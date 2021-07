ISW Holdings schließt erste Phase seiner Krypto-Mining-Farm mit über 100 MW in Georgien und Kapazitäten zum Mining von mehr als 100 Millionen US-Dollar pro Jahr ab

French German

LAS VEGAS, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH) („ISW Holdings“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für globales Markenmanagement, freut sich, den Abschluss seines Pachtvertrags mitteilen zu können. Der Vertrag gewährt dem Unternehmen in der ersten Phase die volle Nutzung eines sieben Hektar großen Grundstücks in Georgien, das auf Krypto-Mining zugeschnitten ist und über Energieressourcen von über 100 MW für Krypto-Mining verfügt.



„Dieser Vertrag ermöglicht es uns, beim Krypto-Mining in die Top Fünf nach Volumen weltweit zu skalieren“, so Alonzo Pierce, President und Chairman von ISW Holdings. „Wir sind im Besitz des idealen Grundstücks für den Start der ersten Phase mit zusätzlichem Zugang zu über 100 Megawatt Strom für Krypto-Mining. Darüber hinaus haben wir unseren engen Partner Bit5ive, LLC, Nordamerikas größten Anbieter für kollektive Verwaltung von Dienstleistungen für erneuerbare, saubere Energie und Mining-Geräte direkt vor Ort, um den Mining-Betrieb am Standort zu verwalten und zu entwickeln. China geht äußerst hart gegen die chinesische Krypto-Mining-Branche vor und schließt die dortigen Betriebe. Dies hat enorme Auswirkungen, da bisher mehr als die Hälfte des weltweiten Krypto-Minings in China abgewickelt wird. Infolgedessen erhalten wir bereits Anrufe von Mining-Unternehmen, die nach einem neuen Zuhause suchen. Wir sind nun dafür ausgestattet, dies in großem Umfang zu handhaben. Wir haben die Energie dafür!“

Weitere Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen finden Sie in der vollständigen Mitteilung: https://ibn.fm/ISW100MWAnnouncement

Pierce: „Unser Plan ist der Abschluss eines zusätzlichen Vertrags mit einigen der weltweit größten und bekanntesten Mining-Unternehmen auf der Suche nach zusätzlichen Räumlichkeiten für erweiterte Mining-Aktivitäten. Wir arbeiten bereits an der Entwicklung und Planung der zusätzlichen Skalierbarkeit. Sobald wir die vollen 100 MW einsetzen, rechnen wir mit einem annualisierten hochgerechneten Umsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar.“

Über ISW Holdings

ISW Holdings, Inc. (ISWH) mit Sitz in Nevada ist ein Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio, das sich aus wichtigen Geschäftsbereichen für Verbraucherprodukte zusammensetzt. Unser Know-how liegt in der strategischen Markenentwicklung, der frühen Wachstumsförderung sowie der Entwicklung der Markenidentität durch unseren proprietären Beschaffungsprozess. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir eine Struktur, die sowohl den Skalierbarkeitsanforderungen als auch den erwarteten Marktanforderungen gerecht wird. Um diese Anforderungen zu erfüllen, nutzen wir eine Vielzahl strategischer und innovativer Prozesse. ISWH entwickelt und managt Marken in einem breiten Spektrum disruptiver Branchen. Wir führen unsere proprietären Unternehmen durch kritische Phasen der Marktentwicklung und unterstützen sie bei Konzepterstellung, Markteinführungsstrategien, Engineering, Produktintegration und einer effizienten Vertriebslösung. Das Unternehmen arbeitet außerdem mit dem bekannten Softwareentwicklungs- und Beratungsunternehmen Bengala Technologies LLC zusammen, das erhebliche Verbesserungen im Bereich Supply Chain Management entwickelt. Im Rahmen der Partnerschaft wurde nun ein wichtiges Patent beantragt.

Die in Partnerschaft mit dem Branchenführer Bit5ive LLC gegründete Krypto-Mining-Sparte hat klimaneutrales Krypto-Mining zur Mission. Weitere Informationen finden Sie unter www.iswholdings.com .

Über Bit5ive

Bit5ive ist ein führender Betreiber von Rechenzentren für das Mining von Kryptowährungen und entwickelt aktuell mehrere Projekte in den USA. Der Erfolg von Bit5ive liegt in seinem großen Engagement für seine Kunden, die aus den unterschiedlichsten Branchen und Berufen kommen. Der Hauptsitz von Bit5ive befindet sich in Miami, Florida, und fungiert als Management-Hub für seine Rechenzentren sowie für den Vertrieb und Kundenservice. Weitere Informationen finden Sie unter www.Bit5ive.com .

