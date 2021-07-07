ISW Holdings 完成其超過 100 兆瓦 Georgia Crypto Mining Farm 的第一階段，其年度總收入超過 1 億美元

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拉斯維加斯, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 經由 InvestorWire -- 全球品牌管理控股公司 ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH)（「ISW Holdings」或「公司」）欣然宣佈已經敲定了土地租賃開發協議，允許公司充分使用佐治亞州為加密貨幣採礦業務度身訂做的第一階段 7 英畝的土地，而完整的能源資源能夠為超過 100 兆瓦的加密貨幣挖掘能力提供動力。



ISW Holdings 總裁兼主席 Alonzo Pierce 表示：「協議使我們能夠按數量晉升至全球前五名的加密貨幣挖礦位置。我們得以控制一塊理想的土地，用來啟動第一階段，額外獲得超過 100 兆瓦的電力用於加密挖掘。我們還有親密的合作夥伴 Bit5ive, LLC 在現場管理和開發現場的採礦業務，該公司是北美最大的可再生、清潔能源服務和採礦設備集體管理供應商。中國正在嚴厲打擊並關閉其國內的加密採礦業。這會產生巨大的後果，因為世界一半以上的加密貨幣開採都在中國。因此，我們已經接到了尋求新家的礦業公司的電話。我們現在有能力大規模處理這個問題。我們有這實力！」

有關更詳細資訊及前瞻性聲明，請查看整個公告： https://ibn.fm/ISW100MWAnnouncement

Pierce 補充說：「我們的計劃是與一些世界最大和最知名的礦業公司簽署額外協議，為擴大的採礦業務尋求額外的適應條件。我們已經開始設計和規劃這種增加的可擴展性。一旦我們部署全部 100 兆瓦，我們就會看到超過 1 億美元的年化總收入運行率。」

關於 ISW Holdings

位於內華達州的 ISW Holdings，Inc. (ISWH) 是一家多元化的投資組合公司，由滿足消費者產品需求的基本業務部門所組成。我們的專長是戰略性品牌開發、促進早期成長，以及通過我們專有的採購流程之品牌形象。我們與合作夥伴一起，尋求提供一種滿足大型可擴展性需求的結構，以及預期的市場需求。我們能夠通過各種策略創新流程以滿足這些需求。ISWH 正在創造及管理一系列顛覆性行業的品牌。它透過市場開發的關鍵階段來操縱其專有公司，其中包括概念化、進入市場的策略、工程、產品整合及分銷效率。該公司還與一家知名軟件開發和顧問公司 Bengala Technologies LLC 進行了合作，該公司正在開發在供應鏈管理領域進行重大改進；並且，該合作夥伴關係中有一項迫切需要的專利正在申請中。

公司的加密貨幣挖礦部門與行業領導者 Bit5ive LLC 合作成立，其使命是開採具有零碳足跡的加密貨幣。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.iswholdings.com 。

關於 Bit5ive

Bit5ive 是加密貨幣挖礦數據中心的領導者，目前在美國有多個項目正在開發中。Bit5ive 的成功在於對客戶的承諾，這些客戶來自各個行業及專業。Bit5ive 的公司總部位於佛羅里達州邁阿密，作為其數據中心、銷售及客戶服務的管理中心。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.Bit5ive.com 。

公司聯絡：

info@ISWHoldings.com

公共關係

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