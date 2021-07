English French

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020-2021

Bernin (Grenoble), France, le 6 juillet 2021 – Soitec (Euronext, Tech 40 Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour la publication de son Document d'Enregistrement Universel 2020-2021 établi au titre de l’exercice 2020-2021 clos le 31 mars 2021 et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.21-0681 en date du 5 juillet 2021.

La version française du Document d’Enregistrement Universel 2020-2021 peut être consultée sur le site Internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Rapports financiers - Tous les rapports - 2020-2021, accessible au lien suivant :

https://www.soitec.com/fr/investisseurs/rapports-financiers/2020-2021.

Une traduction anglaise à titre informatif peut être consultée sur le site Internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Company - Investors - Financial Reports - All Financial Reports - 2020-2021, accessible au lien suivant :

https://www.soitec.com/en/investors/financial-reports/2020-2021.

Des exemplaires du Document d’Enregistrement Universel sont également disponibles au siège de la Société : Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France).

Le Document d’Enregistrement Universel 2020-2021 comprend :

le rapport intégré 2020-2021;

le rapport financier annuel 2020-2021;

le rapport de gestion 2020-2021incluant le rapport sur la gestion du Groupe 2020-2021;

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise 2020-2021;

la déclaration de performance extra-financière 2020-2021;

le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2020-2021;

le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2020-2021;

le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 2020-2021;

le rapport de l’un des Commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur la déclaration consolidée de performance extra-financière figurant dans le rapport de gestion 2020-2021;

le rapport spécial sur les opérations réalisées sur les options de souscription ou d’achat d’actions au titre de l’exercice 2020-2021;

le rapport spécial sur les opérations réalisées sur les actions gratuites au titre de l’exercice 2020-2021;

le descriptif du programme de rachat d’actions propres par la Société qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires du 28 juillet 2021 ;

le texte des résolutions qui seront soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 juillet 2021 ;

le rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 juillet 2021 ; et

les honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes.





A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.



Soitec et Smart Cut sont deux marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Pour toute information, merci de contacter :

Relations investisseurs :

Steve Babureck

+33 6 16 38 56 27

+65 9231 9735

steve.babureck@soitec.com

Contacts presse :

Isabelle Laurent

+33 1 53 32 61 51

isabelle.laurent@ddbfinancial.fr

Fabrice Baron

+33 1 53 32 61 27

fabrice.baron@ddbfinancial.fr

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 730 446,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

