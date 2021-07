COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON, TEYON ET MGM FONT ÉQUIPE POUR DÉVELOPPER UN NOUVEAU JEU ROBOCOP™

English French

NACON, TEYON ET MGM FONT ÉQUIPE POUR DÉVELOPPER



UN NOUVEAU JEU ROBOCOP™

Prévu pour 2023 sur consoles et PC, le jeu présentera une histoire originale

Lesquin, le 6 juillet 2021 – Une des plus captivantes franchises de science-fiction revient prochainement sur vos écrans ! L’éditeur de jeux vidéo NACON et Metro Goldwyn Mayer (MGM), une des sociétés leaders du divertissement spécialisée dans la production de films et de contenus TV premiums, annoncent la signature d’un accord pour lancer un nouveau jeu RoboCopTM basé sur la trilogie originale. Développé par Teyon, à l’origine du succès critique Terminator: Resistance, ce nouveau jeu très attendu présentera une histoire inédite. RoboCop: Rogue City est prévu sur PC et consoles pour 2023.

Découvrez le teaser d'annonce de RoboCop : Rogue City en cliquant ici

RoboCop est un classique de la science-fiction et l’une des franchises hollywoodiennes les plus iconiques de tous les temps. Débutée en 1987, la saga est toujours extrêmement populaire aujourd'hui et a su séduire une nouvelle génération de fans. Fêtant ses 35 ans l’année prochaine, RoboCop a transcendé la pop culture à travers des produits dérivés et un fort héritage vidéoludique.

NACON et Teyon travailleront avec MGM pour déveloper un jeu vidéo RoboCop restranscrivant de manière authentique l’ADN de la franchise, tout en plongeant les joueurs dans une histoire inédite où ils incarneront RoboCop lui-même. Dans le film original, le policier Alex Murphy est mortellement blessé par une bande de criminels sans foi ni loi. Des médecins trouvent le moyen de le ramener à la vie sous la forme d’un cyborg luttant contre le crime appelé "RoboCop."

“Nous sommes ravis de nous associer à MGM pour offrir une nouvelle vision de cette franchise créée il y a plus de 30 ans. RoboCop: Rogue City correspond parfaitement à notre volonté d’offrir des expériences de jeu innovantes accessibles à une large audience” a déclaré Alain Falc, PDG de NACON.

Robert Marick, Vice Président Exécutif Global Consumer Products and Experiences chez MGM, dit : “Nous avons hâte de collaborer avec NACON et Teyon pour faire revenir en jeu vidéo dans un scénario original l’une des licences de MGM les plus intemporelles. Le film est reconnu pour son action captivante et sa narration complexe, et nous sommes impatients de voir les fans de RoboCop mettre leurs mains dessus”.

Plus d’informations sur RoboCop: Rogue City seront partagées ultérieurement.

Ajoutez RoboCop : Rogue City à votre liste de souhait Steam

* * *

Découvrez tous les jeux et accessoires NACON : nacongaming.com

Contacts presse :

NACON – Hama Doucouré, hdoucoure@nacon.fr

NACON – Clémence Bigeon, cbigeon@nacon.fr

NACON – Baptiste Allione, ballione@nacon.fr

Mercure Digital – Amélie Molvinger, am@mercure-digital.com

ROBOCOP – ROBOCOP 3 © 1987-1992 Orion Pictures Corporation. ROBOCOP is a trademark of Orion Pictures Corporation. ROBOCOP INTERACTIVE GAME TM & © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

À propos de Nacon :

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 11 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. https://www.nacongaming.com/

À propos de MGM :

Metro Goldwyn Mayer (MGM) is a leading entertainment company focused on the production and global distribution of film and television content across all platforms. The company owns one of the world's deepest libraries of premium film and television content as well as the premium pay television network EPIX, which is available throughout the U.S. via cable, satellite, telco, and digital distributors. In addition, MGM has investments in numerous other television channels, digital platforms, interactive ventures, and is producing premium short-form content for distribution. For more information, visit www.mgm.com.

Pièce jointe