ISW Holdings完成在佐治亚州超100兆瓦加密货币矿场的一期开发，能够带来1亿美元以上的总年收入

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拉斯维加斯, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 InvestorWire -- 全球性品牌管理控股公司ISW Holdings, Inc.（场外交易市场代码：ISWH）（以下简称为“ISW Holdings”或“公司”）很高兴地宣布，该公司已完成其土地租赁开发协议，该协议授予该公司完全使用佐治亚州指定用于加密货币挖矿运营的第一期7英亩土地，并可获得100兆瓦以上的电力资源用于加密货币挖矿业务。



ISW Holdings总裁兼董事长Alonzo Pierce表示：“这一协议帮助我们扩展了规模，从而跻身全球前五大加密货币挖矿企业行列。我们拥有一块理想的土地来启动第一期工程，同时还获得了100兆瓦以上的电力用于加密货币挖矿。我们还拥有密切合作伙伴Bit5ive, LLC，它是北美地区最大的可再生能源、清洁能源服务和采矿设备的整体管理服务提供商，这让我们拥有良好的条件在本地管理和开发挖矿业务。中国正在严厉打击并关停其国内的加密货币挖矿行业。这造成了巨大的影响，因为全球一半以上的加密货币挖矿都是在中国进行的。我们已经接到寻求新场点的挖矿公司的电话。我们现在有能力来规模化地处理这一问题。我们有这个能力！”

了解更多详情和前瞻性声明，请查看通告全文： https://ibn.fm/ISW100MWAnnouncement

Pierce补充道：“我们的计划是与一些世界上最大的和最知名的挖矿公司签订一项额外协议，他们正在为扩展挖矿业务寻求更多场点。我们已经开始为这种额外的扩展需求进行设计和规划。一旦部署完成100兆瓦的电力供应，我们每年的总营业收入将超过1亿美元。”

关于ISW Holdings

ISW Holdings, Inc.（ISWH）总部位于内华达，是一家多元化的投资组合公司，业务范围覆盖满足消费产品需求的众多基本行业部门。我们的行业专长在于通过我们的专有采购流程实现战略品牌开发、早期增长扶持以及品牌识别。我们和合作伙伴一道，寻求提供一个满足大量可扩展性需求以及预期市场需求的架构。我们能够通过多种战略创新流程来满足上述需求。ISWH正在为范围广泛的众多颠覆性行业提供品牌创建和管理。公司推进其专有企业完成市场开发的各个关键阶段，包括概念化、走向市场战略、策划、产品整合和分销效率。公司还与知名的软件开发和咨询公司Bengala Technologies LLC合作。这家企业正在为供应链管理领域开发重要的提升措施；此外，这一合作伙伴关系还有一项迫切需要的专利正待审批。

该公司的加密货币挖矿业务是与行业领先企业 Bit5ive LLC 合作建立的，由零碳足迹加密货币挖矿的使命驱动。 了解更多信息，请访问 www.iswholdings.com 。

关于Bit5ive

Bit5ive是加密货币挖矿数据中心领域的领先企业，目前在美国有数个项目正在开发中。Bit5ive的成功来自其对不同行业和专业客户的承诺。Bit5ive位于佛罗里达州迈阿密的企业总部是其数据中心、销售和客户服务的管理中枢。了解更多信息，请访问 www.Bit5ive.com 。

公司联系人：

info@ISWHoldings.com

公共关系

EDM 媒体, LLC

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