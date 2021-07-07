Synchronoss宣布完成2.35亿美元普通股和优先票据发行

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此外，Synchronoss通过

私募配售优先股筹得7500万美元

净收入用于公司资本结构再融资

新泽西州布里奇沃特, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、消息推送和数字解决方案的全球领先和创新企业 Synchronoss Technologies, Inc. （纳斯达克代码：SNCR）今天宣布在2021年6月29日完成42307692股普通股的公开发行承销，其中包括为承销商购买额外股票选择权而发行的3846154股，价格为每股2.60美元，总收益约为1.1亿美元。公司还宣布在2021年6月30日完成价值1.25亿美元总计本金的、2026年到期的8.375%优先票据的公开发行承销，其中包括为承销商购买优先票据选择权而发行的500万美元优先票据总计本金。此两项发行总收入均不包括公司应付承销折扣和佣金以及预计发行费用。

Synchronoss和此次的优先票据均获得独立、非附属评级机构Egan-Jones Ratings Company的BB-评级。此种票据预计最早可于2021年7月1日开始在纳斯达克全球精选市场以“SNCRL”代码进行交易。

除此次公开发行外，公司还于2021年6月30日完成给B. Riley Principal Investments, LLC的B轮永久不可兑换优先股75000股私募配售股权，总购买价格为7500万美元。

此次两项公开发行和私募配股在扣除承销折扣和佣金后以及扣除费用前，共获得约3亿美元的净收入。2021年6月30日，公司使用此笔部分净收入完全赎回Siris Capital Group旗下一家子公司拥有的A轮可转换参与式永久优先股的所有流通股，并偿还公司循环信贷基金下的未付款项。

Synchronoss总裁兼首席执行官Jeff Miller表示：“Synchronoss已完成这一全面的再融资过程，拥有坚实的财务基础，为我们的使命提供支持，使我们的客户能够以可信和实用的方式与用户建立联系。” “今天，我们拥有可持续发展的金融环境，让我们能够灵活地投资于为客户提供和提升卓越云技术、消息推送和数字体验、实现长期增长、并为投资于公司的投资者提供更高的股东价值。”

此次再融资还促使Synchronoss董事会成员Frank Baker、Peter Berger和Robert Aquilina卸任，他们都是与Siris Capital Group有关联的人员。“我谨代表全体董事会和管理层感谢Frank、Peter和Bob过去三年来对Synchronoss的贡献，并感谢他们作为我个人的顾问所付出的不懈努力。”Miller表示。

在此次新的融资过程中，B. Riley Financial, Inc.及其几家子公司都是Synchronoss的主要投资方。Synchronoss已授予B. Riley董事会席位。

B. Riley Financial, Inc.董事长兼联席首席执行官Bryant Riley表示：“我们很高兴能在此次Synchronoss融资进程中担任战略合作伙伴和金融投资方，并充分利用我们平台的运营和财务能力来支持Synchronoss实现传递价值的战略。我们期待着继续与Jeff和整个管理团队密切合作，因为Synchronoss已进入这一激动人心的业务新阶段。”

B. Riley Securities, Inc.担任本次普通股发行的主承销商及唯一账簿管理人。Northland Capital Markets担任本次普通股发行的共同管理人。

B. Riley Securities, Inc.担任本次优先票据发行的唯一账簿管理人。Northland Capital Markets、Aegis Capital Corp.以及Benchmark Investments, LLC旗下的事业部EF Hutton均担任此次优先票据发行的首席管理人。

此次普通股和优先票据的发行均在公司S-3表《上架登记声明》中予以说明，已获得证券交易委员会（SEC）的批准并宣布于2020年8月28日生效。此次发行只能按照招股说明书补充材料和随附的基本招股说明书进行。此次发行的招股说明书补充材料和随附基本招股说明书副本可通过SEC网站www.sec.gov获得，或通过电话（703）312-9580或发送电子邮件至prospectuses@brileyfin.com.联系B. Riley Securities获取。

本新闻稿不构成出售或招揽购买要约，如有任何州或司法管辖区的证券法规定在进行登记或取得资格之前的要约、招揽或出售属于非法，则不得在该州或司法管辖区对该证券进行任何出售。

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅客户建立联系。公司的系列产品着力简化网络、简化加入流程、吸引订阅客户、开源节流、加快产品上市速度。数亿订阅客户选择了Synchronoss产品，与他们喜爱的人、服务和内容保持同步。这也是为什么Synchronoss超过1500名才华横溢的员工每天在全球范围内努力重新构想一个同步世界的原因。如需了解更多详情，请访问： www.synchronoss.com

安全港声明

本新闻稿包含经修订的《1934年证券交易法》第21E节所定义的前瞻性声明，其中包括但不限于有关完成公开发行和预期收益使用的声明。这些前瞻性声明受到许多风险因素影响，包括与公开发行相关的习惯性交割条件的满足，以及Synchronoss在提交给SEC的文件中不时列出的风险因素，包括但不限于在相关文件中描述的风险，如Synchronoss截至2020年12月31日的年度报告表格10-K和截至2021年3月31日的季度报告表格10-Q中的“风险因素”和“管理层对财务状况及经营成果的讨论与分析”部分（如适用），这些文件已提交给SEC，并可通过SEC网站 www.sec.gov 查看。除上述风险以及Synchronoss提交给SEC的其他文件中所述的风险外，其他未知或不可预测因素也可能影响Synchronoss的结果。公司无法保证前瞻性声明的结果，实际结果可能与这些声明存在重大差异。本新闻稿中的信息仅针对本新闻稿发布之日的情形而提供，除法律要求外，Synchronoss不承担因新信息、未来事件或其他原因对本新闻稿中任何前瞻性声明进行更新的义务。

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