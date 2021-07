Sirios débute sa campagne de forage sur la propriété aurifère Cheechoo, Québec

MONTRÉAL, 07 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources Sirios inc. (TSXV: SOI) ont le plaisir d’annoncer le début du programme de 2 500 mètres de forage au diamant sur sa propriété aurifère Cheechoo à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec. En plus de certains sondages de définition, le programme testera des cibles d’exploration situées au-delà du gîte aurifère Cheechoo de même qu’une cible en profondeur sur le prolongement du gîte lui-même.



Du sud vers le nord, le premier sondage est le plus profond de toute la campagne, il vise une extension latérale possible du gîte Cheechoo vers le sud-est. Le deuxième trou testera l’intervalle de 0,9 g/t Au sur 15,7 m (incluant 1,2 g/t Au sur 8,1 m) du sondage 129 (réf. : communiqué 24/04/2018) obtenu dans les méta-graywackes en dehors de la ressource aurifère comprise dans la tonalite. Une toute nouvelle zone aurifère pourrait ainsi donc se développer uniquement dans les roches méta-sédimentaires.

Plusieurs sondages de définition seront également réalisés dans la partie centre-est du gîte. Finalement, cinq à sept sondages, situés à environ 2,5 km au nord du gîte, cibleront une anomalie de sol en or et arsenic elle-même située en amont glaciaire d’une anomalie de till.

Le forage au diamant est réalisé par la firme Forage Synee inc., une entreprise détenue majoritairement par Tawich Development Corporation de la nation crie de Wemindji. En plus de la foreuse au diamant de Forage Synee, une deuxième foreuse à circulation inverse opérée par Boart Longyear arrivera sur le site de Cheechoo prochainement afin de réaliser un programme additionnel de forage de définition d'un minimum de 7 500 mètres.

À propos de la propriété Cheechoo

La propriété aurifère Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à moins de 9 km de la mine d’or Éléonore du producteur Newmont. La dernière estimation de ressources du projet (octobre 2020) a délimité des ressources présumées de 2,0 millions d’onces d’or contenues dans 93,0 millions de tonnes à 0,65 g/t Au, avec un potentiel important d’augmentation de ces ressources1.

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Dominique Doucet, ing., président et chef de direction de Ressources Sirios inc. et Jordi Turcotte, géo., géologue sénior, personnes qualifiées selon la Norme 43-101.

À propos de Sirios

Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Ressources Sirios inc. se concentre principalement sur sa découverte d’or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés.

1 BBA, Mineral Resource Estimate Update for The Cheechoo Project, 31/10/2020