pour lesquelles les options thérapeutiques sont limitées. Valneva utilise ensuite sa forte connaissance de la science des vaccins, et notamment son expertise dans les différents modes de vaccination ainsi que ses infrastructures de développement de vaccins déjà bien établies, pour mettre au point des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Le Groupe a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser avec succès deux vaccins et pour faire rapidement progresser un large éventail de candidats vaccins en développement clinique, et notamment ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, le virus du chikungunya et la COVID-19.

Investor & Media Contacts

Joshua Drumm

VP Global Investor Relations

M +001 347 327 2863

Joshua.drumm@valneva.com



Laëtitia Bachelot-Fontaine

VP Global Communications & European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

Laetitia.bachelotfontaine@valneva.com

