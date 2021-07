Ørsted afgiver bud på havvindprojekt i Maryland i USA

English Danish

Den globale leder inden for havvind vil øge sin investering i Maryland markant.



Ørsted, der er verdensførende inden for udvikling af havvind, har afgivet et bud til Marylands ’Public Service Commission’ om at udvikle Skipjack Wind 2, et projekt på op til 760 MW. Buddet indgår i Marylands anden auktionsrunde inden for havvind, hvor kommissionen kan tildele en OREC-aftaler (Offshore Renewable Energy Certificate) til mindst 1.200 MW havvindkapacitet.

Om Skipjack Wind 2:

Som globalt førende udvikler af havvind og med den største portefølje af projekter under udvikling i USA er Ørsted unikt positioneret til at hjælpe Maryland med at nå sine mål for havvind.

Ørsteds bud er designet til at understøtte en vellykket leverance af Skipjack Wind 2 og samtidig at skabe en betydelig fremstillingsaktivitet, der vil gøre delstaten i stand til at etablere sig som en væsentlig aktør i forsyningskæden inden for havvind.

Ørsted er engageret i initiativer, der skal være med til at sikre, at statens overbebyrdede og underforsynede lokalsamfund har lige adgang til de store muligheder, som havvindindustrien giver. I samarbejde med lokale skoledistrikter, lokalsamfund og lokale universiteter vil projektet stille betydelige ressourcer til rådighed til støtte for udvikling af STEM-fagene (videnskab, teknologi, teknik og matematik) samt omfattende uddannelsesinitiativer for den lokale arbejdsstyrke.

Med udgangspunkt i Ørsteds banebrydende aftale med fagforeningerne ’North American Building Trades Union’ (NABTU) og ’Baltimore-D.C. Metro Building and Construction Trades Council’ har projektet forpligtet sig til at samarbejde med fagforeninger om byggearbejdet både til lands og til vands i denne spirende industri. Vi vil fortsætte samarbejdet med fagforeninger om at udvikle og træne arbejdsstyrken, så den er klar til at blive en del af havvindindustrien.

Globalt har Ørsted et mål om at blive CO 2 -neutral i 2025. Skipjack Wind 2 forpligter sig til at bidrage til indfrielsen af dette mål ved at tilstræbe at være CO 2 -neutral, både når det kommer til drift og vedligehold.

Ørsted vil udvide mængden af legater til lokale miljøorganisationer i Maryland og Delaware betydeligt. Projektet vil, som et led i sin mission om at være en frontløber inden for bæredygtighed i havvindindustrien, støtte disse organisationers kritiske bestræbelser på at beskytte, bevare og genoprette regionens fantastiske kystnære levesteder og miljø.

"Ørsted er så privilegeret allerede at være en langsigtet partner for staten Maryland i delstatens arbejde for at nå sine mål for havvind," siger David Hardy, Ørsteds regionsdirektør for region Nordamerika, og han fortsætter: "Vi har stor erfaring med at bygge, eje og drive vindmølleparker over hele verden, og den vil vi også bringe i spil i Maryland. Der er tale om projekter med en 30-årig tidshorisont, og de vil være medvirkende til at give langsigtede fordele for alle de lokalsamfund, hvor vi opfører anlæg. Ved at blive ved med at levere på det, vi lover, både nu og langt ude i fremtiden vil vi være med til at sikre, at Marylands havvindindustri blomstrer i mange årtier fremover."

Ørsted er i øjeblikket ved at udvikle Skipjack Havvindmøllepark 1, et projekt på 120 MW, der ligger ud for Marylands og Delawares kyster, og som efter planen skal idriftsættes i andet kvartal af 2026. Projektet blev tildelt under Marylands første havvindauktion i maj 2017, også kaldet første udbudsrunde. Skipjack Havvindmøllepark 1 vil skabe omkring 1.400 jobs i Maryland, medføre en investering på mindst 200 millioner dollars (ca. 1,2 mia. kr.) i delstaten og producere nok grøn energi til at forsyne 35.000 amerikanske husstande.

Ørsted driver 28 havvindmølleparker globalt, herunder USA's første havvindmøllepark, Block Island Havvindmøllepark. Skipjack Wind 2 vil hjælpe Maryland med at indfri de ambitiøse mål for vedvarende energi, der er fastsat i den amerikanske ’Clean Energy Jobs’-lov fra 2019, som omhandler arbejdspladser i den grønne energisektor. Denne lov fastsætter, at 50 % af Marylands energi skal komme fra vedvarende energikilder i 2030.

Om Ørsted Offshore Nordamerika

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer.

I USA driver Ørsted Block Island Havvindmøllepark, USA's første havvindmøllepark, og har opført de to vindmøller til pilotprojektet ’Coastal Virginia Offshore Wind’ – de første vindmøller, der er blevet opført i amerikansk farvand. Ørsted har sikret sig over 4.000 MW havvindprojekter i USA fordelt på seks projekter i de nordøstlige og midtatlantiske stater. Ørsted Offshores nordamerikanske forretning har delt hovedkvarter i Boston, Massachusetts og Providence, Rhode Island og beskæftiger mere end 150 medarbejdere. Du kan læse mere på us.orsted.com eller følge os på Facebook, Instagram og Twitter (@OrstedUS).

