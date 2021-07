Pierre Fabre choisit le cloud d’Atos pour soutenir ses objectifs de transformation digitale, de cybersécurité et de décarbonation

English French

Paris, France, le 7 juillet 2021 - Atos a été sélectionné par le groupe pharmaceutique et dermo-cosmétique Pierre Fabre pour son projet de transformation digitale sécurisée et décarbonée. Ce projet, élaboré conjointement, va engager Pierre Fabre dans une stratégie multicloud à partir du guichet unique d’offres Atos OneCloud. Le groupe Pierre Fabre disposera ainsi d’une infrastructure et d’un accès à un large catalogue de services répondant à son haut niveau d’exigence en matière de sécurité et de conformité, d’excellence opérationnelle et de décarbonation.

« Le numérique est au cœur de la stratégie de transformation globale de Pierre Fabre et un facteur clé de notre succès futur. Pour aborder de tels enjeux, Atos s’est imposé comme un partenaire de confiance, autant par son excellence technologique que par ses valeurs de responsabilité sociétale et environnementale auxquelles notre Groupe est particulièrement attaché. D’autre part, ses racines européennes sont un gage de sécurité et nous assurent de pouvoir profiter du meilleur du numérique sans sacrifier notre souveraineté », a déclaré Olivier Siegler, CIO Pierre Fabre.

Le plan transformatif élaboré par Atos pour Pierre Fabre s’articule autour de 3 domaines prioritaires :

Sécurité et conformité : en tant que numéro 1 européen et numéro 2 mondial des services de sécurité, Atos fera bénéficier Pierre Fabre de son expertise et de ses solutions de cybersécurité, lui garantissant ainsi le contrôle de ses données, même les plus sensibles. L’approche pragmatique d’Atos cible les flux de données selon le principe du « security by design », permettant aux équipes opérationnelles de mener facilement leurs projets dans le respect de la politique de sécurité de l’entreprise. D’autre part, en tant que membre fondateur de Gaia-X, Atos fournit des garanties de conformité avec le futur cadre Gaia-X et d'autres réglementations européennes de protection des données.

: en tant que numéro 1 européen et numéro 2 mondial des services de sécurité, Atos fera bénéficier Pierre Fabre de son expertise et de ses solutions de cybersécurité, lui garantissant ainsi le contrôle de ses données, même les plus sensibles. L’approche pragmatique d’Atos cible les flux de données selon le principe du « security by design », permettant aux équipes opérationnelles de mener facilement leurs projets dans le respect de la politique de sécurité de l’entreprise. D’autre part, en tant que membre fondateur de Gaia-X, Atos fournit des garanties de conformité avec le futur cadre Gaia-X et d'autres réglementations européennes de protection des données. Excellence opérationnelle : avec le programme de transformation d’Atos, la direction Digital Acceleration & Information System (DAIS) de Pierre Fabre devient un véritable partenaire des équipes métiers, dédiée à leurs besoins et leur productivité. Pour cela, la DAIS va être équipée de solutions d’automatisation et d’intelligence artificielle accélérant la résolution d’incidents. D’autre part, la suite d’outils « Atos Technology Framework » industrialisée facilitera la gestion des infrastructures et l’exploitation des applications. En parallèle, Atos met à la disposition de Pierre Fabre des services de support disponibles en 24/7, en France et à l’international. De plus, grâce à la plateforme d’orchestration cloud d’Atos, Pierre Fabre profite du cloud privé d’Atos tout en disposant d’un large catalogue de services multi-cloud (OVHcloud et Microsoft Azure notamment) accessibles via un portail unifié.

: avec le programme de transformation d’Atos, la direction Digital Acceleration & Information System (DAIS) de Pierre Fabre devient un véritable partenaire des équipes métiers, dédiée à leurs besoins et leur productivité. Pour cela, la DAIS va être équipée de solutions d’automatisation et d’intelligence artificielle accélérant la résolution d’incidents. D’autre part, la suite d’outils « Atos Technology Framework » industrialisée facilitera la gestion des infrastructures et l’exploitation des applications. En parallèle, Atos met à la disposition de Pierre Fabre des services de support disponibles en 24/7, en France et à l’international. De plus, grâce à la plateforme d’orchestration cloud d’Atos, Pierre Fabre profite du cloud privé d’Atos tout en disposant d’un large catalogue de services multi-cloud (OVHcloud et Microsoft Azure notamment) accessibles via un portail unifié. Décarbonation : Atos s’engage contractuellement auprès de Pierre Fabre à réduire son empreinte carbone grâce à la technologie, par la mise en place d’un DLA (Decarbonization Level Agreement). Pour cela, Atos s’appuie sur des solutions numériques décarbonées et sur l’optimisation de son réseau de datacenters sobres en énergie.

« Nous sommes ravis d’être le partenaire de confiance de Pierre Fabre et de renforcer notre collaboration de longue date sur un projet aussi structurant. À travers notre initiative Atos OneCloud, à laquelle sont associés tous les grands fournisseurs de cloud, nous allons permettre à Pierre Fabre d’adopter une approche sécurisée et agnostique du cloud, qui pourra accompagner l’évolution de ses besoins. Notre connaissance approfondie du secteur de la santé, acquise auprès de grands groupes pharmaceutiques internationaux, est également un atout pour nous permettre d’anticiper les besoins actuels et futurs de notre client », explique Yannick Tricaud, Directeur d’Atos pour l’Europe du sud.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

A Propos de Pierre Fabre

Pierre Fabre est le 2ème laboratoire dermo-cosmétique mondial, le 2ème groupe pharmaceutique privé français et le leader des produits vendus hors prescription dans les pharmacies en France. Son portefeuille compte plusieurs franchises médicales et marques internationales dont Pierre Fabre Oncologie, Pierre Fabre Dermatologie, Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, Naturactive et Pierre Fabre Oral Care.

En 2020, Pierre Fabre a réalisé 2,3 milliards d’euros de revenus, dont 65% à l’international. Implanté depuis toujours en région Occitanie, fabricant plus de 95% de ses produits en France, le groupe emploie près de 10 000 collaborateurs dans le monde et distribue ses produits dans quelque 130 pays.

Pierre Fabre est détenu à 86% par la Fondation Pierre Fabre, une fondation reconnue d’utilité publique, et secondairement par ses collaborateurs à travers un plan d’actionnariat salarié.

En 2020, Ecocert Environnement a évalué pour la 2ème année consécutive la démarche de responsabilité sociétale et environnementale du Groupe selon la norme ISO 26000 du développement durable et a confirmé l’attribution du niveau « Excellence ».

Pour plus d’informations, consultez la page www.pierre-fabre.com, @PierreFabre

La raison d’être des Laboratoires Pierre Fabre :

Chaque fois que nous innovons pour permettre à chacun de vivre mieux…

Chaque fois que nous rendons à la nature ce qu’elle nous donne de meilleur…

Chaque fois que nous partageons le fruit de nos efforts avec celles et ceux qui travaillent et vivent à nos côtés…

Chaque fois que la Fondation Pierre Fabre améliore l’accès aux soins des plus défavorisés…

Chaque fois que nous prenons soin d’une seule personne, nous rendons le monde meilleur.

