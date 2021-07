Les Fonds RGP Investissements annoncent l’adoption d’une nouvelle politique de vote par procuration

English French

QUÉBEC, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. (« RGP Investissements »), gestionnaire notamment des Fonds RGP secteurs mondiaux, de la Catégorie RGP secteurs mondiaux, du Portefeuille Sectorwise Conservateur, du Portefeuille Sectorwise Équilibré, du Portefeuille Sectorwise Croissance, du Portefeuille GreenWise Conservateur, du Portefeuille GreenWise Équilibré et du Portefeuille GreenWise Croissance (collectivement, les « Fonds RGP Investissements »), annonce l’adoption d’une nouvelle politique de vote par procuration (la « Politique »), laquelle inclura désormais, notamment, des critères environnementaux, sociaux et gouvernance dans la prise de décision du vote par procuration.



RGP Investissements est actuellement à procéder à la révision de sa notice annuelle datée du 15 avril 2021 (la « Notice annuelle ») afin de résumer le contenu de la nouvelle Politique. Une fois ce travail complété, RGP Investissements entend déposer une modification à la Notice annuelle auprès des commissions des valeurs mobilières du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Ces changements seront apportés sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. Il est prévu que la Politique entrera en vigueur dans les prochains jours. Des copies pourront être obtenues sur demande auprès du Directeur général et Chef de la conformité, en adressant une demande écrite au 725, Boulevard Lebourgneuf, bureau 420, Québec (Québec) G2J 0C4, téléphone: 1 (855) 370-1077, et seront disponibles électroniquement sous le profil des Fonds RGP Investissements sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos de RGP Investissements

À titre de gestionnaire, RGP Investissements se charge ou charge un tiers de l’administration quotidienne des Fonds RGP Investissements et offre ou fait en sorte qu’un tiers offre des services de conseils en placement et de gestion de portefeuille aux Fonds RGP Investissements.

Les Fonds RGP Investissements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds RGP Investissements sont offerts par des courtiers autorisés.

Pour plus d’information :

Simon Destrempes

Directeur général et chef de la conformité



info@rgpinvestissements.ca.

Téléphone sans frais : (855) 370-1077

www.rgpinvestissements.ca