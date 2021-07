Vi skal hermed oplyse, at der i henhold til vedtægterne for følgende afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest Select udbetales accontoudbytte:

Fondskode Andelsklasse Udbytte i kr. pr. bevis



Til disposition på investors konto Sidste dag for handel med accontokupon DK0016205685 Kommuner 4 KL 0,20 06-10-2021 01-10-2021

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hetting

Head of Fund Products