Ceridian lance Dayforce Wallet au Canada et révolutionne la notion de paie

TORONTO and MINNEAPOLIS, 07 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ceridian (NYSE: CDAY; TSX: CDAY), chef de file mondial en matière de technologies de gestion du capital humain, a annoncé aujourd’hui le lancement au Canada de Dayforce Wallet, sa solution de paie sur demande avant-gardiste. Cette nouvelle solution révolutionne la notion de paie traditionnelle en offrant aux employés un accès facile et sur demande à leur salaire pour leur permettre de pourvoir aux dépenses quotidiennes et imprévues, et ce, sans frais directs, ni pour l’employeur ni pour l’employé.



Ce lancement survient dans la foulée d’une nouvelle étude, menée à l’échelle nationale par Maru/Blue au nom de Ceridian*, qui met en lumière l’importance d’offrir aux employés la possibilité de toucher le salaire qu’ils ont gagné avant le jour de paie. En effet, plus d’un tiers des travailleurs canadiens (soit 34 %) ont indiqué manquer d’argent entre deux périodes de paie. En outre, 42 % des répondants estimaient que les travailleurs devraient avoir la possibilité de toucher le salaire qu’ils ont gagné à la fin de chaque jour ou quart de travail. Cet intérêt pour la paie sur demande est encore plus marqué chez les 18 à 34 ans (56 %).

« Depuis bien trop longtemps, nous payons les employés rétrospectivement, au moyen de technologies de gestion de la paie désuètes qui n’ont pas évolué au même rythme que les effectifs. Cette tradition de longue date place les employés dans une position financière précaire, ce qui fait que, dans le contexte actuel, bon nombre de Canadiens sont contraints de se tourner vers des prêts à intérêts élevés entre les périodes de paie, explique Seth Ross, directeur général de l’équipe de Dayforce Wallet et des Services aux consommateurs chez Ceridian. Grâce à Dayforce Wallet, les employeurs contribuent à améliorer les choses en offrant à leurs employés une expérience de paie adaptée au rythme de la vraie vie, et qui favorise leur bien-être financier. Nous faisons ainsi de la rémunération des employés un avantage stratégique pour nos clients. »

Dans un marché du travail hautement concurrentiel, Dayforce Wallet procure en effet une valeur ajoutée dans le cadre des efforts d’attraction des talents et de mobilisation des employés. Une récente étude réalisée auprès des clients qui utilisent Dayforce Wallet a mis en lumière une réduction du roulement volontaire de l’ordre de 42 % chez les employés ayant recours à la solution1. La même étude a également révélé que les clients qui utilisent Dayforce Wallet affichent un taux et un délai de dotation pour les postes vacants respectivement 5 % supérieur et 9 % plus rapide.

Ces résultats font écho au sentiment exprimé par les travailleurs canadiens – 43 % des répondants au sondage de Maru/Blue ont en effet indiqué qu’ils seraient soit extrêmement susceptibles, soit plutôt susceptibles de privilégier un employeur offrant un accès sur demande au salaire gagné au détriment d’un employeur qui ne propose pas cet avantage.

La solution Dayforce Wallet est maintenant offerte aux clients de Dayforce au Canada, après un lancement réussi aux États-Unis, où plus de 500 employeurs, dont Danone, Buehler’s Fresh Foods et Aaron’s, ont choisi d’offrir cette option à leurs employés.

Au sujet de Dayforce Wallet

La solution Dayforce Wallet combine un portefeuille numérique et une carte prépayée Mastercard MD Dayforce, qui procurent aux employés un accès sur demande au salaire qu’ils ont gagné.

Dayforce, qui procurent aux employés un accès sur demande au salaire qu’ils ont gagné. Dayforce calcule en continu le salaire gagné des employés après impôts et retenues. Chaque paiement sur demande est traité comme un paiement régulier, en toute conformité à la réglementation, en prenant en compte le versement des remises d’impôt appropriées. Un bulletin de paie est en outre fourni pour chaque paiement sur demande.

Il n’y a aucuns frais directs, ni pour l’employeur ni pour l’employé.

Dayforce Wallet permet également d’assurer la conformité aux exigences relatives aux remises fédérales et provinciales.

La provision des fonds et la clôture de la paie se font toujours selon un cycle hebdomadaire, à la quinzaine, bimensuel ou mensuel.

Le processus de traitement de la paie existant demeure inchangé, y compris en ce qui a trait à la provision des fonds, aux échéances et à la clôture de la paie, ce qui évite aux administrateurs d’avoir à effectuer des rapprochements à la fin de la période de paie.

Les utilisateurs peuvent télécharger la solution sous forme d’application mobile à partir des boutiques App Store et Google Play.



* Méthodologie de l’étude :

Du 9 au 11 juin 2021, un sondage en ligne a été réalisé par Maru/Blue auprès de 3 014 adultes canadiens sélectionnés au hasard (dont 1 633 occupaient un emploi) parmi les panélistes de La Voix Maru Canada. À titre de comparaison, la marge d’erreur estimative (qui permet de mesurer la variabilité d’échantillonnage) pour un échantillon probabiliste de cette taille est de ± 1,7 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction du degré de scolarité, de l’âge, du sexe et de la région (et, au Québec, de la langue) des répondants, afin d’assurer un échantillon représentatif de l’ensemble de la population adulte du Canada selon les données du recensement. Tout écart touchant les totaux est attribuable aux arrondis.

À propos de Ceridian

Ceridian. Améliorer la vie au travailMC.

Ceridian est un fournisseur mondial de technologies de gestion du capital humain. Dayforce, notre plateforme infonuagique de gestion du capital humain et produit phare, offre des fonctions de gestion des RH, de la paie, des avantages sociaux, des effectifs et des talents. Cette plateforme optimise la gestion de l’ensemble du cycle d’emploi en facilitant notamment le recrutement, la mobilisation, la rémunération, la répartition et le perfectionnement des employés. Ceridian offre des solutions pour les organisations de toutes tailles. Consultez notre site Ceridian.com ou suivez-nous sur Twitter : @Ceridian.

Relations avec les médias :

Fahd Pasha

1 647 417-2136

Fahd.Pasha@Ceridian.com



La carte prépayée Mastercard DayforceMD est émise par la Compagnie de Fiducie Peoples sous licence de Mastercard International Incorporated. Les fonds chargés sur la carte sont détenus par l’émetteur, soit la Compagnie de Fiducie Peoples. Mastercard est une marque déposée, et le concept de cercles est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated.

1 Comparativement à l’ensemble de nos clients.

