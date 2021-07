ALSTOM SA: Mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale mixte du 28 juillet 2021

English French

Mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale mixte du 28 juillet 2021

7 Juillet 2021 – Les actionnaires de la société ALSTOM sont invités à participer à l’assemblée générale mixte qui se tiendra sur première convocation le :

28 juillet 2021 à 14h00, heure de Paris au

Châteauform’ Le 28 George V - 28, avenue Georges V – 75008, Paris

Compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, et comme annoncé par la Société dans un communiqué publié le 23 juin 2021, l'Assemblée du 28 juillet 2021 se tiendra de manière présentielle.

Les actionnaires sont néanmoins invités à la plus grande prudence et il leur est recommandé de privilégier le vote à distance ou le pouvoir au Président plutôt qu’une présence physique. À cet égard, la Société a pris toutes les mesures pour que les actionnaires puissent voter sans participer physiquement à l’Assemblée par des moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet et disponible dans la rubrique dédiée à l’Assemblée sur le site Internet de la Société ( www.alstom.com ) ou par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS.

La plateforme sécurisée dédiée à l’assemblée VOTACCESS sera ouverte à compter du vendredi 9 juillet 2021 au mardi 27 juillet 2021 à 15 h 00, heure de Paris.

Par ailleurs, l’Assemblée sera retransmise en direct, en format vidéo et dans son intégralité sur le site de la Société www.alstom.com. Cette retransmission sera également disponible sur ce même site, en différé, dans les délais prévus par la réglementation applicable.

Pour les actionnaires qui souhaiteraient néanmoins assister physiquement à l’Assemblée, il est rappelé que leur accueil est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque et au respect des règles de distanciation sociale pendant toute la durée de l’Assemblée.

Ainsi, dans le contexte actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : alstom.fr.ag2021@alstomgroup.com .



L’avis de convocation de cette Assemblée générale, modifiant et complétant l’avis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 28 mai 2021, et incluant l’ordre du jour et les résolutions modifiées par le conseil d’administration du 4 juillet 2021, ainsi que les modalités pratiques de participation et de vote, sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 9 juillet 2021.

Il sera également consultable sur le site Internet de la Société:



www.alstom.com , rubrique « Finance / Assemblées Générales »

Les documents et informations relatifs à cette Assemblée, dont la brochure de convocation et son addendum comportant l’ordre du jour et les résolutions modifiées, sont également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et disponibles, à compter de ce jour, sur le site internet de la Société : www.alstom.com rubrique Finance.



Information Actionnaires :

Internet : www.alstom.com

Numéro vert : 0 800 50 90 51

Depuis l’étranger : +33 (0) 1 57 06 87 78*

*Les appels de l'étranger à ce numéro seront facturés au tarif international de chaque opérateur

À propos d’Alstom Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, le monorail et des trams ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom a 150 000 véhicules en service commercial dans le monde. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires proforma combiné du Groupe élargi atteint 14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie plus de 70 000 personnes. www.alstom.com Contacts Presse :

Samuel MILLER - Tel.: +33 (1) 57 06 67 74

samuel.miller@alstomgroup.com



Coralie COLLET – Tel.: + 33 (1) 57 06 18 81

coralie.collet@alstomgroup.com











Relations investisseurs :







Julie MOREL - Tel.: +33 (6) 67 61 88 58

julie.morel@alstomgroup.com







Claire LEPELLETIER - Tel.: +33 (6) 76 64 33 06

claire.lepelletier@alstomgroup.com









