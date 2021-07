Cooler Master et D-BOX lancent Motion 1

English French

LOS ANGELES, 07 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cooler Master, un chef de file mondial dans la conception et la fabrication de composants et de périphériques informatiques novateurs, collabore avec D-BOX, un chef de file mondial dans les expériences immersives et réalistes et les secteurs de la simulation et formation, pour lancer la chaise de jeu haptique immersive Motion 1, un nouveau produit de style de vie haptique. Avec ce nouveau produit révolutionnaire, Cooler Master plonge dans une nouvelle ère : celle d’offrir aux consommateurs des choix immersifs « pour le travail et les loisirs » et d’établir une nouvelle norme de divertissement à domicile.

Ce nouveau produit sera disponible en précommande au quatrième trimestre et devrait commencer à être livré en janvier 2022. Il sera vendu à un prix allant de 1 999,99 $ à 2 299,99 $.

« Nous avons imaginé une expérience de divertissement véritablement immersive pour l’installation de bureau à domicile de chacun, et les sièges de jeu sont devenus le meilleur moyen d’y parvenir, en associant la fonctionnalité de tous les jours et le confort à des sensations haptiques sur demande pendant un jeu ou un film. Préparez-vous à entrer dans un tout nouveau monde avec ce siège de jeu de niveau supérieur », a déclaré Chris Chen, chef des nouvelles affaires, E/S de Cooler Master. « C’est absolument fantastique de s’associer à D-BOX pour donner vie au monde virtuel et de faire conjointement innover l’expérience haptique pour notre écosystème technologique et de style de vie », a ajouté Jimmy Sha, PDG de Cooler Master.

« Comme annoncé en décembre dernier, Cooler Master lance officiellement aujourd’hui, en première mondiale, le premier siège de jeu intégrant la technologie haptique D-BOX. Cette innovation transmettra au joueur des mouvements et des vibrations, améliorant ainsi leur expérience en apportant un aspect immersif et plus réaliste au jeu », a expliqué Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « Cooler Master a livré une conception unique et polyvalente, offrant un confort inégalé pour travailler, jouer et regarder des films, tout en bénéficiant d’un mouvement haptique haute-fidelité. Ce siège s’intègre parfaitement à notre bibliothèque qui ne cesse de croître de près de 200 jeux vidéo et de plus de 2 000 films et séries disponibles en format haptique D-BOX », a ajouté M. Mailhot.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l’ensemble du corps et en stimulant l’imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L’haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-Box.com

À PROPOS DE COOLER MASTER

Cooler Master est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication de périphériques de jeu et de composants informatiques novateurs. Forte de ses réalisations précédentes, Cooler Master est animée d’une passion pour tout ce qui enrichit la construction d’un ordinateur et l’entreprise s’appuie sur sa vision de réinventer la façon dont les machines sont conçues, fabriquées et utilisées pour créer l’expérience de jeu ultime. Depuis le lancement historique du tout premier boîtier d’ordinateur en aluminium jusqu’à l’adoption révolutionnaire du format modulaire, Cooler Master s’est engagée à offrir aux clients et aux amateurs le plus grand choix et le plus grand contrôle. Pour en savoir plus sur Cooler Master, veuillez consulter notre site www.coolermaster.com ou nous suivre http://www.facebook.com/coolermaster.

Personne-ressource des relations publiques de Cooler Master

Personne-ressource Courriel Chris Chen, chef des nouvelles affaires, E/S Chris_Chen@coolermaster.com.tw

Personne-ressource des relations publiques de D-BOX

Personne-ressource Courriel Téléphone Stéphane Vidal, vice-président, Marketing et communications svidal@d-box.com 450 442-3003, poste 373

Mise en garde :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles concernant les produits Cooler Master. Les caractéristiques, les prix, la disponibilité et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22791011-fcfe-499b-99ff-c122cbcc6deb/fr