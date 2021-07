ISW Holdings, 조지아주에 암호화폐 채굴 능력 100MW 이상 가능한 1단계 부지 확보하며 연간 총매출 1억 달러 달성 가능해져

July 06, 2021 19:00 ET | Source: ISW Holdings, Inc. ISW Holdings, Inc.

Reno, Nevada, UNITED STATES