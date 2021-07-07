Synchronoss 宣佈完成 2.35 億美元的普通股和優先票據發行

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此外，Synchronoss 透過

私人配售優先股籌集了 7,500 萬美元

用於公司資本結構再融資的淨收益

新澤西州布里奇沃特, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 雲端、訊息和數碼解決方案的全球領導者和創新者 Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) 今天宣佈於 2021 年 6 月 29 日完成 42,307,692 股普通股的承銷公開發售，其中包括與承銷商購買額外股份選擇權有關的 3,846,154 股發行股份，以每股 2.60 美元的價格向公眾出售，總收益約為 1.1 億美元。該公司還宣佈於 2021 年 6 月 30 日完成總額為 1.25 億美元的承銷公開發售，本金總額為 8.375% 的 2026 年到期優先票據，其中包括與承銷商購買優先票據選擇權有關、本金總額為 500 萬美元的優先票據。兩次發行的總收益不包括公司應付的承銷折扣和佣金以及估計的發行費用。

Synchronoss 及優先票據均獲獨立、無關聯評級機構 Egan-Jones Ratings Company 評為 BB- 級。預計這些票據最早將於 2021 年 7 月 1 日在納斯達克全球精選市場開始交易，代碼為「SNCRL」。

除公開發售外，公司於 2021 年 6 月 30 日完成向 B. Riley Principal Investments, LLC 私人配售 75,000 股 B 輪永久不可轉換優先股，總收購價為 7,500 萬美元。

兩次公開發行和私人配售在扣除承銷折扣和佣金後，但在支出前，產生了大約 3 億美元的淨收益。2021 年 6 月 30 日，公司將部分所得淨收益用於全額贖回 Siris Capital Group 關聯公司擁有的 A 輪可轉換參與永久優先股的所有已發行股份，並償還公司循環信貸額度下的未償還金額。

Synchronoss 總裁兼行政總裁 Jeff Miller 表示：「Synchronoss 已完成這個全面的再融資流程，擁有堅實的財務基礎，這將支援我們的使命，使我們的客戶能夠以值得信賴和有意義的方式與他們的訂戶建立聯繫。今天，我們擁有一個可持續的金融環境，這使我們擁有投資於為客戶提供和增強出色的雲端、訊息和數碼體驗所需的營運靈活性、實現長期增長，並為投資公司的人提供更高的股東價值。」

再融資還導致 Synchronoss 董事會成員 Frank Baker、Peter Berger 和 Robert Aquilina 離職，他們均與 Siris Capital Group 有關聯。Miller 說：「我代表整個董事會和管理層，感謝 Frank、Peter 和 Bob 在過去三年對 Synchronoss 的貢獻，以及他們作為我個人顧問的寬宏大量。」

結合此次新資本額，B. Riley Financial, Inc.，包括其某些附屬公司，將成為 Synchronoss 的主要投資者。Synchronoss 已授予 B. Riley 在其董事會的代表權。

B. Riley Financial, Inc. 主席兼聯席行政總裁 Bryant Riley 評論道：「我們很高興成為 Synchronoss 的策略合作夥伴和財務贊助商，並致力利用我們平台所有的營運和財務能力來支援 Synchronoss 的價值交付策略。隨著 Synchronoss 進入這個激動人心的業務新階段，我們期待繼續與 Jeff 和整個管理團隊緊密合作。」

B. Riley Securities, Inc. 擔任普通股發行的牽頭承銷商和唯一簿記管理人。Northland Capital Markets 擔任普通股發行的聯席經辦人。

B. Riley Securities, Inc. 擔任優先票據發行的唯一簿記管理人。Northland Capital Markets、Aegis Capital Corp. 及 Benchmark Investments, LLC 的 EF Hutton 部擔任優先票據發行的牽頭經辦人。

普通股和優先票據是根據公司 S-3 表格暫擱註冊聲明提供，此聲明已由美國證券交易委員會（「SEC」）宣佈於 2020 年 8 月 28 日生效。這些發行僅通過招股說明書補充和隨附的基本招股說明書進行。可在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 或致電 (703) 312-9580 或發送電郵至 prospectuses@brileyfin.com 聯絡 B. Riley Securities 索取招股說明書補充和隨附基本招股說明書的副本。

本新聞稿不構成出售提議或招標購買這些證券的提議，也不得在任何州或其他司法管轄區內提供或出售這些證券。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格，此類提議、出售或招攬都是非法的。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴和有意義的方式與其訂戶建立聯繫。公司的產品系列有助簡化網絡、簡化入職和與訂戶進行互動，以推出新收入流、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人員、服務和內容保持同步。因此，全球有超過 1,500 名才華橫溢的 Synchronoss 員工每天努力重新構建一個同步的世界。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com

安全港聲明

本新聞稿包含《1934 年證券交易法》（修訂版）第 21E 節所定義的前瞻性陳述，包括但不限於有關公開發行結束的聲明及預期收益的使用。 這些前瞻性陳述受許多風險的影響，包括與計劃公開發行有關的慣例成交條件的滿意程度，以及在 Synchronoss 向 SEC 申報的文件中不時所述的風險因素，包括但不限於載於 Synchronoss 的 2020 年 12 月 31 日結束年度報告表格 10-K，以及 2021 年 3 月 31 日結束季度報告表格 10-Q 在「風險因素」和「管理層對財務狀況和營運業績的討論和分析」章節（如適用）中提及的風險，而這些文件已向 SEC 提交，並可於其網站獲取，網址為 www.sec.gov 。除了上述風險及其他 Synchronoss 向 SEC 申報的文件外，其他未知或不可預測的因素也可能影響 Synchronoss 的業績。不能保證前瞻性陳述，而實際結果可能與此類陳述存在重大差異。本新聞稿的資訊僅截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則 Synchronoss 不承擔基於新資訊、未來事件或其他原因而更新本新聞稿包含的任何前瞻性陳述的義務。

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synchronoss@ccgrouppr.com