MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Projektudvikling sælger projekt på Dalum Papirfabrik

MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Projektudvikling har indgået aftale om udvikling, byggeri og salg af et projekt til Niam for 577 mio. kr. Niam er et af de største private ejendomsselskaber i Norden.



Projektet omfatter 27.578 m2 nybyggeri fordelt på 9 etageejendomme med i alt 301 lejligheder på Dalum Papirfabriks tidligere arealer i Odense. Byggestart ventes i september 2021 med aflevering af sidste etape i 1. kvartal 2024. Byggeriet vil blive udført af MT Højgaard Danmark samt af Raunstrup, som er en del af Enemærke & Petersen.



Med aftalen med Niam er der disponeret over alle ca. 45.000 m2 boliger, erhverv og butikker i den nye bydel i Odense, som MT Højgaard Projektudvikling udvikler i en blanding af nybyggeri og renovering af de bevaringsværdige dele af de tidligere fabriksbygninger ned til Odense Å. MT Højgaard Projektudvikling har indgået aftaler om salg eller betinget salg af projekter på i alt ca. 36.500 m2, og på den resterende del af arealet vil MT Højgaard Projektudvikling i eget regi opføre 62 rækkehuse og en etageejendom med 19 ejerlejligheder med henblik på salg til slutbrugere.



Dalum Papirfabrik er MT Højgaard Projektudviklings største enkeltprojekt. Aftalen med Niam Danmark er dermed et vigtigt skridt i bestræbelserne på at reducere kapitalbindingen i MT Højgaard Holding-koncernens samlede grundbank, som ultimo 1. kvartal 2021 havde en regn-skabsmæssig værdi på 511 mio. kr.



”Vi glæder os til at samarbejde med Niam om at skabe et attraktivt nyt boligområde med varierende boligformer og respekt for den helt særlige historie og sjæl omkring Danmarks ældste papirfabrik. Det er et spændende projekt, hvor vi trækker på kompetencer på tværs af MT Høj-gaard Holding-koncernen for at omdanne et tidligere industriområde til en ny, mangfoldig bydel,” siger Finn Mortensen, projektudviklingsdirektør i MT Højgaard Projektudvikling.



Finansielle konsekvenser

Aftalen ændrer ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2021, hvor koncernen fortsat venter en omsætning på 6,8 mia. kr. og et driftsresultat på 160 mio. kr. før særlige poster og særlige afskrivninger.



Yderligere oplysninger:

Henvendelse til Morten Hansen, koncernchef i MT Højgaard Holding, eller Finn Mortensen, projektudviklingsdirektør i MT Højgaard Projektudvikling, kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

