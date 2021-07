Rackspace Technology unterstützt die ehrgeizige Innovations- und digitale Transformationsstrategie der iPensions Group

LONDON, July 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen der iPensions Group ein Framework aus privater Cloud-Infrastruktur und Sicherheitslösungen bereitstellen wird. Dadurch soll der ehrgeizige Plan des Unternehmens für die Entwicklung moderner und innovativer Technologien unterstützt werden.



Die iPensions Group bringt tiefgreifendes technisches Wissen und hochkarätige Dienstleistungen in den Sektor für Self-Invested Personal Pensions (SIPP) ein und bietet eine Reihe entsprechender Produkte für Menschen, die im und außerhalb des Vereinigten Königreichs ansässig sind. In den letzten vier Jahren investierte das Unternehmen erheblich in seine internen Technologiekapazitäten und entwickelte eine hochgradig skalierbare Rentenplattform-Architektur. Die technologieorientierten Optimierungen ermöglichen Automatisierungen für die Prozessdigitalisierung und zur Verbesserung der Customer Journey und des Kundenerlebnisses.

iPensions Group hat Rackspace Technology aufgrund seines hervorragenden Rufs, seiner Expertise und seines rund um die Uhr verfügbaren Supports als bevorzugten Anbieter für private Cloud-Lösungen ausgewählt.

Rackspace Technology bietet skalierbare Infrastruktur- und Sicherheitslösungen für die digitalen Plattformen und Client-Lösungen der iPensions Group. Durch die langfristige Zusammenarbeit mit Rackspace Technology kann sich die iPensions Group auf Innovation und Entwicklung seines Unternehmens konzentrieren.

Hrishi Kulkarni, Director & Group Chief Technology Officer bei der iPensions Group: „Mit erheblichen Wachstumsplänen und einer steigenden Nachfrage nach unseren digitalen Services brauchten wir einen vertrauenswürdigen Partner, der eine stabile, zuverlässige und agile Infrastruktur bereitstellen kann. Rackspace Technology bietet uns die Unterstützung, die wir für die Skalierung benötigen, und dank der Expertise des Unternehmens kann sich unser Team auf die Entwicklung digitaler Lösungen für unsere Kunden konzentrieren. Von unserer Anpassungsfähigkeit bis hin zu unserer Sicherheit verbessert Rackspace Technology all unsere technologischen Abläufe und damit das allgemeine Benutzererlebnis und das Vertrauen.“

Tim Lovejoy, VP Private Cloud and Government bei Rackspace Technology: „Durch die Transformation der iPensions Group zu einem digitalen Unternehmen, bei dem Innovation und Benutzererfahrung im Zentrum stehen, bietet die neue Plattform enorme Zeitersparnisse und ein verbessertes Kundenerlebnis. Während sich das Team der iPensions Group auf die Nutzung der neuen Plattform konzentriert, um bessere Lösungen für die sich ändernden Kundenanforderungen zu finden, freuen wir uns darauf, ihre Ziele in Sachen Skalierung und Innovation durch die Erforschung neuer Möglichkeiten wie Multicloud weiterhin zu unterstützen.“

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über die iPensions Group

Die iPensions Group bringt tiefgreifendes technisches Wissen und hochkarätige Dienstleistungen in den Rentensektor ein. Mit einem klaren Fokus auf Technologie und Innovation, gestützt auf starke Werte, entwickelt die Gruppe ihre Services weiter, um auch in Zukunft ein solides Angebot sicherzustellen. Durch kontinuierlichen Kompetenzausbau ist die iPensions Group führend im Rentenmarkt und für den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen bekannt, die auf einer zuverlässigen, fachlichen Betreuung beruhen.

iPensions Group Limited ist in England und Wales unter der Firmennummer 03683070 eingetragen. Der eingetragene Sitz befindet sich in 2nd Floor Marshall House, 2 Park Avenue, Sale M33 6HE. Zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority. Lizenznummer 464521

