Winfarm : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 7 juillet 2021





Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté

avec le Crédit Industriel et Commercial

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WINFARM au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 290 titres

120 132,83 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

20 988 titres à l’achat pour un montant de 740 954,08 €

18 698 titres à la vente pour un montant de 661 086,91 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

966 transactions à l’achat

899 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre

200 000,00 €

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n° 1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de plus de 15 500 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 44 500 clients en France et en Belgique.

En 2020, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 98,9 M€ supérieur à son objectif.

A l’horizon 2025 WINFARM ambitionne de doubler de taille avec un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

Contacts :

WINFARM

investisseurs@winfarm-group.com ACTIFIN, communication financière

Benjamin LEHARI

+33 (0) 1 56 88 11 11

winfarm@actifin.fr ACTIFIN, relations presse financière

Jennifer JULLIA

+33 (0)1 56 88 11 19

jjullia@actifin.fr









Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux TOTAL 966 20 988 740 954,08 899 18 698 661 086,91 11/01/2021 8 264 9 345,60 7 170 6 041,45 12/01/2021 9 158 5 609,00 4 121 4 304,90 13/01/2021 3 103 3 656,50 2 13 461,50 14/01/2021 2 98 3 474,10 1 1 35,45 15/01/2021 9 369 13 034,64 8 309 10 938,96 18/01/2021 9 197 6 974,43 5 49 1 736,98 19/01/2021 7 251 8 845,60 8 101 3 572,68 20/01/2021 4 90 3 168,00 1 1 35,20 21/01/2021 6 104 3 660,80 2 41 1 443,20 22/01/2021 1 1 35,10 1 1 35,10 25/01/2021 9 258 9 053,98 8 183 6 428,40 26/01/2021 3 82 2 870,11 1 1 35,11 27/01/2021 5 168 5 832,77 1 1 34,78 28/01/2021 15 734 24 851,68 1 1 34,48 29/01/2021 21 515 17 089,56 12 136 4 507,16 01/02/2021 11 96 3 162,60 11 512 16 975,49 02/02/2021 2 107 3 555,40 1 11 367,24 03/02/2021 3 77 2 564,10 8 104 3 473,43 04/02/2021 3 64 2 131,20 9 504 17 048,87 05/02/2021 5 189 6 505,62 18 232 8 014,07 08/02/2021 12 197 6 840,75 14 126 4 398,53 09/02/2021 10 185 6 410,40 12 141 4 908,70 10/02/2021 15 422 14 486,89 16 178 6 124,58 11/02/2021 7 83 2 849,43 12 173 5 972,01 12/02/2021 6 89 3 079,58 7 88 3 053,68 15/02/2021 7 108 3 754,48 10 311 10 834,42 16/02/2021 32 694 24 987,62 66 1261 45 818,23 17/02/2021 51 939 34 806,23 48 645 24 002,96 18/02/2021 16 211 7 781,65 19 268 9 935,61 19/02/2021 16 482 17 686,22 11 266 9 743,93 22/02/2021 8 255 9 360,09 13 305 11 270,57 23/02/2021 14 304 11 081,41 6 41 1 494,57 24/02/2021 4 78 2 805,66 11 331 12 064,81 25/02/2021 18 279 10 211,93 8 87 3 206,48 26/02/2021 11 410 14 937,55 5 174 6 311,51 01/03/2021 18 545 19 491,83 7 88 3 118,33 02/03/2021 8 85 3 000,50 6 133 4 728,20 03/03/2021 1 1 35,60 1 1 35,60 04/03/2021 9 191 6 781,14 1 1 35,65 05/03/2021 7 89 3 150,60 1 1 35,40 08/03/2021 6 83 2 932,40 1 1 35,34 09/03/2021 39 1034 35 531,93 7 224 7 546,88 10/03/2021 11 211 7 071,63 9 126 4 236,57 11/03/2021 1 1 33,96 7 155 5 263,03 12/03/2021 2 41 1 392,16 6 149 5 082,65 15/03/2021 3 46 1 577,11 5 120 4 120,32 16/03/2021 3 50 1 715,17 11 412 14 250,02 17/03/2021 5 163 5 652,17 9 301 10 488,72 18/03/2021 9 262 9 150,95 8 251 8 806,55 19/03/2021 2 37 1 295,01 2 37 1 295,01 22/03/2021 3 87 3 045,00 9 163 5 719,70 23/03/2021 3 65 2 275,17 7 161 5 647,69 24/03/2021 4 58 2 040,00 20 560 19 781,18 25/03/2021 3 36 1 274,51 7 123 4 368,14 26/03/2021 4 73 2 597,36 7 111 3 960,59 29/03/2021 4 39 1 384,68 1 1 35,68 30/03/2021 3 73 2 602,45 6 242 8 648,74 31/03/2021 11 102 3 644,29 6 151 5 414,49 01/04/2021 9 226 8 050,41 12 180 6 427,83 06/04/2021 8 127 4 533,38 8 65 2 324,54 07/04/2021 9 126 4 510,71 28 645 23 387,27 08/04/2021 22 627 22 725,61 13 522 18 841,88 09/04/2021 17 267 9 667,52 9 270 9 815,15 12/04/2021 2 56 2 046,24 3 69 2 523,24 13/04/2021 8 196 7 220,01 4 74 2 737,90 14/04/2021 9 108 4 014,69 8 229 8 483,35 15/04/2021 12 240 8 972,21 5 69 2 570,97 16/04/2021 7 124 4 636,68 5 134 5 049,14 19/04/2021 9 143 5 357,53 6 164 6 186,00 20/04/2021 6 280 10 379,39 5 99 3 673,47 21/04/2021 9 307 11 205,59 5 256 9 410,19 22/04/2021 16 558 19 966,46 1 1 36,43 23/04/2021 31 1022 34 713,73 18 556 18 723,83 26/04/2021 4 124 4 271,25 14 466 16 006,85 27/04/2021 6 60 2 075,43 6 77 2 675,22 28/04/2021 4 132 4 586,90 6 145 5 059,87 29/04/2021 3 47 1 633,86 1 1 34,81 30/04/2021 5 74 2 582,32 8 183 6 403,28 03/05/2021 9 147 5 100,51 2 60 2 074,50 04/05/2021 3 41 1 413,48 3 41 1 417,06 05/05/2021 5 127 4 411,23 10 202 7 036,18 06/05/2021 6 41 1 435,01 5 84 2 949,76 07/05/2021 24 380 13 219,95 14 269 9 380,77 10/05/2021 5 40 1 379,21 4 40 1 389,34 11/05/2021 9 171 5 862,19 4 59 2 016,25 12/05/2021 5 80 2 738,62 1 1 34,31 13/05/2021 5 65 2 224,71 7 111 3 809,66 14/05/2021 3 48 1 646,50 4 81 2 786,57 17/05/2021 7 144 4 914,65 4 48 1 654,03 18/05/2021 1 1 34,65 5 86 2 948,70 19/05/2021 2 21 709,93 3 206 7 107,38 20/05/2021 3 42 1 449,39 1 1 34,89 21/05/2021 3 33 1 141,80 1 1 34,60 24/05/2021 3 47 1 639,08 2 8 278,50 25/05/2021 5 115 3 991,98 4 34 1 188,40 26/05/2021 5 105 3 618,68 2 34 1 180,82 27/05/2021 6 71 2 437,83 4 39 1 344,38 28/05/2021 6 42 1 441,16 8 145 4 994,75 31/05/2021 10 236 8 041,29 5 65 2 212,03 01/06/2021 11 162 5 540,96 19 368 12 628,31 02/06/2021 3 66 2 293,70 22 289 10 078,04 03/06/2021 4 77 2 710,50 9 131 4 628,85 04/06/2021 9 105 3 718,41 3 24 855,58 07/06/2021 8 105 3 709,13 2 53 1 877,43 08/06/2021 6 56 1 971,20 7 160 5 666,40 09/06/2021 7 107 3 790,38 3 20 712,00 10/06/2021 4 115 4 071,30 2 65 2 302,70 11/06/2021 5 181 6 405,03 13 359 12 768,94 14/06/2021 7 117 4 161,32 3 50 1 780,98 15/06/2021 11 178 6 308,62 4 129 4 574,84 16/06/2021 2 3 105,80 2 3 105,82 17/06/2021 3 60 2 130,00 1 1 35,50 18/06/2021 6 120 4 268,96 5 95 3 381,96 21/06/2021 3 128 4 521,24 11 212 7 540,92 22/06/2021 7 63 2 242,71 7 194 6 934,95 23/06/2021 4 55 1 970,93 2 15 537,53 24/06/2021 4 99 3 527,46 4 139 4 971,84 25/06/2021 8 132 4 705,87 6 136 4 855,34 28/06/2021 2 26 927,70 2 26 928,33 29/06/2021 4 68 2 443,68 1 1 36,00 30/06/2021 6 91 3 251,34 2 9 321,28

