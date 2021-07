English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.7.2021 KLO 09.00

Huhtamäki nimittää Marco Hiltyn Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin johtajaksi

Marco Hilty, (49), kauppatieteiden tohtori, University of St. Gallen (Sveitsi), on nimitetty Huhtamäen Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.9.2021 alkaen. Hän raportoi toimitusjohtaja Charles Héaulméelle asemapaikkanaan Ronsberg, Saksa.

Marco siirtyy Huhtamäelle Rubicon -ohjelmistokehitysyhtiöstä, joka tarjoaa älykkäitä jäte- ja kierrätysratkaisuja yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille ympäri maailmaa. Ennen Rubiconia hän on toiminut Amcorilla useissa eri myynnin ja kaupallisen kehittämisen johtotehtävissä Sveitsissä ja Yhdysvalloissa viimeisimpänä tehtävänään johtaa Amcorin joustopakkausliiketoimintaa Pohjois-Amerikassa. Aiemmin hän työskenteli asiakasvastaavana McKinsey & Company -konsulttiyhtiössä Yhdysvalloissa ja Sveitsissä.

“Toivotan Marcon lämpimästi tervetulleeksi Huhtamäelle ja konsernin johtoryhmään. Hänen vahva kaupallinen taustansa, jossa yhdistyvät vankka kokemus joustopakkausteollisuudesta, jäte- ja kierrätysratkaisuista sekä kiertotaloudesta antavat hänelle poikkeuksellisen hyvät valmiudet johtaa joustopakkausliiketoimintaamme kestävään kasvuun”, sanoo toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

“On kunnia saada liittyä Huhtamäen kaltaiseen yhtiöön, jolla on vahva perintö ja näytöt vastuullisuustyöstä. Flexible Packaging -liiketoiminnalla on erittäin vahva jalansija kehittyvillä markkinoilla, ja se on tunnettu erinomaisesta innovaatiokyvystään. Odotan innolla työskentelyä koko Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin globaalin tiimin kanssa kestävän ja kannattavan kasvun vauhdittamiseksi”, sanoo Marco Hilty.

Yllämainitun muutoksen seurauksena konsernin johtoryhmän jäsenet ovat 1.9.2021 lähtien:

Charles Héaulmé (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;

Marco Hilty, johtaja, Flexible Packaging;

Eric Le Lay, johtaja, Fiber and Foodservice Europe-Asia-Oceania;

Ann O’Hara, johtaja, North America;

Thomas Geust, talousjohtaja;

Thomasine Kamerling, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja;

Marina Madanat, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys;

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja;

Teija Sarajärvi, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja; ja

Antti Valtokari, johtaja, tietohallinto ja prosessitehokkuus.

Lisätietoja:

Charles Héaulmé, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801

Teija Sarajärvi, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja, puh. 010 686 7027

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG

Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA ─ CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets -aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle hopeatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 100 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liitteet