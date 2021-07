La Supergrappe d’innovation NGen soutient le système révolutionnaire de récolte robotisée de champignons Mycionics fabriqué au Canada

English French

HAMILTON, Ontario, 07 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation sectorielle à l’origine de la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada, a annoncé l’attribution d’un financement collaboratif de près de 4,2 millions de dollars pour un projet multipartenaire, dirigé par Mycionics, qui a pour but de déployer des solutions robotiques qui vont révolutionner les processus de récolte des champignons.



Mycionics, en partenariat avec les entreprises Whitecrest Mushrooms Ltd. et Piccioni Brothers Mushroom Farm Ltd., va déployer et démontrer la viabilité commerciale du système robotisé de récolte de champignons Mycionics. Le système Mycionics automatisera entièrement la récolte des champignons à l'aide d'une robotique et d'une automatisation avancées. L'ensemble du processus de récolte sera optimisé par l'application de la recherche de pointe en matière d'analyse des données, d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. Mycionics sera la première entreprise au monde à automatiser avec succès le processus de récolte des champignons de A à Z pour le marché du frais.

« C’est exactement le genre de projet que nous appuyons dans le cadre de l’Initiative des supergrappes d’innovation, a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne. Les entreprises canadiennes de pointe proposent des solutions canadiennes aux problèmes mondiaux, et Mycionics en est un bel exemple. Dans le cadre de ce projet, l’entreprise va repousser les frontières technologiques, faire avancer le secteur de la fabrication de pointe et créer de bons emplois pour les Canadiens. Bien plus, la technologie transformatrice qui sera mise au point pourra être exportée pour que le reste du monde puisse en bénéficier. »

En tant que système entièrement intégré, la récolteuse de champignons robotisée Mycionics augmentera le rendement d'une salle de culture grâce à une stratégie de « récolte intelligente », en étalant les activités de récolte sur 24 heures par jour, de manière à permettre au système de récolter chaque champignon au moment optimal au lieu d'être limité à la récolte uniquement pendant les heures de travail normales. En outre, la possibilité de récolter de manière robotique et l'utilisation de l'analyse des données permettront d'améliorer la sécurité alimentaire, la traçabilité et la détection des maladies.

Au fur et à mesure que Mycionics grandira et se développera en tant qu'entreprise, elle créera de nombreux emplois de haute technologie dans les communautés rurales du Canada et du monde entier. L'entreprise s’apprête à connaître une très forte croissance, car elle se prépare à desservir prochainement des fermes champignonnières à travers l’Amérique du Nord et en Europe.

« Ce projet est un parfait exemple de ce que NGen espère réaliser avec les initiatives de financement de de la Supergrappe », indique Jayson Myers, PDG de NGen. « Le projet Mycionics réunit de multiples partenaires de différents secteurs de l'économie pour développer et construire une solution de fabrication avancée de classe mondiale. Au cours de ce processus, Mycionics créera des emplois, établira une chaîne d'approvisionnement canadienne pour les pièces et l'assemblage, aidera à construire l'ensemble de l'écosystème de fabrication avancée, et aura un impact durable et positif sur les Canadiens et l'économie », ajoute-t-il.

« Notre partenariat avec NGen promet d’accélérer la commercialisation de la récolte robotisée des champignons brevetée par Mycionics pour résoudre la pénurie croissante de main-d'œuvre qui affecte les champignonnières dans le monde entier. La robotique de Mycionics a été conçue pour s'intégrer simplement aux infrastructures existantes des champignonnières à travers le monde », signale Michael Curry, chef de la direction de Mycionics.

Il s'agit de l'un des nombreux projets financés par NGen dans le cadre de l'Initiative canadienne de la Supergrappe d'innovation. NGen a déjà investi 192 millions de dollars dans l'Initiative de la Supergrappe et vise à mobiliser au moins 358 millions de dollars d'investissements industriels de contrepartie supplémentaires dans des projets de collaboration dirigés par l'industrie avant la fin du mois de mars 2023 afin de faciliter la collaboration et d'accélérer la mise en œuvre, la mise à l'échelle et la commercialisation des technologies de fabrication de pointe au Canada.

