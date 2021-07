Atos présente les 8 nouvelles startups qui intègrent son accélérateur Atos Scaler, centré sur la transformation des entreprises

English French

Paris, 7 juillet 2021 – Atos annonce aujourd'hui que 8 nouvelles startups rejoignent « Scaler , the Atos Accelerator », portant à 20 le nombre de pépites accompagnées par le programme. Ces startups viendront renforcer le portefeuille organisé par secteurs d’activités d'Atos, ainsi que ses capacités de mise sur le marché, avec une attention particulière portée à la décarbonation et la sécurité numérique. Depuis son lancement , Atos Scaler a favorisé plusieurs projets d'innovation ouverte toujours plus proches des besoins stratégiques des clients d’Atos

« Nous pouvons dire avec certitude que nos startups Scaler complètent et dynamisent nos capacités de mise sur le marché avec des solutions verticales complémentaires, axées sur la sécurité et la décarbonation. L'approche d'Atos est parfaitement alignée avec nos plans de transformation et nous permet d’apporter des solutions aux besoins spécifiques de nos clients. La nouvelle promotion Atos Scaler comprend des startups particulièrement innovantes et renforce notre position de leader du numérique sécurisé et décarboné, » explique Elie Girard, Directeur Général d’Atos.

Au cours des derniers mois, plus de 50 réunions clients impliquant les startups de Scaler ont eu lieu à travers le monde, abordant de manière proactive des initiatives de co-innovation qui permettraient d’accélérer la transformation numérique des clients. Ces réunions ont également ouvert la voie à de nouvelles opportunités commerciales dans divers secteurs tels que l'énergie, l’industrie, la santé, les médias, la finance ou le secteur public, grâce à des solutions et cas d’usage innovants : gestion de plateforme énergétique, plateforme de vision artificielle pour l’industrie, vignettes vidéo intelligentes pour une chaîne de télévision, plateforme numérique patient-clinicien pour les hôpitaux, finance durable, décarbonation des processus ou des applications d'éco-conception, etc.

Les nouvelles startups qui rejoignent le programme d'accélérateur Atos Scaler sont :

Décarbonation

Carbon Minds (Allemagne) – construit la plus grande base de données au monde sur le cycle de vie de l'industrie chimique, dans le but de réduire son impact environnemental.

Sécurité numérique

Cerbair (France) – fournit des solutions de sécurité intérieure au secteur de la défense grâce notamment à une technologie révolutionnaire anti-drones.

Entreprise numérique

Kore.ai (US) - fournit un assistant virtuel intelligent qui offre des expériences bancaires conversationnelles personnalisées sur un large éventail de canaux vocaux et numériques.

Ces jeunes pousses rejoignent les startups et PME d’ores et déjà intégrées au programme.

L’intégralité du programme Scaler :

* Startups avec lesquelles Atos travaille sur des projets de décarbonation

Pour en savoir plus sur Atos Scaler et les startups sélectionnées : https://atos.net/en/atos-scaler

