RMR de Montréal : L’envolée des prix plombe les ventes en banlieue

« L’activité transactionnelle du marché de Montréal enregistre un recul significatif, essentiellement attribuable à un déficit historique d’unifamiliales disponibles à la vente et une augmentation fulgurante des prix qui s’étend aussi à la copropriété. Rappelons-nous qu’en juin 2020, c’est surtout la catégorie de l’unifamiliale, en périphérie de l’île de Montréal, qui avait profité du fort rebond des ventes à la suite des mesures de confinement provoquées par la 1re vague de la pandémie », remarque Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché. « Il faut aussi considérer les premiers impacts potentiels sur l’activité transactionnelle liés à l’atténuation de certains effets de la crise sanitaire et à l’introduction de la nouvelle mesure fédérale visant à calmer le marché immobilier en limitant quelque peu la capacité d’emprunt des acheteurs. Cette mesure est effective depuis le 1er juin », ajoute-t-il.

Faits saillants du mois de juin

La situation de la surchauffe du marché immobilier 1 est toujours importante, occasionnant une surenchère pour plus de la moitié des transactions dans la région de Montréal. Les prix médians atteignent le seuil de 508 000 $ pour les propriétés unifamiliales (+29 % par rapport à juin 2020), de 365 000 $ (+20 %) pour les copropriétés et de 703 000 $ (+16 %) pour les plex.

Le système Centris des courtiers immobiliers a enregistré 4 619 ventes en juin, une diminution de 7 % par rapport à ce qui avait été enregistré en juin 2020, ce qui confirme une baisse de l'activité transactionnelle qui se manifeste depuis le début du printemps.

Sur l’île de Montréal, 1 857 ventes ont été réalisées, une hausse de 11 % comparativement aux transactions conclues en juin 2020. Cette forte activité est essentiellement attribuable à la copropriété, qui poursuit cette tendance depuis le début de l’année 2021.

Dans tous les secteurs périphériques, les ventes sont en baisse, ce qui est principalement lié à la diminution observée des transactions dans la catégorie de l’unifamiliale: Vaudreuil-Soulanges (203 ventes; -28 %), Saint-Jean-sur-Richelieu (124 ventes; -25 %), la Rive-Nord (998 ventes; -20 %), la Rive-Sud (992 ventes; -11 %) et Laval (445 ventes; -8 %).

À l’échelle de la RMR, les ventes de propriétés unifamiliales ont enregistré un repli de 18 % (2 300 ventes) par rapport à juin 2020. Toutefois, un nouveau record de ventes a été enregistré pour la copropriété avec 1 764 ventes, soit une hausse de 3 %, ce qui est cohérent avec la tendance du début d’année. Il en va de même pour les petits immeubles à revenus (plex) dont les ventes ont bondi de 28 % pour atteindre un record de 552 ventes.

La hausse de l’offre des plex sur le marché (2 015 inscriptions; +29 %) contraste avec la chute des inscriptions en vigueur des propriétés unifamiliales (3 984; -37 %). Du côté de la copropriété, les inscriptions en vigueur sont en baisse de 4 % (5 143).

1 La surchauffe se produit lorsque, sur une période donnée et un marché donné, le ratio du nombre de propriétés vendues sur le nombre de nouvelles propriétés mises en marché est supérieur à 70 %, c'est-à-dire lorsqu'il y a plus de 7 propriétés vendues pour 10 nouvelles inscriptions.