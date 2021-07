EcoAct pilote Eco Rating, le nouvel indice de classification des téléphones mobiles

English French

EcoAct, une société du groupe Atos, accompagne Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Telia Company et Vodafone dans le développement d’un indice permettant aux consommateurs d’identifier les téléphones mobiles les plus respectueux de l’environnement

Madrid, le 7 juillet 2021 - EcoAct, une société du groupe Atos, pilote Eco Rating , le nouvel indice récemment lancé par cinq opérateurs de télécommunications européens. L’indice Eco Rating aidera les consommateurs à identifier et comparer les téléphones mobiles les plus respectueux de l’environnement, tout en encourageant les fournisseurs à réduire l’impact environnemental de leurs produits.

En charge de la coordination, EcoAct accompagne les opérateurs dans la définition des protocoles de gouvernance et de communication d’Eco Rating, la gestion des échéances et des budgets, la création de documentation facilitant la mise en place de sessions de travail ou encore la conceptualisation et la prise de décision, le tout dans une perspective durable.

EcoAct est un acteur historique de la lutte contre le changement climatique. Son expertise reconnue en matière de réduction de l’impact environnemental des entreprises est clé pour fournir à Eco Rating la méthodologie et l’expertise nécessaires au pilotage des processus collaboratifs qui faciliteront le développement de l’indice. L’objectif, à terme, est de faire d’Eco Rating un standard mondial pour tous les téléphones mobiles.

Eco Rating, fruit d’une collaboration entre Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (opérant via les marques O2 et Movistar), Telia Company et Vodafone, vise à développer, dans les différents points de vente, un étiquetage rassemblant des informations cohérentes et précises sur l'impact environnemental de la production, de l'utilisation, du transport et de la fin de vie des smartphones et téléphones mobiles classiques. Eco Rating permettra de répondre à la demande des opérateurs et de leurs clients pour des produits électroniques plus durables.

Eco Rating évalue les téléphones de 16 marques différentes. D’autres modèles viendront prochainement compléter la liste. Les partenaires d’Eco Rating sont Bullitt Group (téléphones tout-terrain CAT et Motorola), Doro, HMD Global (téléphones Nokia), Huawei, MobiWire, Motorola/Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung Electronics, TCL/Alcatel, Xiaomi et ZTE.

En juin 2021, les opérateurs mobiles ont commencé à intégrer l’Eco Rating dans les boutiques physiques des 24 pays1 en Europe dans lesquels ils sont présents. Pour en savoir plus sur cette initiative et découvrir la méthodologie de calcul utilisée, les consommateurs peuvent consulter : www.ecoratingdevices.com .

Après une évaluation détaillée, chaque téléphone mobile se verra attribuer une note globale sur 100 qui reflètera sa performance environnementale tout au long de son cycle de vie. De plus, l’étiquetage Eco Rating fournira des informations complémentaires sur 5 éléments clés : la durabilité, la réparabilité, la recyclabilité, le respect du climat et la préservation des ressources.

« EcoAct accompagne depuis 15 ans les entreprises dans la réalisation de leurs ambitions climatiques et de leurs objectifs Net Zero. Cette expérience est un atout indéniable pour coordonner les efforts des différents participants, communiquer sur l’initiative et encourager un processus collaboratif permettant de faciliter le développement de l’indice. Nous sommes fiers de contribuer à ce projet européen, qui entend faire d’Eco Rating une référence mondiale pour tous les téléphones mobiles, » déclare Cristina Raventós, Directrice d’EcoAct Espagne.

« Nous sommes heureux de constater que le secteur des télécommunications partage notre engagement à réduire son empreinte environnementale et propose des solutions pour réduire les émissions de ses clients. Nos efforts permettent à tout notre écosystème de s’inscrire dans le cercle vertueux de la décarbonation et renforcent notre position de leader en matière de durabilité des services et technologies numériques, » ajoute Jean-Philippe Poirault, EVP Télécoms, Médias et Technologies chez Atos.

Les scores Eco Rating des 16 marques de téléphones mobiles concernées seront intégrés à la plateforme Atos Digital Decarbonization eXchange Platform (DDX) et seront utilisés dans les évaluations de décarbonation numérique (Digital Decarbonization Assessments ou DDA) du Groupe.

Atos Digital Decarbonization eXchange Platform fait partie de l’offre « A to Zero » d’Atos , la solution de décarbonation de bout en bout la plus complète du marché, qui encourage et facilite l’adoption par les entreprises d’une stratégie « zéro émission nette ». Atos Digital Decarbonization eXchange Platform permet aux organisations de tirer parti du numérique pour simplifier et automatiser la collecte, le calcul, le reporting, l’analyse des données et la visualisation de leurs émissions à travers leur chaîne de valeur. La plateforme fait partie intégrante de Atos Digital Hub .

A propos d’EcoAct

EcoAct, entreprise du groupe Atos, est une société internationale de conseil et de développement de projets qui accompagne entreprises, organisations, institutions et territoires afin de leur offrir la gamme de solutions la plus performante et la plus complète possible pour relever efficacement les défis du dérèglement climatique. EcoAct guide les dirigeants et leurs équipes dans la transformation de leur business model, pour faire de l’action climat un véritable levier de performance.

Pour plus d’information : www.eco-act.com

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 La méthodologie Eco Rating sera déployée dans les pays européens suivants : Albanie, Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Turquie.





