Parexel 被 EQT Private Equity 及 Goldman Sachs Asset Management 收購

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波士頓及北卡羅來納州達勒姆, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parexel 是一家領先的全球臨床研究組織，專注開發和提供創新的新療法以促進患者健康，今天宣佈執行最終合併協議，公司將被 EQT IX 基金（「EQT Private Equity」）以及 Pamplona Capital Management LP 旗下的 Goldman Sachs Asset Management（「Goldman Sachs」）的私募股權業務收購，作價 85 億美元。



Parexel 行政總裁 Jamie Macdonald 表示：「過去 18 個月，Parexel 繼續保持強勁的增長軌跡，實現以患者為中心的目標，並加速向全球有需要的患者提供新療法。由於外判臨床研究服務市場預計將以 8% 至 9% 的保守複合年增長率增長，我們的重點仍然是推進和創新 Parexel，以滿足客戶在不斷變化的臨床開發領域的需求。EQT 和 Goldman Sachs 支援這願景，並致力投資於 Parexel 和我們的員工，以利用這這令人振奮的市場機會，為患者帶來改變。」

EQT 合夥人兼全球醫療保健業務聯席主管 Eric Liu 評論道：「我們在過去幾年密切關注 Parexel，對公司的發展和軌跡印象深刻。我們對 Parexel 的投資反映了 EQT 對生命科學行業的專題重點，以及我們與對社會產生積極影響的企業合作的承諾。我們很高興能在 Parexel 旅程的下一階段與 Goldman Sachs 合作，並支援 Jamie，他在擔任 Parexel 之前一直是 EQT 以及 Parexel 團隊的其他成員的長期高級顧問」

Goldman Sachs Asset Management 合夥人兼私人醫療保健投資全球主管 Jo Natauri 評論說：「我們很高興能與 Jamie Macdonald、整個 Parexel 管理團隊和 EQT 合作，為 Parexel 提供支援，Parexel 在為其全球大型製藥和生物技術客戶提供卓越的臨床服務方面有卓越的往績。我們相信這項投資將加速 Parexel 的增長，因它建立在公司的全球業務、強大的營運能力和廣泛的醫療保健網絡基礎上。」

Pamplona Capital Management 管理合夥人 John Halsted 評論道：「我們為 Parexel 在過去四年取得的進步，以及他們在幫助有需要的患者提供令人振奮的新療法方面所做的重要工作感到非常自豪。特別是，他們成功調整業務以應對全球疫情，並支援開發治療方法來對抗 2019 冠狀病毒病疫情。我們祝願他們在下一階段的增長中取得圓滿成功。」

Macdonald 先生總結道：「我們很享受與 Pamplona 的合作夥伴關係，並感謝他們的領導和支持，幫助轉型他們擁有的 Parexel。在過去幾個月，我們的調整與適應能力培養了新的工作方式，同時為世界各地的客戶創造良好的品質和交貨記錄。隨著我們繼續進入臨床開發的新時代，並積極關注滿足客戶在真實世界證據、分散臨床試驗、生物統計和數據管理等領域及關鍵區域。如在亞太區，我們是規模最大、任期最長的臨床研究機構之一，我們很高興與 EQT 和 Goldman Sachs 合作。我們期待從他們強大的行業經驗中受益，並進一步加速 Parexel 成為世界領先和增長最快的臨床研究機構之一。」

該交易受慣例條件的約束，包括收到適用的監管批准。Evercore 擔任 Parexel 的財務顧問，Kirkland & Ellis LLP 為交易提供法律諮詢。Goldman Sachs 和 Jefferies LLC 擔任 EQT Private Equity 和 Goldman Sachs Asset Management 的財務顧問，Simpson Thacher & Bartlett LLP 為交易提供法律諮詢。

關於 Parexel

Parexel 支持開發創新的新藥以改善患者的健康。我們為幫助世界各地的生命科學和生物製藥客戶將科學發現轉化為新的治療方法，而提供服務。從分散的臨床試驗到監管顧問服務，再到利用現實世界的獨到見解，我們的治療、技術和功能能力都以對自身所做工作所懷的堅定信念為基礎。Parexel 於 2020 年 12 月獲 Informa Pharma Intelligence的獨立小組評為「最佳受託研究機構」。如需更多資訊，請瀏覽 parexel.com ，並在 LinkedIn 、 Twitter 、 和 Instagram 上關注我們。

關於 EQT

EQT 是一家以目標為導向的全球投資機構，管理著 670 億歐元以上的資產，其涵蓋 26 個活躍基金。EQT 的基金在歐洲、亞太區及美洲擁有投資組合公司，其總銷售額約為 290 億歐元，並擁有超過 175,000 名員工。EQT 與投資組合公司合作，實現可持續增長、卓越營運及市場領導地位。如需更多資訊，請瀏覽 www.eqtgroup.com 或在 LinkedIn 、 Twitter 、 YouTube 和 Instagram 關注 EQT。

關於 Goldman Sachs Asset Management Private Equity

Goldman Sachs Asset Management 將傳統投資和另類投資結合，為世界各地的客戶提供專注的合作夥伴關係，並專注於長期業績。作為 Goldman Sachs (NYSE: GS) 的主要投資領域，我們利用緊密相連的全球網絡和度身訂做的專家見解，為全球領先的機構、財務顧問和個人提供投資和諮詢服務，涵蓋各地區和市場。截至 2021 年 3 月 31 日，在全球受監管下監督超過 2 萬億美元資產。在對客戶表現的熱情驅使下，我們尋求建立基於信念、可持續成果和分享成功的長期關係。Goldman Sachs Asset Management 投資於全方位的另類投資，包括私募股權、成長股權、私人信貸、地產和基礎設施。Goldman Sachs Asset Management 旗下的私募股權業務成立於 1986 年，自成立以來已投資超過 750 億美元。我們結合全球關係網絡，我們對市場、行業和地區的獨特見解，以及 Goldman Sachs 的全球資源，在我們的投資組合中建立業務及加速價值創造。在 LinkedIn 上關注我們。

關於 Pamplona Capital Management

Pamplona Capital Management 是一家成立於 2005 年的專業投資管理公司，提供跨私募股權和其他多元化策略的另類投資平台。Pamplona 在紐約、倫敦、馬德里和馬耳他設有辦事處，為各種客戶管理超過 110 億美元的資產，包括公共退休金、國際財富管理公司、跨國公司、家族辦公室和對沖基金。Pamplona 在公營和私人市場情況下，透過其投資組合公司的資本結構投資長期資本。

聯絡人

Parexel：

企業傳訊高級副總裁

Lori Dorer

| 電話：+1 513 496 8121

Lindsay LeCain

Real Chemistry

| 電話：+ 1 508 259 9521

EQT：

Daniel Yunger，Kekst CNC | 電話：+ 1 917 574 8582

EQT 新聞辦公室 | 電郵：press@eqtpartners.com | 電話： +46 8 506 55 334

Goldman Sachs：

Leslie Shribman

| 電話：+1 212 902 5400

Pamplona Capital Management：

Ed Orlebar，TB Cardew

| 電郵：ed.orlebar@tbcardew.com

| 電話：+44 (0)7738724630