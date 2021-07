Monarch recoupe de l'or à haute teneur sur sa propriété Beaufor, dont 119 g/t Au sur 0,5 m (1,64 pied), 56,1 g/t Au sur 0,8 m (2,62 pieds) et 45,6 g/t Au sur 0,75 m (2,46 pieds)

English French

Les forages d'exploration souterrains à proximité de la mine révèlent de multiples intersections à haute teneur en or.



Les résultats à haute teneur comprennent 119,0 g/t Au sur 0,5 m, 56,1 g/t Au sur 0,8 m et 45,6 g/t Au sur 0,75 m.

Le programme de forage de 42 500 mètres est en cours, avec quatre foreuses souterraines et une en surface.

Monarch a entrepris des forages d'exploration pour tester la zone située sous le niveau le plus bas de la mine.

La toute première estimation des ressources minérales de la mine Beaufor selon le modèle de bloc est présentement en cours.

MONTRÉAL, 07 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer des résultats additionnels de son programme d'exploration 2020-2021 de 42 500 mètres par forage au diamant sur son projet aurifère de la mine Beaufor, détenu en propriété exclusive et situé à 20 kilomètres à l'est de Val-d'Or, au Québec. Les résultats comprennent plusieurs analyses à haute teneur, notamment 119,0 g/t Au sur 0,5 m dans une zone plus large de 18,93 g/t Au sur 3,5 m, 56,1 g/t Au sur 0,8 m dans une zone plus large de 29,53 g/t Au sur 1,78 m et 45,6 g/t Au sur 0,75 m dans une zone plus large de 27,60 g/t Au sur 1,65 m, alors que Monarch continue de tester les ressources potentielles à proximité de la mine historique.

La mine Beaufor est entrée en production commerciale au début des années 1930 et a produit au fil des ans plus de 1,1 million d'onces d'or. La mine est actuellement en mode d'entretien et de maintenance, ce qui a permis à Monarch de tester par forage des cibles d'exploration dans l’ensemble de la mine. En juin 2020, la Société a amorcé un programme de forage au diamant de 42 500 mètres pour tester deux types de cibles : les zones autour des intersections historiques à haute teneur près des infrastructures souterraines existantes, et les blocs de ressources isolés, qui sont généralement définis par une seule intersection de forage. Ces cibles d'exploration à proximité de la mine peuvent être testées à partir des chantiers souterrains existants, généralement par des trous de moins de 200 mètres de long. Actuellement, 275 trous d’exploration à 25 mètres d’intervalle sont en cours ou sont prévus, et si les résultats sont positifs, des trous supplémentaires seront forés pour permettre de convertir les zones en question en réserves, et de les inclure dans un futur plan de mine.

Les résultats d'analyse ont été reçus pour un total de 162 sondages (19 394 m), ce qui représente environ 46 % des mètres de forage prévus. Les résultats à haute teneur précédemment publiés dans le cadre du programme comprenaient 783 g/t Au sur 0,2 m et 293 g/t Au sur 0,5 m (voir le communiqué de presse du 1er octobre 2020 ), 35,87 g/t Au sur 9,8 m (voir le communiqué de presse du 19 janvier 2021 ) et 187 g/t Au sur 0,5 m et 151,5 g/t Au sur 0,5 m (voir le communiqué de presse du 29 avril 2021 ).

Depuis les derniers résultats publiés, la Société a foré 42 trous d’exploration souterrains supplémentaires (4 928 m). Les meilleurs résultats sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous et illustrés dans les figures ci-jointes. Plusieurs des trous ont des intersections multiples en raison de la nature empilée de la minéralisation. Les largeurs d'intersection indiquées sont des longueurs de carotte et les intersections à haute teneur n'ont pas été plafonnées, car l'interprétation des veines et les statistiques n'ont pas été finalisées pour les zones.

Figure 1 : Résultats d'analyse récents de la propriété Beaufor (vue longitudinale en regardant vers le N)

Figure 2 : Résultats d'analyse récents de la propriété de Beaufor (vue en coupe en regardant vers le NO)

Les forages d'exploration à proximité de la mine sont en cours, avec quatre foreuses souterraines et une en surface. La priorité continue d'être accordée aux composites à haute teneur qui sont ouverts latéralement et aux blocs de ressources existants qui offrent une marge d'expansion suffisante. La Société est également heureuse d'annoncer que la galerie d'exploration au niveau le plus bas de la mine progresse bien et que la première station de forage a été établie. Une foreuse souterraine a été mobilisée vers la première station et commencera à tester la continuité de la minéralisation par forage sous le niveau le plus bas de la mine ce mois-ci.

L'estimation des ressources minérales (ERM) de BBA Inc. pour la mine Beaufor est en cours. Cette nouvelle estimation des ressources intégrera une grande partie du programme de forage actuel de 2020-2021 et représentera la première estimation des ressources du modèle de blocs pour la mine Beaufor.

« Les résultats de forage continuent à répondre et même à dépasser nos attentes, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Toutes les pièces mises en place depuis l'achat de la mine Beaufor en 2017, en commençant par notre modélisation et ciblage 3D initiaux, les résultats à haute teneur constants obtenus de notre important programme de forage d'exploration à proximité de la mine et notre prochaine estimation des ressources minérales par modèle de blocs, commencent à se mettre en place. »

La procédure d’échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l’axe principal et l’expédier pour analyse aux laboratoires d’ALS Canada à Val-d’Or, au Québec, et d'AGAT à Mississauga, en Ontario. L’échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 10,0 g/t sont repris en gravimétrie et les échantillons contenant des grains d’or sont analysés par la méthode du tamisage métallique. Monarch a établi un protocole complet AQ/CQ incluant l’insertion de standards, de blancs et de duplicata.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Christian Tessier, géo., la personne qualifiée de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Beaufor

La mine Beaufor est située dans le pluton de Bourlamaque, au contact est de la formation de Dubuisson. Le batholite de Bourlamaque, une intrusion synvolcanique, est une caractéristique géologique majeure du camp minier de Val-d'Or. Il s'agit d'une granodiorite quartzifère coupée par des dykes dioritiques à grain fin. La minéralisation aurifère se trouve dans des veines associées à des zones de cisaillement à pendage modérément vers le sud. La minéralisation est associée à des veines de quartz-tourmaline-pyrite résultant du remplissage de fractures de cisaillement et d'extension. Les veines aurifères sont étroitement associées à des dykes mafiques intrusifs dans la granodiorite. Une estimation des ressources selon le Règlement 43-101 pour la propriété de la mine Beaufor a été préparée pour Minière Monarch en décembre 2020 par Carl Pelletier, P. Geo, InnovExplo Inc. et John Langton, P. Geo, JPL GeoServices Inc. L'estimation des ressources minérales est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Estimation des ressources minérales 2020 de la mine Beaufor

Catégorie Tonnes Teneur (g/t Au) Or (onces) Mesurée 121 000 5,62 21 900 Indiquée 310 100 7,10 70 800 Total M+I 431 100 6,68 92 700 Présumée 134 600 6,96 30 100

Notes sur l'estimation des ressources minérales :

La personne indépendante et qualifiée pour l'ERM 2020, telle que définie par le Règlement 43-101, est Carl Pelletier, P.Geo. (InnovExplo Inc.), et la date effective est le 18 décembre 2020. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales, car elles n'ont pas démontré leur viabilité économique. Les estimations des ressources minérales suivent les directives et les normes de définition de l'ICM. Un écrêtage de 68,5 g/t Au sur les analyses a été appliqué pour les zones 8, B, M, M1 et Q, et 34,25 g/t pour toutes les autres zones. Les intersections de trous de forage au diamant (min. 2,4 m) ont été écrêtées à 16,5 g/t. La méthode d'estimation a été polygonale sur des sections transversales d'une largeur minimale de 2,4 m en utilisant une densité de 2,75 t/m3 pour les 63 zones minéralisées. Les polygones de ressources mesurées s'étendent sur 8 m au-dessus et en dessous du développement et jusqu'à 10 m latéralement. Les polygones de ressources indiquées s'étendent jusqu'à 20 m à partir des intersections du trou de forage au diamant, le long du pendage et le long de l'axe, et un minimum de deux polygones doit être en contact. Les polygones de ressources présumées s'étendent jusqu'à 40 m des intersections du trou de forage au diamant, le long du pendage et le long de l'axe, où l'espacement des forages varie de 20 à 40 m et/ou dans les zones de trous de forage isolés où la minéralisation est connue. La perspective raisonnable d'une éventuelle extraction économique est satisfaite par une largeur minimale raisonnable des polygones, une teneur de coupure de 3,20 g/t Au, l'application de volumes contraignants sur les blocs (scénario souterrain potentiel) sous un pilier de couronne de 30 m. Les paramètres utilisés pour établir les teneurs de coupure utilisées sont les suivantes : un prix de l'or de 1 612 USD/oz; un taux de change CAD:USD de 1,34; un coût d'extraction de 100 $/t pour la méthode du trou long et de 145 $/t pour la méthode de la chambre et du pilier; un coût de traitement de 50 $/t; et des frais généraux, administratifs et environnementaux de 13 $/t et incluant la redevance de 1,0 % et des frais de raffinage de 5 $/t. Les teneurs de coupure devraient être réévaluées à la lumière des conditions futures du marché (prix des métaux, taux de change, coût d'extraction, etc.). Les résultats sont présentés in situ. Once (troy) = tonnes métriques x teneur / 31,10348. Le nombre de tonnes et d'onces a été arrondi à la centaine la plus proche. Tout écart dans les totaux est dû à des effets d'arrondissement; l'arrondissement a été effectué conformément aux recommandations du Règlement 43-101. InnovExplo Inc. n'a connaissance d'aucun problème connu en matière d'environnement, de permis, de droit, de titres, de fiscalité, de questions sociopolitiques, de marketing ou d'autres questions pertinentes qui pourraient affecter de manière significative l'estimation des ressources minérales.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets avancés, dont l'ancienne mine Beaufor, entièrement autorisée, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs avancés comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon de 750 tpj, entièrement autorisée et détenue par Monarch. Monarch possède 28 725 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 588 482 onces et des ressources présumées combinées de 329 393 onces.

