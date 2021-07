English French

Communiqué de presse

Atos lance la plateforme d’intelligence artificielle dédiée à l’analyse de vidéos et d’images la plus complète du marché

Paris (France), le 7 juillet 2021 – A l’occasion de l’édition 2021 des Atos Technology Days, Atos lance aujourd’hui Atos Computer Vision Platform, sa nouvelle plateforme de bout en bout hautement évolutive dédiée à l’analyse de vidéos et d’images enrichie par l’intelligence artificielle (IA). Il s’agit, dans ce domaine, de la solution la plus complète actuellement disponible sur le marché car la seule à donner accès à une offre globale.

Atos Computer Vision Platform offre un éventail de modèles d’IA pré-entraînés et personnalisables, enrichis par l’expertise de 6 laboratoires Atos AI Computer Vision dans le monde qui s’appuient sur des équipements et des logiciels à haute performance. La solution permet aux entreprises de traiter et d’analyser de très grandes quantités de données complexes – vidéo et image – en temps réel pour suivre, gérer et améliorer de manière automatisée les conditions de travail, processus industriels, processus de sécurité et de surveillance. Elle contribue ainsi à garantir la protection des personnes et des biens dans de multiples secteurs tels que l’industrie, les transports, le commerce de détail, ou encore les aéroports – le tout pour de nombreux cas d’usage spécifiquement adaptés.

L’éventail de scénarios le plus étendu du marché

L’analyse de vidéos et d’images basée sur l’IA réalisée par Atos Computer Vision Platform est la seule du marché à soutenir un éventail aussi large de cas d’usage, à l’instar de la sécurité et la surveillance du trafic dans le secteur des transports, le contrôle qualité dans le domaine de la fabrication, le suivi de la géolocalisation, l’optimisation des processus industriels, la gestion des villes intelligentes, la sécurité des points de vente ou encore la supervision des foules. Les données ainsi recueillies peuvent fournir de nombreuses informations utiles aux entreprises, qui sont alors en mesure de réduire leur taux d’erreurs, de garantir la sécurité des personnes et des biens, et d’offrir des expériences fluides et personnalisées à leurs clients.

Du cloud à la périphérie de réseau

Atos Computer Vision Platform peut être gérée à partir du cloud ou d’un serveur edge pour une analyse en temps réel du contenu vidéo.

Atos propose une gamme de serveurs edge pour déployer en temps réel la vision artificielle en périphérie réseau, le tout à proximité des sources de données, à l’instar du serveur BullSequana Edge et du serveur BullSequana Edge nano. Particulièrement robuste, le serveur BullSequana Edge nano peut être utilisé dans tout type d’environnement : en atelier ou au sein d’environnements extérieurs ou distants associés à des conditions exigeantes, tels que le bâtiment, l’exploitation minière ou en mer.

« Atos se distingue des autres prestataires de services informatiques par sa capacité à proposer une plateforme de vision artificielle, en combinant sa propre suite logicielle, sa gamme de matériel et ses laboratoires ‘AI computer vision’, afin de fournir aux clients des solutions holistiques de conseil, de création et d'exécution répondant à leurs besoins stratégiques. L'intégration de modèles d'IA pré-entraînés et personnalisables dans le hardware améliore la capacité d'Atos à générer une croissance rentable grâce à l'automatisation et aux flux de revenus récurrents. » a commenté Elitsa Bakalova, Analyste senior en services professionnels chez Technology Business Research.

« L’une des caractéristiques uniques d’Atos Computer Vision Platform est sa capacité considérable à donner une nouvelle dimension aux projets de vision artificielle. Nos modèles d’IA pré-entraînés et personnalisables, étayés par l’expertise de nos équipes, donnent les moyens aux entreprises d’industrialiser et de déployer une solution de vision artificielle, à un rythme beaucoup plus rapide que ne le permettrait un développement en interne », précise Emmanuel Le Roux, SVP, Responsable Monde de l’offre Big Data chez Atos.

Atos Computer Vision Platform comprend :

Expertise, conseil et services fournis par les experts en vision artificielle basée sur l’IA, de 6 laboratoires dédiés (Dallas, Londres, Sao Paulo, Grenoble, Dubaï et Singapour) pour développer des modèles d’IA personnalisés répondant aux besoins spécifiques des clients et conformes aux réglementations locales, le tout complété par une gestion du support post-déploiement et un ajustage des modèles.

fournis par les experts en vision artificielle basée sur l’IA, de 6 laboratoires dédiés (Dallas, Londres, Sao Paulo, Grenoble, Dubaï et Singapour) pour développer des modèles d’IA personnalisés répondant aux besoins spécifiques des clients et conformes aux réglementations locales, le tout complété par une gestion du support post-déploiement et un ajustage des modèles. Produits et services logiciels basés sur VISuite, une suite de modèles d’IA pré-entraînés et personnalisables s’appuyant sur Atos IP (Ipsotek et VI Protect compris) ainsi qu’un robuste écosystème de partenaires.

basés sur VISuite, une suite de modèles d’IA pré-entraînés et personnalisables s’appuyant sur Atos IP (Ipsotek et VI Protect compris) ainsi qu’un robuste écosystème de partenaires. Produits et services matériels : serveurs BullSequana Edge nano et BullSequana Edge pouvant être installés n’importe où, serveur BullSequana SA20G doté d’une grande capacité de stockage et serveur BullSequana X451 affichant une densité maximale de processeurs graphiques (GPU).





Pour de plus amples informations sur Atos Computer Vision Platform, visionnez cette vidéo ou rendez-vous sur https://atos.net/en/solutions/bullsequana-edge/atos-computer-vision-platform.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. www.atos.net.

Contact presse :

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @ laurajanefau

