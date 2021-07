AGF, en partenariat avec SAF, lance des fonds de crédit privé pour les investisseurs institutionnels et de détail canadiens

English French

/NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/



TORONTO, 07 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les sociétés Placement AGF Inc. (« AGF ») et SAF Group (« SAF ») en partenariat annoncent aujourd’hui le lancement de nouvelles solutions d’investissement de crédit privé, aux fins de distribution dans de multiples réseaux au Canada.

Les offres initiales, témoignant de la détermination d’AGF quant à la croissance de sa plateforme d’alternatifs privés, s’adressent aux investisseurs institutionnels et de détail du Canada, par l’entremise de deux instruments connexes, soit la société en commandite AGF SAF Private Credit Limited Partnership et la Fiducie de crédit privé AGF SAF.

« Le crédit privé est l’une des catégories de placements alternatifs qui connaît la croissance la plus rapide, et la demande à son égard continue d’augmenter, car les investisseurs recherchent des sources fiables de revenu, la diversification et des rendements attrayants, a déclaré Judy Goldring, présidente et chef de la distribution à l’échelle mondiale, à La Société de Gestion AGF Limitée. Ces produits sont maintenant disponibles aux fins d’investissement et nous sommes fiers de confirmer davantage notre engagement avec SAF, tout en accroissant nos activités relatives à notre volet de placements alternatifs. »

La société en commandite AGF SAF Private Credit Limited Partnership , offerte aux investisseurs qualifiés, vise à fournir des rendements attrayants ajustés en fonction des risques, de même qu’une faible corrélation avec les catégories d’actif traditionnelles, par l’assemblage et le maintien d’un portefeuille composé de titres de créances privées et publiques producteurs de revenus. La société en commandite affectera des capitaux par l’entremise de différentes stratégies de crédit, à un ensemble diversifié de sociétés sur les marchés intermédiaire et intermédiaire inférieur, principalement au Canada et aux États-Unis, afin d’assembler un portefeuille de titres de créances privées et publiques producteurs de revenus.





La Fiducie de crédit privé AGF SAF, offerte aux investisseurs qualifiés et aux investisseurs admissibles, donne accès à la société en commandite AGF SAF Private Credit Limited Partnership qui vise à fournir des rendements attrayants ajustés en fonction des risques, de même qu'une faible corrélation avec les catégories d'actif traditionnelles, par l'assemblage et le maintien d'un portefeuille composé de titres de créances privées et publiques producteurs de revenus. La Fiducie de crédit privé AGF SAF permet aux investisseurs d'accéder aux avantages de l'investissement associé au crédit privé, notamment le potentiel de rendements supérieurs et les distributions régulières, de même que la participation à des instruments de placement composés à la fois de FNB et de fonds communs de placement (y compris des Fonds AGF), ayant des caractéristiques diverses sur le plan du revenu, et sélectionnés afin d'optimiser la liquidité.



« Nous sommes d’avis que les placements alternatifs sont les fondements d’un portefeuille bien assemblé. Dans un contexte où les marchés financiers sont de plus en plus complexes, nous cherchons à offrir à un large éventail d’investisseurs, un accès aux alternatifs privés qui peuvent fournir le revenu, la diversification et la liquidité recherchés », a ajouté Mme Goldring.

Les nouveaux produits procurent également aux investisseurs l’accès à l’expertise de SAF Group – l’un des principaux fournisseurs de capital alternatif au Canada, spécialisé dans les produits financiers sur mesure.

AGF a commencé à collaborer avec SAF en 2014; le lancement de ces fonds de crédit privé représente un élargissement du partenariat avec SAF.

« Nous sommes fiers que notre partenariat croissant avec AGF confirme notre position à titre de société de premier plan, en matière de crédit privé, tout en nous permettant d’offrir ces nouvelles occasions d’investissement dans le domaine, sur le marché, a affirmé Ryan Dunfield, fondateur et chef de la direction de SAF Group. Alors que nous tirons parti de l’échelle opérationnelle, de l’expertise et de la portée du réseau de distribution de détail d’AGF, nous continuons de nous concentrer sur la gestion de nos placements et de nos sociétés en commandite. »

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant près de 42 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 700 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de SAF Group

SAF Group (« SAF »), fondée en 2014, est l’un des principaux fournisseurs de capital alternatif au Canada, spécialisé dans les produits financiers sur mesure. Son engagement représente, à ce jour, plus de 2 milliards de dollars de transactions et d’investissements dans plus de 25 entreprises. L’équipe chargée du crédit au sein de SAF compte plus de 15 professionnels de l’investissement, qui gèrent des actifs dans des industries évolutives à forte intensité de capital. L’équipe a démontré son savoir-faire auprès d’entreprises dans les secteurs de l’énergie, de l’exploitation minière et des matériaux ainsi que des services financiers, en plus d’avoir effectué des déploiements opportuns de capital dans le cadre de mises en commun sans droit de regard et de fonds à capital fermé.

SAF Group, qui possède des bureaux à Calgary, en Alberta, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, s’appuie sur une équipe de spécialistes du secteur des ressources, de même que sur ses propres équipes de recherche et d’exploitation, ainsi que sur un réseau important de professionnels de l’investissement, pour offrir des solutions souples de capital à long terme à des entreprises publiques et privées, tout en procurant aux investisseurs des rendements stables et attrayants, qui sont rajustés en fonction du risque.

