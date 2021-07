Osisko publie son rapport de développement durable 2020

English French

TORONTO, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK : TSX, « Osisko » ou la « Société »), a le plaisir d'annoncer qu'elle a publié son rapport de développement durable 2020 qui donne un aperçu détaillé de la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) de la Société et de ses contributions économiques aux communautés dans lesquelles elle opère. Le rapport est disponible en anglais et en français sur le site internet d'Osisko www.miniereosisko.com.



En 2020, Minière Osisko s'est efforcé de gérer de façon responsable les effets de la pandémie de COVID-19 ; notre priorité était de garder nos travailleurs et nos communautés en santé et en sécurité. Nous avons continué à respecter notre engagement d’être une bonne entreprise citoyenne en nous engageant auprès des parties prenantes, en nous concentrant sur la gestion de l'environnement et en étant un stimulant économique pour nos communautés d'accueil.

Nous avons renforcé nos politiques couvrant la santé et la sécurité, les ressources humaines, l'environnement et les relations communautaires. Nous avons abaissé notre taux de fréquence des blessures entraînant une perte de temps (TFBPT) de 20 % et, depuis le début de nos activités d'exploration à Windfall en 2015, nous avons maintenu un environnement de travail sûr pour nos employés et entrepreneurs. Nous continuons à minimiser notre effet sur l'environnement grâce à une gestion rigoureuse de l'eau, des déchets et des déversements, à la remise en état des terres et à la planification de la fermeture.

Le rapport couvre les activités de Minière Osisko inc. sur nos projets Windfall, Quévillon et Urban Barry. Il décrit notre performance ESG du 1er janvier au 31 décembre 2020 et présente des données comparatives des années antérieures.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources aurifères au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 700 kilomètres carrés).

