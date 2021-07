Atos accélère le développement des Smart Cities avec sa solution « Urban Data Platform »

English French

Paris, France – Le 7 juillet 2021 – À l'occasion de son événement annuel "Atos Technology Days", Atos présente aujourd'hui Atos Urban Data Platform qui vise à faire des villes intelligentes une réalité. La solution accompagne les gouvernements dans leur mission de fournir des services intégrés intelligents à leurs citoyens, visiteurs et partenaires économiques. Cette plateforme de dernière génération permet à une ville de bénéficier de la combinaison de toutes les données générées par un large écosystème de services, d'applications et d'appareils intelligents. Elle assure la gestion et la publication des données dans tous les domaines opérationnels de la ville – et fournit ainsi un point d'accès unique sécurisé et des tableaux de bord de suivi pour l’ensemble des services basés sur les données.



Atos Urban Data Platform s'appuie sur les principes fondateurs d’Atos Digital Hub, également annoncé aujourd'hui. Elle se base sur des technologies open source et établit des règles de sécurité et de confidentialité des données sur la capture, le stockage et l'accès aux données. Elle constitue le socle d'une ville véritablement axée sur les données et représente le catalyseur d'une économie de données robuste.

Pour les villes et les autorités locales, la nécessité d'atteindre les principaux objectifs de développement durable et de fournir des services intelligents exige une réflexion unifiée et une prestation intégrée. Alors que la plupart des villes débutent par une approche verticale, en se focalisant sur un seul sujet comme l'éclairage public, Atos se concentre sur une approche horizontale afin de maximiser les avantages de la combinaison de données provenant de nombreuses sources différentes.

Qualité de l’air et mobilité – Permet de capturer les données sur les conditions de circulation, la disponibilité des parkings et les options de transport alternatives et de les présenter de manière unique et facilement accessible pour permettre aux citoyens de faire des choix plus éclairés afin d'adapter leurs plans de déplacement en temps réel. Cette approche collaborative peut réduire les flux de circulation, faciliter le stationnement et améliorer la qualité globale de l'air.

Transition énergétique – Permet à une ville de soutenir la transition énergétique locale en aidant les citoyens à développer des systèmes photovoltaïques privés, tout en permettant le déploiement de tels systèmes sur les toits des bâtiments publics. En distribuant le surplus d'énergie aux citoyens qui participent, l'intérêt d'investir dans des systèmes photovoltaïques privés ne peut qu'augmenter.

La plateforme d'Atos peut être utilisée pour de nombreux autres cas d'utilisation, tels que les services de soins ou la sécurité et la sûreté publique .

La solution intègre diverses fonctionnalités IoT pour ingérer, analyser et présenter des ensembles de données. Basée sur la conteneurisation du cloud hybride , la plateforme est hautement évolutive, stocke des données et indicateurs historiques et permet de les corréler à l'aide de l'intelligence artificielle. Elle embarque également une technologie de serveur Edge pour réduire la latence, sécuriser la confidentialité et améliorer la prestation de services. Elle peut facilement intégrer tout système existant et prend en charge la surveillance des systèmes embarqués. En outre, la solution adhère aux normes ouvertes définies au niveau mondial par l' OASC 1 et est basée sur des technologies open source (alimentées par FIWARE2).

Atos Urban Data Platform sera à terme enrichie par Atos Computer Vision Platform – nouvelle plateforme de bout en bout hautement évolutive dédiée à l’analyse de vidéos et d’images enrichie par l’intelligence artificielle.

« Une ville intelligente est une ville pilotée par les données ! Alors que les villes doivent créer un écosystème de partenaires pour développer des services et exploiter les données, Atos Urban Data Platform est la pièce maîtresse d'une approche de type ‘plateforme de plateformes’. Au sein d’une Smart City, elle agglomère les données de plateformes de services disparates et permet une gestion efficace des données publiques pour la sécurité, la mobilité ou les services publics. » précise Luiz Domingos, Directeur de la technologie pour le secteur public et la défense, Atos. « Le succès des villes axées sur les données dépend de la confiance qu'elles peuvent accorder à la fiabilité des informations fournies. Ce qui importe, c'est l'exactitude, la disponibilité, la confidentialité et l'accessibilité des données. »

Atos accompagne déjà plusieurs villes et communautés, comme Eindhoven aux Pays-Bas, où Atos utilise le big data pour la gestion des réponses aux incidents en temps réel (comme détecter et répondre aux anomalies telles qu'un groupe de personnes qui courent ou un bruit d'agression) afin d'assurer la sécurité publique dans le quartier de Stratumseind .

Atos a été positionné leader en matière de smart cities par le cabinet IDC. Pour plus d’informations sur Atos Urban Data Platform : https://atos.net/en/lp/urban-data-platforms

1 OASC est un réseau international de villes intelligentes qui crée et façonne le marché mondial des données et des services des villes intelligentes de demain.

2 FIWARE est un framework de composants de plateforme Open Source pour accélérer le développement de solutions intelligentes.

