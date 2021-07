Parexel wird von EQT Private Equity und Goldman Sachs Asset Management übernommen

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

BOSTON und DURHAM, N.C., July 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parexel, ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich auf die Entwicklung und Bereitstellung innovativer neuer Therapien zur Verbesserung der Patientengesundheit konzentriert, hat heute die Unterzeichnung einer definitiven Fusionsvereinbarung bekanntgegeben. Im Rahmen der Vereinbarung geht das Unternehmen für 8,5 Milliarden US-Dollar von Pamplona Capital Management LP an den EQT IX-Fonds („EQT Private Equity“) und das Private Equity-Geschäft innerhalb von Goldman Sachs Asset Management („Goldman Sachs“) über.



„In den letzten 18 Monaten hat Parexel seinen starken Wachstumskurs fortgesetzt, immer mit dem Fokus, den Patienten weltweit schnellstmöglich neue Therapien zur Verfügung zu stellen“, so Jamie Macdonald, CEO bei Parexel. „Da der Markt für ausgelagerte klinische Forschungsleistungen voraussichtlich mit einer konservativen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von von 8 bis 9 Prozent wachsen wird, bleibt unser Fokus auf der Weiterentwicklung und Innovation von Parexel, um die Anforderungen unserer Kunden im sich ständig verändernden Gebiet der klinischen Entwicklung zu erfüllen. EQT und Goldman Sachs unterstützen diese Vision und setzen sich für Investitionen in Parexel und unsere Mitarbeiter ein, um von dieser vielversprechenden Marktchance zu profitieren und für sich für das Wohl der Patienten einzusetzen.“

Eric Liu, Partner und Global Co-Head of Healthcare bei EQT: „Wir haben Parexel in den letzten Jahren genau beobachtet und sind von der Entwicklung und dem Wachstumskurs des Unternehmens beeindruckt. Unsere Investition in Parexel passt zum thematischen Fokus von EQT auf die Life-Sciences-Branche sowie unser Engagement für die Zusammenarbeit mit Unternehmen, deren Tätigkeit die Gesellschaft positiv beeinflusst. Wir freuen uns, gemeinsam mit Goldman Sachs das nächste Kapitel in der Geschichte von Parexel aufzuschlagen und dabei Jamie, der vor seiner Rolle bei Parexel über lange Zeit als Senior Advisor für EQT tätig war, sowie das restliche Team von Parexel zu unterstützen.“

Jo Natauri, Partner und Global Head of Private Healthcare Investing bei Goldman Sachs Asset Management: „Wir freuen uns sehr, mit Jamie Macdonald, dem gesamten Managementteam von Parexel, und EQT zusammenzuarbeiten, um Parexel zu unterstützen. Das Unternehmen verfügt über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung klinischer Exzellenz für seine großen Pharma- und Biotechnologiekunden weltweit. Wir glauben, dass diese Investition das Wachstum von Parexel beschleunigen wird, da sie auf seine globale Präsenz, seine ausgeprägten operativen Fähigkeiten sowie sein umfangreiches Gesundheitsnetzwerk baut.“

John Halsted, Managing Partner bei Pamplona Capital Management: „Wir sind sehr stolz auf die Entwicklung von Parexel in den letzten vier Jahren und die wichtige Arbeit, die das Unternehmen leistet, um für die Patienten dringend benötigte, interessante neue Therapien bereitzustellen. Insbesondere haben sie das Unternehmen erfolgreich an die Arbeit inmitten einer globalen Pandemie angepasst und die Entwicklung von Therapien zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie selbst unterstützt. Wir wünschen ihnen viel Erfolg in der nächsten Phase ihres Wachstums.“

„Wir haben unsere Partnerschaft mit Pamplona genossen und sind dankbar für die Führungsstärke und Unterstützung, mit der Pamplona während der vergangenen Jahre bei Parexel große Veränderungen bewirken konnte“, so Macdonald. „In den letzten Monaten hat unsere Anpassungsfähigkeit neue Arbeitsweisen ermöglicht. Gleichzeitig haben wir eine ausgewiesene Erfolgsbilanz in Bezug auf Qualität und Bereitstellung für Kunden weltweit aufgebaut. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit EQT und Goldman Sachs, während wir diese neue Ära der klinischen Entwicklung fortsetzen und uns intensiv darauf konzentrieren, dem Innovationsbedarf unserer Kunden in Bereichen wie Real-World-Daten, dezentrale klinische Studien, Biostatistik und Datenmanagement nachzukommen; schließlich zählen wir in Schlüsselregionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum zu den größten und am längsten aktiven klinischen Forschungsorganisationen. Wir freuen uns darauf, von der starken Branchenerfahrung von EQT und Goldman Sachs zu profitieren und Parexel als eine der weltweit führenden und am schnellsten wachsenden klinischen Forschungsorganisationen weiter zu entwickeln.“

Die Transaktion steht unter Vorbehalt der üblichen Bedingungen, einschließlich des Erhalts der entsprechenden behördlichen Genehmigungen. Im Zusammenhang mit der Transaktion fungierten Evercore als Finanzberater und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater von Parexel. Im Zusammenhang mit der Transaktion fungierten Goldman Sachs und Jefferies LLC als Finanzberater und Simpson Thacher & Bartlett LLP als Rechtsberater von EQT Private Equity und Goldman Sachs Asset Management.

Über Parexel

Parexel unterstützt die Entwicklung innovativer neuer Medikamente zur Verbesserung der Patientengesundheit. Wir bieten Dienstleistungen an, mit denen wir Kunden in den Bereichen Life Science und Biopharmazie überall auf der Welt dabei unterstützen, wissenschaftliche Entdeckungen in neue Behandlungen zu verwandeln. Von dezentralisierten klinischen Studien über regulatorische Beratungsleistungen bis hin zur Nutzung von Real-World-Daten: wir sind überzeugt von dem, was wir tun, ob therapeutisch, technisch oder funktional. Parexel wurde im Dezember 2020 von einem unabhängigen Gremium für Informa Pharma Intelligence als „Beste klinische Forschungsorganisation“ ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter parexel.com und folgen Sie uns auf LinkedIn , Twitter , und Instagram .

Über EQT

EQT ist ein zweckorientiertes globales Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 67 Milliarden Euro in 26 aktiven Fonds. EQT-Fonds haben Portfoliounternehmen in Europa und Amerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum mit einem Gesamtumsatz von ca. 29 Mrd. Euro und über 175.000 Mitarbeitern. EQT arbeitet für ein nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft mit Portfoliounternehmen zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter www.eqtgroup.com oder folgen Sie EQT auf LinkedIn , Twitter , YouTube und Instagram .

Über Goldman Sachs Asset Management Private Equity

Goldman Sachs Asset Management vereint traditionelle und alternative Anlagen und bietet seinen Kunden auf der ganzen Welt eine dedizierte Partnerschaft mit Schwerpunkt auf den langfristigen Ergebnissen. Als primärer Anlagebereich bei Goldman Sachs (NYSE: GS) bietet Goldman Sachs Asset Management Anlage- und Beratungsdienstleistungen für weltweit führende Institutionen, Finanzberater und Privatpersonen an. Dabei nutzt das Unternehmen sein engmaschiges globales Netzwerk und maßgeschneidertes Expertenwissen für jede Region und jeden Markt. Zum 31. März 2021 beliefen sich die weltweit verwalteten Vermögenswerte auf mehr als zwei Billionen US-Dollar. Das Unternehmen setzt sich mit viel Engagement dafür ein, dass die Kunden gute Ergebnisse erzielen. Die Grundlagen dafür sind langfristige, vertrauensvolle Beziehungen aus Überzeugung, nachhaltige Ergebnisse und gemeinsamer Erfolg im Lauf der Zeit. Goldman Sachs Asset Management investiert in das gesamte Spektrum alternativer Anlagen, einschließlich Private Equity, Wachstumskapital, Privatekredite, Immobilien und Infrastruktur. Seit der Gründung im Jahr 1986 hat das Private Equity-Geschäft von Goldman Sachs Asset Management über 75 Milliarden US-Dollar investiert. Goldman Sachs kombiniert das globale Beziehungsnetzwerk, die einzigartige Expertise über Märkte, Branchen und Regionen hinweg sowie unsere weltweiten Ressourcen, um Unternehmen aufzubauen und die Wertschöpfung in unseren Portfolios zu beschleunigen. Folgen Sie uns auf LinkedIn .

Über Pamplona Capital Management

Pamplona Capital Management ist ein 2005 gegründeter, spezialisierter Anlageverwalter mit einer Plattform für alternative Anlagen für Private-Equity- und andere diversifizierte Strategien. Mit Niederlassungen in New York, London, Madrid und Malta verwaltet Pamplona Vermögenswerte von mehr als elf Milliarden US-Dollar für eine Vielzahl von Kunden, darunter öffentliche Pensionsfonds, internationale Vermögensverwalter, multinationale Konzerne, Family Offices und gepoolte Hedgefonds. Pamplona investiert über die Kapitalstruktur seiner Portfoliounternehmen hinweg langfristiges Kapital sowohl in öffentliche als auch in private Märkte.

ANSPRECHPARTNER

Für Parexel:

Lori Dorer

Senior Vice President, Corporate Communications

+1 513 496 8121

Lindsay LeCain

Real Chemistry

+ 1 508 259 9521

Für EQT:

Daniel Yunger, Kekst CNC, + 1 917 574 8582

EQT Press Office, press@eqtpartners.com , +46 8 506 55 334

Für Goldman Sachs:

Leslie Shribman

+1 212 902 5400

Für Pamplona Capital Management:

Ed Orlebar, TB Cardew

ed.orlebar@tbcardew.com

+44 (0)7738724630