L’étude de Sage présente une occasion pour les dirigeants des RH de réaliser un plus grand impact commercial

TORONTO, 07 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE: SGE), le chef de file du marché en solutions de gestion d’entreprise en nuage, a publié aujourd’hui « HR in the moment : Impact through insights, » la deuxième étude d’une série qui cherche à changer le rôle des RH et des équipes RH dans les entreprises d’aujourd’hui. En effectuant des entretiens auprès de plus de 500 dirigeants HR mondiaux, dirigeants d'entreprise et employés au Canada, au RU et en Australie, Sage a exploré l'harmonisation entre les priorités des RH et celles de l'entreprise et le rôle de People analytics et de la technologie dans ce processus.



L’étude de Sage révèle ce qui suit :

Bien que 81% des cadres de C-suite pensent que les priorités des RH sont alignées sur l'ensemble de l'entreprise, 59% affirment que les RH ne jouent pas un rôle de premier plan.

Alors que 94% des dirigeants d'entreprise peuvent accéder à une certaine forme de données des employés à partir des RH, 68% ne comptent pas entièrement sur elles.

90% des dirigeants de C-suite déclarent que la technologie RH a été vitale pour soutenir les priorités de l'entreprise, et 81% avancent qu’ils ne seraient pas en mesure de fonctionner efficacement sans elle durant la pandémie.



Résultats de l’étude : Alignement des RH avec l’entreprise

Dans l'ensemble, les opinions des dirigeants des RH et ceux de C-suite se rejoignent - les deux s’accordent à dire que la performance financière est la priorité absolue pour l’entreprise, suivie de près par le leadership, les opérations commerciales et la transformation numérique. Cependant, Sage a également révélé que les dirigeants des RH semblent jouer davantage un rôle d'exécution qu’un rôle de leadership - même dans des domaines où on s'attendrait traditionnellement à ce qu'ils dirigent.

Par exemple, plus de la moitié des dirigeants de C-suite disent que les RH ne jouent pas un rôle prépondérant dans l'excellence opérationnelle (62%), l’expertise et le perfectionnement professionnel (55%) et la culture d’entreprise (54%). De plus, les dirigeants des RH et ceux du personnel reconnaissent leur propre manque de leadership dans ces domaines d'importance critique : 65% des dirigeants des RH n'ont pas l'impression de jouer un rôle de premier plan dans l'excellence opérationnelle, 52% déclarent qu’ils ne jouent pas un rôle prépondérant dans les compétences et le perfectionnement professionnel, et 53% affirment la même chose pour la culture d’entreprise.

Produire un impact grâce aux informations pertinentes

Les dirigeants des RH sont dans une position unique pour améliorer la prise de décision stratégique d'une organisation en partageant des données importantes sur le personnel - s’ils utilisent les bons systèmes en place. Sage a aussi constaté que si 94 % des cadres de C-suite reçoivent actuellement les données des employés, 38% ne sont pas entièrement satisfaits de la capacité des RH à fournir des informations pertinentes et des recommandations basées sur ces données, et 68% des dirigeants de C-suite ne comptent pas fortement sur les données RH.

De plus, 60% des dirigeants de C-suite n’utilisent pas les données des employés pour les aider à déterminer leurs objectifs financiers, 63% ne les utilisent pas pour faire des recommandations, et 56% n’utilisent pas les données des employés pour les informer de la culture d’entreprise et des décisions liées à l'expérience. L’étude a aussi révélé les indicateurs clé de performance que les dirigeants attendent des dirigeants des RH et ceux du personnel : le dénombrement des effectifs, le taux de rendement de l’employé, le montant total dépensé pour le recrutement et le ratio RH/employés à temps plein sont arrivés en tête.

Par conséquent, le défi des RH consiste maintenant à tirer parti de l'influence accrue qu'ils ont acquis pendant la pandémie, en libérant du temps pour permettre à leurs équipes de se concentrer sur le leadership et stimuler le changement stratégique de l'entreprise.

Le rôle de la technologie RH

L’étude a également révélé une plus grande reconnaissance de la valeur actuelle de la technologie RH : 90% des dirigeants de C-suite déclarent que la technologie RH les a aidés à atteindre un large éventail de priorités commerciales, et 81% avancent qu’ils ne seraient pas en mesure de fonctionner efficacement sans elle durant la pandémie.

Fait sans doute peu surprenant, 82% des dirigeants des RH et ceux du personnel signalent qu’ils doivent adapter la technologie RH, afin de gérer et de fonctionner efficacement durant la pandémie, alors que le télétravail est devenu la norme omniprésente dans toutes les organisations. Cette transformation numérique accélérée a, en effet, permis aux dirigeants des RH de gérer et de traverser autant que possible les perturbations. En fait, 89% des dirigeants de C-suite et 83% des dirigeants des RH croient que la technologie RH leur a permis d’être plus flexibles et de s’être adaptés à leurs besoins évolutifs, tout en aidant leurs entreprises à devenir plus résilientes.

Tourner vers l'avenir

« Alors que l'économie canadienne renoue avec la croissance et de plus en plus d'entreprises cherchent à passer à un modèle de travail hybride, les dirigeants des RH et ceux du personnel sont particulièrement bien placés pour gérer cette transition cruciale avec l’aide de C-suite, » a déclaré Steve Ryujin, Directeur général intérimaire, Sage Canada. « Grâce à la transformation numérique accélérée et à l’évolution des tendances en milieu de travail, les dirigeants des RH devront analyser et s’adapter aux changements en temps réel, et démontrer une plus grande valeur en utilisant des informations pertinentes pour effectuer la gestion opérationnelle et la planification stratégique ».

Pour voir l’étude intégrale de Sage, « HR in the moment: Impact through insights,” veuillez cliquer ici.

Méthodologie

Pour comprendre l’impact de 2020 et des événements récents, les responsables de Sage ont interrogé plus de 500 répondants RH et dirigeants d’entreprise au RU, aux É.-U., au Canada et en Australie. Ces répondants appartenaient à deux catégories : les rôles RH supérieurs, y compris les dirigeants en chef des ressources humaines et les directeurs RH, les cadres dirigeants de C-suite, y compris les PDG, les directeurs financiers, les directeurs des systèmes d'information et les directeurs de la technologie. Les répondants provenaient d’entreprises moyennes à l’échelle mondiale, dans des secteurs traditionnellement à forte croissance et à haute qualification, tels que la technologie, les services aux entreprises et les organismes à but non lucratif.

À propos de Sage

Sage est le chef de file mondial du marché de la technologie qui offre aux petites et moyennes entreprises la visibilité, la flexibilité et l’efficacité de gérer leurs finances, leurs opérations et leurs ressources humaines. Accompagné de nos partenaires, des millions de clients à travers le monde font confiance à Sage pour offrir la meilleure technologie infonuagique et le meilleur soutien. Fort de nos années d’expérience, nos collègues et partenaires comprennent la façon de servir nos clients et nos communautés à travers les meilleures périodes, et les plus difficiles. Nous sommes là pour vous aider, en vous offrant des conseils pratiques, des solutions, de l’expertise et des perspectives. Pour en savoir plus, rendez-vous à https://www.sage.com/en-ca/

